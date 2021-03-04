«В России нет химоружия»: Москва не видит логики в санкциях США

Россия несколько лет назад полностью выполнила обязанности по положениям Конвенции о запрещении химического оружия, то есть уничтожила на своей территории все химоружие, и теперь Москва ждет того же от своих визави, в том числе от США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Россия уже много лет назад заявила и верифицировала уничтожение всего химического оружия на своей территории», — сказал представитель Кремля, подчеркнув, что «никакого химического оружия у России нет».

«Мы, кстати, ожидаем, что некоторые наши визави также выполнят положения этой конвенции», — сказал он, отметив, что есть «ряд стран, которые имеют на своей территории химическое оружие, к ним относятся Соединенные Штаты Америки».

Во вторник, 2 марта, Евросоюз ввел новые санкции против четырех граждан России из-за дела оппозиционера Алексея Навального. Ограничения были приняты из-за того, что европейские власти настаивают, что арест Навального представляет собой нарушение прав человека.

Вслед за ЕС свои санкции ввели США. В черный список попали 14 организаций. Формулировка обоснования введенных ограничений была такой: «за производство биологического и химического оружия». Американские санкции, которые направлены не только против организаций, но и конкретных лиц, будут включать экспортные и визовые ограничения. Представитель госдепартамента Нед Прайс во вторник призвал Россию «задекларировать и уничтожить свою программу химоружия».

США заявили, что Россия применяет химоружие против своих же граждан. В Вашингтоне придерживаются того же мнения, что и ЕС относительно плохого самочувствия Навального летом прошлого года. Тогда он на протяжении нескольких дней не приходил в себя и проходил лечение в немецкой клинике. Иностранные специалисты якобы установили, что блогера отравили химическим веществом. Москва все обвинения отрицает и ссылается на российских врачей, которые первыми осматривали Навального и не нашли каких-либо следов отравляющих веществ в его организме.

Кроме того, известен случай, когда британские власти обвинили Россию в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. При этом до сих пор, как отмечало ранее посольство России в Великобритании, власти этой страны не предоставили каких-либо подробностей своего расследования и данных, которые бы подтверждали это обвинение.

США заявили, что эти санкции могут быть отменены только спустя год после того, как Россия выполнит определенные условия. В частности, Москва, как того требует Вашингтон, должна гарантировать, что не использует и не собирается использовать химическое оружие против своих собственных граждан. Помимо этого, российские власти должны разрешить инспекторам ООН или других международных организаций посещать объекты, которые могут быть связаны с применением или хранением химического оружия.

При этом США требуют, чтобы Россия выплатила компенсации тем, кто якобы пострадал от применения ею химоружия.

По мнению Пескова, в свете того, что у самих США имеется химоружие, «подобные заявления, конечно, абсолютно лишены логики, они лишены оснований и, соответственно, являются ничем иным, как попыткой безуспешно камуфлировать свою политику на дальнейшее сдерживание России».

То, что у России нет химического оружия, подтвердил и глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий. Он заявил, что она его уничтожила еще в 2017 году.

«В России химического оружия с 2017 года нет в принципе, что признано и соответствующей международной организацией ОЗХО, что подтверждено неоднократными экспертными оценками. Россия свои обязательства выполнила в этой сфере», — сказал парламентарий в ходе прямого эфира в Instagram.