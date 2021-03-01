За и против Пашиняна: Ереван захлестнули митинги

В Ереване одновременно прошли две акции: одна — в поддержку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вторая — сторонников его отставки. Завершились они также практически синхронно — оппозиционное объединение «Движение за спасение родины» закончило бастовать у здания парламента республики примерно в тот же момент, когда Пашинян уже объявил о завершении демонстрации своих сторонников на площади Республики. Однако люди не спешили уходить с улиц города.

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Так, премьер вместе со своими сторонниками организовал шествие по центру Еревана, а оппозиция осталась в палаточном городке, разбитом у стен парламента.

По предварительной оценке, на оба митинга пришли тысячи людей, в частности, Пашиняна поддержали около 10 тыс. человек. После того, как толпа сторонников премьера вышла с площади, полиция оцепила проспект Баграмяна — путь к лагерю оппозиции.

По информации РИА «Новости», сотрудники правоохранительных органов держат наготове колючую проволоку, чтобы оперативно разделить два лагеря. В то же время, машины полиции замыкают шествие колонны сторонников Пашиняна. Пока обстановка спокойная, отмечает агентство, но когда активисты проходили мимо поворота на проспект Баграмяна их встретили несколько оппозиционеров, выкрикивающих оскорбления в адрес премьера.

Сторонники премьера начали кричать в ответ и попытались двинутся в сторону лагеря оппозиции, однако были отрезаны полицией, растянувшей «живую цепь» около поворота на проспект Баграмяна.

В целом, обе акции носят достаточно похожий характер, их различает только основная причина — оппозиция требует отставки Пашиняна, а его сторонники, вполне ожидаемо, выступают против этого. В ходе митинга группы демонстрантов скандировали имя премьера, правда, его противники также добавляли слово «уходи». К тому же, интересным совпадением стало то, что обе стороны включали фонарики на мобильных телефонах.

Напряженная ситуация

Политический кризис в Армении продолжается с 24 февраля, когда Генштаб вооруженных сил республики выступил с требованием отставки премьера и правительства. Пашинян расценил это как военный переворот, призвав президента Армена Саркисяна уволить начальника генштаба Оника Гаспаряна. Однако глава государства отказался подписывать соответствующий указ.

Сегодня, 1 марта, в преддверии вечерних демонстраций Пашинян встретился с президентом, повторив свою просьбу. Отдельный призыв к Саркисяну был также направлен на уровне Совбеза Армении, созванном на экстренное заседание по решению премьера. При этом пока Пашинян проводил встречи, его противники устроили ряд акций в столице.

Так, несколько десятков оппозиционных активистов ворвались в здание муниципальной администрации центрального района Еревана с призывом к отставке Пашиняна. Демонстранты скандировали антиправительственные лозунги и призывали госслужащих отказаться от поддержки премьера.

«Мы поддерживаем нашу армию. Нашей целью было показать, что можем войти в любое министерство», — объявили участники акции, покинув здание, так и не сумев пройти дальше поста охраны.

Ответ на подобные демарши Пашинян отчасти дал в ходе митинга своих сторонников, заявив, что

поднять армию против законных властей пытаются бывшие представители руководства республики, в особенности экс-президент Серж Саргсян. По мнению премьера, начальник Генштаба выполняет как раз приказы бывшего главы государства, что, с его точки зрения, является предательством.

«Своим заявлением начальник Генштаба нарушил закон и должен уйти в отставку. Это неизбежно, но отнюдь не означает, что после этого в рядах ВС будет вендетта», — подчеркнул премьер.

Выборы и новая конституция: что предложил премьер

Впрочем, на акции Пашинян не только критиковал своих противников, но и уделил внимание ряду вопросов, которые отчасти могут урегулировать текущую ситуацию. Во-первых, премьер предложил внести поправки в конституцию Армении, в том числе допустив возвращение к полупрезидентской форме правления.

Во-вторых, Пашинян не исключил проведения досрочных парламентских выборов, на чем настаивала оппозиция, но потребовал от своих оппонентов выполнения ряда определенных условий.

«Если парламентские силы примут наше предложение, сделанное еще в конце декабря прошлого года — начале января, то мы готовы к внеочередным парламентским выборам. Даю вам вторую возможность. Пойдем на выборы, и посмотрим, чьей отставки требует народ», — добавил премьер.

При этом третьим важным шагом премьера стало признание его ошибок перед участниками акции. Так, Пашинян извинился перед народом Армении за допущенные властями республики промахи.

«Я прошу прощения за все ошибки властей третьей республики. Но я не хочу, чтобы это звучало как сожаление, а звучало как знак нашей решимости, что мы, гордые граждане Армении, не сдадимся, никогда не сдадимся в борьбе за свободную и счастливую Армению», — отметил премьер.

По его мнению, в текущей ситуации неизбежен выбор между плохим и худшим, а будущее страны зависит от решения внутренних и внешних проблем, в том числе связанных с безопасностью.

«Одной из главных причин наших ошибок была наша популярность как правительства. Нас так любили, что мы постарались сделать все аккуратно и идеально в отношении народа и Родины. Во многих случаях поиски совершенства приводили к бездействию», — подчеркнул Пашинян.

Помогут ли эти действия премьеру урегулировать внутренний кризис, неизвестно, в течении трех дней президент Армении должен дать свой ответ на новый запрос по увольнению начальника генштаба. Пока Саркисян призывает все политические силы республики к диалогу, отказываясь от поддержки той или иной стороны.

При этом президент Армении прямо заявил, что выступает против решения кризиса путем кадровых перестановок. В правящей партии «Мой шаг» уже допустили, что повторный отказ Саркисяна от увольнения начальника генштаба может стать причиной для вынесения ему импичмента.