«Нет права учить жить»: Антонов ответил США по ситуации с Навальным

Российский посол в США Анатолий Антонов назвал неприемлемыми претензии американской стороны относительно ситуации в РФ с правами человека.

В ходе своего выступления в дискуссионном клубе «Космос-клаб» он подчеркнул, что «ни у кого нет права учить нас (Россию — «Газета.Ru»), как жить».

«Чего только стоит истерика, которую мы слышим в связи с ситуацией вокруг [Алексея] Навального. Сначала от нас безапелляционно требуют признания вины за якобы его отравление с применением химоружия. При этом любые наши контраргументы, обращения за получением фактологической информации отметаются без внятного объяснения. Затем американские власти, не удосужившись предъявить доказательства, вводят против России очередные санкции», — сказал Антонов.

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Он обратил внимание, что российский суд осудил Навального на территории РФ за экономические преступления в соответствии с законодательством страны. Призывы к освобождению основателя Фонда борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов) (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) дипломат назвал категорически неприемлемыми и абсурдными.

«В международной практике это называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства», — указал посол.

Кроме того, он отметил, что «Россия объявлена противником США», упомянув, что для противодействия «российской угрозе» увеличивается военный потенциал и укрепляются военно-политические союзы. К тому же Москве грозят санкциями и применяют против нее методы недобросовестной конкуренции, подчеркнул посол.

Евросоюз 2 марта в связи с ситуацией с Навальным ввел санкции против ряда россиян:

председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, главы Росгвардии Виктора Золотова и генпрокурора Игоря Краснова.

Персональные санкции также были введены и Соединенными Штатами.

За день до этого стало известно, что послы 27 стран-членов ЕС согласовали ограничительные меры из-за дела Навального. Отмечалось, что они будут распространяться на лиц, связанных с его осуждением.

Рестрикции со стороны ЕС были введены в соответствии с новым глобальным режимом санкций Евросоюза за нарушения в области прав человека. Этот случай его применения стал первым в истории. В 2019 году разработку такого режима инициировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он даже предложил назвать его в честь Навального, но идея не нашла поддержки.

Замглавы МИД России Александр Грушко пообещал, что российская сторона отреагирует на эти санкции, которые она назвал «неправовым и тупиковым путем» взаимодействия с РФ. Он заверил, что реакция обязательно будет, но не уточнил, какая именно.

В августе прошлого года при перелете из Томска в Москву у Навального резко ухудшилось самочувствие, поэтому самолет совершил вынужденную посадку в Омске. По итогам обследований местные врачи констатировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Вскоре его перевезли в Германию, где он некоторое время пребывал в коме. Военные медики ФРГ решили, что Навальный якобы был отравлен субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». С такой версией согласились несколько иностранных организаций. Москва при этом не получила от Запада и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) данных о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, отмечали в российском МИД.

В Кремле, в свою очередь, отвергли обвинения в наличии у России запрещенных отравляющих веществ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Москва соблюдает все обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия.

Навальный вернулся из Германии 17 января. Его задержали тогда же прямо в здании аэропорта Шереметьево. 2 февраля суд в Москве постановил из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» о мошенничестве на 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого под домашним арестом срока Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет.

Предположения о том, что основателя ФБК преследуют исключительно за политическую деятельность, отверг Европейский суд по правам человека, хотя все же присудил компенсации за домашний арест. Они были выплачены российскими властями.