«Самый кровавый день»: армия жестоко подавляет протесты в Мьянме

За один день, 3 марта, жертвами столкновения протестующих с полицией в Мьянме стали 38 человек, сообщила спецпосланник ООН Кристин Шранер Бургенер. По ее словам, правоохранители в ходе демонстраций применили огнестрельное оружие.

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«Сегодня был самый кровавый день с переворота 1 февраля. Погибли 38 человек, общее число жертв с 1 февраля превышает 50 человек», — подчеркнула она.

Дипломат привела заключение экспертов, изучивших предоставленные активистами видеозаписи: они утверждают, что полицейские при разгоне протестов применяли пистолеты-пулеметы.

Эти данные разнятся со сведениями ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме, согласно которым за сутки в Мьянме погибли 19 людей. Впрочем, несмотря на различные данные за сутки, оценки общего числа погибших за время протестов у двух организаций совпадают.

В ассоциации также отметили, что за сутки различные ранения в результате применения силовиками светошумовых гранат, резиновых и боевых патронов получили по меньшей мере 94 человека. «В Янгоне, Мандалае, Мьинджане, Мониве, Моламьяйне, Хпаканте велась стрельба боевыми патронами», — указали в публикации.

В конце прошлого месяца новостной интернет-портал «Миззима» писал, что за один день — 28 февраля — в ходе протестов погибли 17 человек.

Помощь раненым оказывают медики. Но, судя по распространяющимся в сети видеозаписям, за это их наказывают силовики. Рассказывают об опасностях своей работы и сами медработники. «Самое сложное, это чтоб тебя не подстрелили, когда ты оказываешь помощь пострадавшим. Пули могут задеть и нас, мы можем погибнуть в любой момент», — рассказывает изданию Al Jazeera медсестра-волонтер из Мьичины, столицы штата Качин.

По имеющимся данным, после избиения полицейскими как минимум один из медиков скончался.

Помимо пострадавших и погибших, также приводятся сведения о задержанных на протестах. По данным ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме, после прихода к власти военных в стране задержаны были почти 1,5 тыс. человек. Согласно полученным ассоциацией официальным спискам, 3 марта были задержаны 183 человека. Согласно ее сведениям, только в одном Янгоне арестованы более 400 человек, а по всей стране — 800.

По данным Reuters, поддерживать действия пришедших к власти военных готовы не все силовики.

Как сообщает агентство со ссылкой на полицию, трое полицейских из Мьянмы в поисках убежища пересекли индийскую границу в северо-восточном штате Мизорам.

«По их [бежавших полицейских] словам, они получили указания от военных, которые не могли исполнить», — сообщил агентству начальник полиции округа Серчхип Стефен Лалринавма. Именно на эту территорию прибыли трое силовиков.

close Протестующие с самодельными щитами во время столкновений с полицией в Янгоне, 3 марта 2021 года Протестующие с самодельными щитами во время столкновений с полицией в Янгоне, 3 марта 2021 года STR/AP

Массовые уличные акции противников военного правительства начались в городах Мьянмы 1 февраля, после захвата власти в стране военными. С каждым днем столкновения обострялись, протестующие строили и обороняли баррикады. В последнее время полиция и военные, которые ранее при разгоне уличных демонстраций использовали слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, теперь все чаще применяют боевое оружие.

Кровавый исход ситуации в Мьянме ранее в комментарии «Газете.Ru» предсказывал профессор Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

Эксперт отмечал, что у военных больше шансов удержать власть и подавить все протесты, так как никакой другой силовой структуры в стране нет. При этом он предупреждал, что кровавое подавление восстаний надолго отбросит Мьянму из числа стран, идущих по реформаторскому пути развития.

Как пояснял специалист, исход ситуации в Мьянме зависит от того, какую программу предложат военные. По словам Алексея Маслова, если это будет «что-то более-менее стабилизационное», вполне возможно, что протесты будут постепенно затухать.

Утром 1 февраля, в день переворота, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, военные арестовали руководителей правительства, парламентарии от правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) и высшие государственные чиновники, либо состоящие в НЛД, либо связанные с ней.

close Применение слезоточивого газа во время протестов в Янгоне, 2 марта 2021 года Применение слезоточивого газа во время протестов в Янгоне, 2 марта 2021 года Reuters

Военные обвинили национальный избирком и НЛД в том, что они фальсифицировали выборы. Прежний состав избиркома и правительство НЛД отвергли возможность расследования предполагаемых массовых подтасовок списков избирателей и избирательных бюллетеней на всеобщих выборах, которые состоялись 8 ноября прошлого года. Согласно результатам собственного расследования военных, было выявлено не менее 10 млн фальсифицированных бюллетеней. В связи с этим они настаивали на проведении расследования, но, получив серию отказов от избиркома и правительства НЛД, арестовали представителей власти. Через несколько часов после этого военные заявили о своей приверженности многопартийной демократической системе.

Посол Мьянмы в ООН Чжо Мо Тун, выступая в организации, заявил, что разрывает отношения с новым правительством страны, и призвал все народы и правительства мира выступить против захвата военными власти в стране.

После этого его освободили от занимаемой должности и обвинили в государственной измене, сообщал новостной интернет-портал «Иравади».

Кристин Шранер-Бургенер также призвала государства не признавать легитимность военных властей в Мьянме, так как на выборах, как она утверждает, победила НЛД.

«Я решительно осуждаю недавние шаги, предпринятые военными, и призываю всех вас коллективно послать четкий сигнал в поддержку демократии в Мьянме. Важно, чтобы международное сообщество не придавало легитимности и не признавало этот режим», — говорила спецпосланник ООН.