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«Пока война не прекратится»: Киев хочет от Байдена больше санкций

Офис Зеленского попросил у США «всеобъемлющие» санкции против России

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Joshua Roberts/Reuters
Киев призвал нового главу Белого дома Джо Байдена ввести очередные санкции против России. По словам замглавы офиса президента Украины Юлии Свириденко, Киев стремится укрепить военное сотрудничество с Вашингтоном для «увеличения цены за любую новую военную агрессию».
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Заместитель руководителя офиса президента Украины Юлия Свириденко заявила, что Киев ждет от нового главы Белого дома Джо Байдена очередного пакета антироссийских санкций. Об этом Свириденко заявила в ходе онлайн-дискуссии «План действий Байдена в отношении Украины», организованной американским аналитическим центром «Атлантический совет» и наблюдательным советом украинского форума «Ялтинская европейская стратегия».

По ее словам, рестрикции США, среди прочего, должны быть непременно направлены против экспортного газопровода из России в Европу «Северный поток — 2».

«Будем весьма благодарны, если Соединенные Штаты рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима до тех пор, пока война в Украине не прекратится. И эти санкции на самом деле должны оставаться в силе, пока восточные территории и Крым полностью не вернутся под контроль Украины», — указала украинский делегат.

Она также заявила, Киев стремится укрепить военное сотрудничество с Вашингтоном для «увеличения цены за любую новую военную агрессию».

Стоит отметить, что Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе и не имеет своих военных в регионе. ОБСЕ также подтвердила, что российских военных нет на территории ДНР и ЛНР. Об этом в феврале 2019 года заявил председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан.

Кроме того, в начале нынешнего года председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик также заявил, что наблюдатели не фиксируют присутствия российских военных в Донбассе.

Тем не менее, в среду, 3 марта, Байден продлил на год антироссийские санкции, введенные из-за событий на Украине и в Крыму в 2014 году. Об этом сообщалось в документе, направленном в Конгресс от имени президента США.

Как указывалось в пояснении, ситуация вокруг Украины «по-прежнему представляет угрозу национальной безопасности и внешней политике США».

«По этой причине режим чрезвычайной ситуации… должен оставаться в силе и после 6 марта 2021 года и… сохраняться еще на один год», — говорилось в тексте.

В ответ на это врио председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал ненормальным намерение Вашингтона создать изоляцию России на внешнеполитической арене с помощью санкций, передает РИА «Новости».

«Байден реанимировал и активно вернулся к традиционной гегемонистской политике США. Мы будем свидетелями этой политики еще как минимум на протяжении нынешнего десятилетия. <…> Изоляции полной никогда не получится. Мир сегодня не однополярный, а многополярный, и это придется США рано ли поздно признать», — спрогнозировал политик.

При этом, он напомнил, что американские рестрикции не оказали принципиального влияния на экономику как Крыма, так и на России в целом.

В конце прошлого месяца Байден заявил, что Вашингтон «никогда не признает целенаправленную аннексию полуострова Россией» и «будет противостоять агрессивным действиям» Москвы, сотрудничая с Украиной. По его словам, американская сторона будет и дальше «работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее злоупотребления и агрессию».

«Соединенные Штаты и сегодня продолжают поддерживать Украину и других союзников, как это было с самого начала конфликта. В эту мрачную годовщину хотели бы напомнить о простой истине: Крым — это Украина», — заявил Байден.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Крым воссоединился с Россией в «достаточно строгом» соответствии с нормами международного права. Крымское заксобрание приняло решение в соответствии со статусом Крыма.

«Аннексию Крыма, действительно, невозможно признать, и никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

«Был предпринят абсолютно четкий и безупречный набор юридических действий… Крым уже достаточно давно, слава Богу, находится в статусе одного из регионов Российской Федерации», — добавил Песков.

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