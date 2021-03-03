Аваков призвал забрать у России русский язык

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил распространять вещание украинских телеканалов на русском языке. Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает РИА «Новости»>

«Русский язык не принадлежит России. <...> Русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам тоже, почему я должен ее отдавать?» — подчеркнул Аваков.

При этом он добавил, что не знает, как помешать иностранному вещанию «пропагандистских телеканалов РФ».

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С 2017 года на Украине действуют поправки в закон «О телевидении и радиовещании». Согласно его тексту, вещание на украинском языке на общенациональных и региональных каналах и станциях должно быть не менее 75%. Для местных медиа эта доля чуть ниже — 60%.

За невыполнение требований закона телерадиокомпания может быть оштрафована. При этом с середины 2024 года украинский язык должен занимать не менее 90% эфира на общенациональных телеканалах.

Летом 2019 года замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил в интервью «Интерфакс-Украина», что

Киев создаст государственный телеканал с вещанием исключительно на русском языке — для усиления позиций Украины в информационной борьбе.

По словам Тимошенко, этот канал будет актуален на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в Крыму. Кроме того, Киев намерен посредством ТВ влиять и на общественное мнение в России.

Он добавил, что команда Зеленского считает, что новый телеканал должен быть собственностью украинского государства. Тем не менее, ведутся переговоры с рядом частных каналов для трансляции «наиболее классного контента».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова удивлена идеей новых украинских властей запустить вещание всемирного русскоязычного телеканала.

«Это же надо додуматься: выделять средства для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешен только для частного общения и религиозных обрядов», — добавила она.

Захарова также считает, что идея убеждать защитников русского языка на Украине «в их неправоте» с помощью русскоязычного канала «безумна». В марте 2020 года Киев действительно начал вещание канала «Дом» на территории Донбасса и Крыма.

Идея апроприации русского языка гуляет по Украине в последнее время все активнее. В сентябре 2020 года депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Никита Потураев заявил, что Украине нужно на государственном уровне переименовать Россию в Московию.

В 2019 году Потураев предлагал переименовать русский язык. «Моя точка зрения, что мы вообще должны его [русский язык] переименовать. И, например, сказать, что у нас — русский язык, а там — российский», — подчеркнул украинский политик.

Он подчеркнул, что «как филолог» может утверждать, что «украинский русский» существенно отличается от «русского русского». По его словам, эта разница заметна как в лексике, так и в грамматике, и даже «не в смысле суржика».

Тогда это предложение было резко раскритиковано коллегой Потураева из «Слуги народа» Максимом Бужанским. Тот заявил, что таким образом мыслят только «неудачники вроде Петра Порошенко», который ранее был президентом Украины. По мнению украинского нардепа, подобный ажиотаж не даст народу страны нормальную экономику, образование и здравоохранение.