«Он уйдет»: Тихановская предсказала скорую отставку Лукашенко

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская предсказала уход нынешнего главы республики Александра Лукашенко в отставку. Она рассчитывает, что ее политический соперник покинет свой пост в этом году — уже весной.

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«Давление будет усиливаться изо дня в день, когда-нибудь оно станет слишком сильным для Лукашенко, и он уйдет», — отметила она в разговоре с германской газетой Bild am Sonntag.

По ее мнению, «свою роль сыграет давление на режим внутри страны». «Когда все, кто против, будут действовать — разными способами. Нас большинство. Мы также надеемся на прочный союз между новым правительством США и ЕС», — сказала Тихановская.

Она отметила, что многим белорусам кажется, что ничего не меняется. Но на самом деле, как заверила политик, «за последние шесть месяцев изменилась вся страна». «Никому уже не удастся выбить из умов белорусов идею свободы и достоинства», — уверена глава белорусской оппозиции.

Вместе с тем Тихановская признала, что есть люди, которые «хотели бы более агрессивной революции», но сама она верит в «мирный протест» и выступает за «мирное решение».

Пока Тихановская надеется на поддержку ЕС и США, в России считают, что для американских властей белорусский вопрос навряд ли является существенным. Такое мнение выразил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич в беседе с ФАН.

«Конечно, я не могу дать столь же экспертную оценку, как она», — иронизирует политолог.

«Я международными отношениями занимаюсь всего-то 33–34 года, куда мне до госпожи Тихановской и ее опыта! Она, наверное, и в университете преподавала, и звание профессора по кафедре мировой политики получала — конечно же, ей видней! Тем более, когда речь заходит о таком тонком вопросе, когда же все-таки глава государства, только что переизбранный на всенародных выборах, уйдет в отставку», — продолжил собеседник агентства.

Что касается давления американских и европейских властей, то, по мнению специалиста, они могли бы давно повлиять на ситуацию в стране.

«Говорить же о серьезном давлении было бы непростительной ошибкой. Если бы Брюссель и Вашингтон захотели бы задавить руководство Республики Беларусь, им бы не потребовалось ждать президентских выборов в этой стране», — считает он.

По словам Межевича, «системы Госдепа США в состоянии действовать вне зависимости от этого параметра, он им абсолютно не важен».

Политолог также убежден, что для США белорусский вопрос не является стратегическим. «Для Москвы он, безусловно, важен, для Минска — жизненно важен, а вот для Вашингтона он таковым не является», — сказал он, добавив, что «заявление госпожи Тихановской безответственное и ни на чем не основывается».

В Белоруссии 9 августа прошлого года прошли выборы президента республики. В очередной раз победил Александр Лукашенко, занимающий это пост уже четверть века. Согласно данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В то же время его основная соперница — Светлана Тихановская — набрала 10,12%. Вслед за объявлением результатов в Белоруссии начались массовые митинги. Сначала их жестко подавляли силовики, затем — после того, как европейские страны обратили внимание на ситуацию в республике, — противодействие демонстрантам происходило в более мягкой форме.

Ситуация в стране привела к тому, что ЕС и США наложили санкции на отдельные ведомства и на некоторых чиновников, которые, по мнению этих стран, причастны к подавлению протестов и фальсификации выборов (западные политики уверены, что голосование прошло с нарушениями).

Сам Лукашенко заявлял, что массовые протесты проходят по сценарию «цветных революций». В частности, в организации митингов он обвинил Запад. Что касается ухода с поста президента страны, политик ранее отметил, что если это и произойдет, то только после принятия новой Конституции.

В настоящее время акции протеста проходят редко и не так активно, как летом и осенью, что признавала и сама Тихановская.