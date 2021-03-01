«Аннексии не было»: Песков ответил Байдену про Крым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о «вечном непризнании аннексии Крыма».

«Аннексию Крыма, действительно, невозможно признать, и никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было»,

— цитирует ТАСС Пескова.

Он напомнил, что Крым воссоединился с Россией в «достаточно строгом» соответствии с нормами международного права. Крымское заксобрание приняло решение в соответствии со статусом Крыма.

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«Был предпринят абсолютно четкий и безупречный набор юридических действий… Крым уже достаточно давно, слава богу, находится в статусе одного из регионов Российской Федерации», — добавил Песков.

Он также заявил, что Байден не поднимал «крымский вопрос» в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным в конце января.

Напомним, 26 февраля президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон «никогда не признает целенаправленную аннексию полуострова Россией» и «будет противостоять агрессивным действиям» Москвы, сотрудничая с Украиной. По его словам, американская сторона будет и дальше «работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее злоупотребления и агрессию».

«Соединенные Штаты и сегодня продолжают поддерживать Украину и других союзников, как это было с самого начала конфликта. В эту мрачную годовщину хотели бы напомнить о простой истине: Крым — это Украина», — заявил Байден.

«Благодарен Джо Байдену за сильный месседж: Крым — это Украина!», — написал в своем Twitter президент Украины Владимир Зеленский после слов американского лидера.

По словам Зеленского, украинцы высоко ценят американскую поддержку, в частности, в вопросах территориальной целостности страны, укреплении обороноспособности и реформ.

В конце января американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что Вашингтон отказывается ослаблять санкции против России из-за Крыма. «Украинская проблема» остается для американских властей приоритетной. Конгресс и Белый дом считают «незаконные территориальные изменения» недопустимыми.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан за несколько дней до этого предупредил, что отношения России и США при Джо Байдене будут сложными.

Подход нового лидера к России «лишен иллюзий, тщательно продуман и практичен». «Россия представляет собой угрозу по многим направлениям», — добавил Салливан.

23 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва пересмотрит свое отношение к США на фоне давней враждебной политики Вашингтона. «Мы будем делать дополнительные выводы, которые будут касаться всего комплекса российско-американских отношений», — заявил он, комментируя очередные американские санкции, направленные против Москвы.

Весной 2014 года в результате общенародного референдума в состав Российской Федерации на правах субъектов вошли Крым и Севастополь. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, неоднократно обращал внимание, что «крымский вопрос» закрыт навсегда. Однако Соединенные Штаты и Украина вместе со странами Евросоюза отказались признать воссоединение полуострова с РФ.