«Я не убийца»: премьер Словакии отказался вывозить «Спутник V»

Братислава не откажется от российской вакцины от коронавируса «Спутник V», пообещал премьер-министр Словакии Игор Матович.

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«Итак, «Спутник [V]» не полетит обратно в Россию и будет спасать жизни в Словакии. По правде говоря, я бы никогда не позволил вернуть [вакцины] назад», — написал глава кабмина на своей странице в Facebook.

Он добавил, что Словакия остается надежной составной частью Евросоюза. «Но пока я не могу отказаться от спасения нашего народа качественной вакциной только потому, что она сделана в России… Я не убийца», — отметил премьер.

В своем посте Матович напомнил, что на него обрушился шквал критики. «Гибридная война», «геополитической оружие России», «путинский холуй», всевозможный бред о позоре для нас… А когда россияне пришли с предложением, что мы можем вернуть вакцину без санкций… сразу тишина. Гробовая», — подчеркнул он.

Первая партия вакцины была доставлена в Словакию 1 марта. По словам премьер-министра страны, «Спутник V» решили закупить, не дожидаясь одобрения Евросоюзом, потому что ежедневно в стране от COVID-19 умирают десятки человек. Разрешение на использование российского препарата для вакцинации от коронавируса выдало Министерство здравоохранения республики. Ожидается, что специалисты начнут делать прививки «Спутником V» начнут примерно через две недели. Это связано с выполнением формальностей, предусмотренных местными законами.

Решение о закупке российской вакцины вызвало политические разногласия в правительстве Словакии. Главы нескольких партий, которые входят в правящую коалицию, заявили, что могут выйти из нее, а глава МИД страны Иван Корчок назвал «Спутник V» «инструментом гибридной войны». Недовольство в связи с покупкой российской вакцины от коронавируса выразила и президент страны Зузана Чапутова, отмечает ТАСС.

По словам Матовича, производители «Спутника V» официально предложили властям Словакии отменить договор о поставках из-за сложившейся в стране политической ситуации.

Сам же премьер настаивает: «Сотня жителей республики умирает ежедневно [от коронавируса], но вместо того, чтобы все мы сосредоточились на поисках вакцин где угодно, некоторые [политики] считают самой большой проблемой Словакии то, что мы с Мареком [Крайчи, министром здравоохранения Словакии] позволили изыскать для жителей республики [партию] эффективной вакцины. Они говорят, что эти препараты отмечены принципиальной ошибкой, а именно тем, что они [происходят] из России».

Глава кабмина Словакии выступил против любых проявлений политического популизма в связи с его решением.

На сегодняшний день в Словакии, чья численность населения составляет 5,5 млн человек, коронавирус был зарегистрирован у более чем 322 тыс. человек. Свыше 7,7 тыс. граждан умерли, выздоровели 255 300 человек, следует из данных портала Worldometers.

Тем временем «Спутник V» занял второе место среди вакцин против коронавируса по количеству стран, где он одобрен. Таким образом, российская вакцина обогнала американо-немецкую вакцину Pfizer. Об этом говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

Первое место в мире по числу государств, согласовавших применение препарата, сейчас занимает вакцина AstraZeneca. Она допущена к кампании по вакцинации в 49 государствах. «Спутник V» разрешен в 45 странах. Pfizer отстает от препарата из России лишь на две страны.

Применение «Спутника V» одобрили, например, в Белоруссии, Венгрии, ОАЭ, Иране, Бахрейне, Черногории, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе.

Этот препарат также хотела бы приобрести Австрия. Но страна не может этого сделать, пока вакцина не будет одобрена Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Канцлер Австрии Себастьян Курц отметил, что вопрос самостоятельной закупки без одобрения ЕС пока не стоит.

«Мы находимся в контакте с разными партнерами. Мы получаем вакцину из Евросоюза. ЕС взялся за покупку вакцин для стран-участниц. Да, есть переговоры с другими производителями из России и Китая. Это не секрет, потому что мы убеждены в том, что в этом случае не должно быть геополитических вопросов, надо глобально всем вместе спасти как можно больше жизней», — сказал он.