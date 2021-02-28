«Манны небесной» не обеспечили»: Порошенко пожалел крымчан

Экс-президент Украины Петр Порошенко написал в своем аккаунте в Twitter, что власти России якобы обманули крымчан и не решили их проблемы.

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«Мне жаль, что сейчас у крымчан есть проблемы с водой, с электроэнергией, что их обманули и никакого поднятия уровня жизни, наплыва туристов и «манны небесной» российские власти не обеспечили», — считает украинский политик.

Он отметил, что сочувствует жителям региона. Порошенко подчеркнул, что Киев ждет Крым обратно.

В ответ на это крымские власти обвинили украинского деятеля в «наглой лжи».

«Пусть Порошенко не льет крокодильи слезы и оставит свои сочувствия при себе. Хватит уже устраивать политический цирк. Проблемы с водой и электроэнергией в нарушение международных прав создали именно киевские власти, а Россия их успешно решила», — заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он выразил мнение, что полуостров в настоящее время переживает «небывалую динамику развития».

Другой представитель региона — сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец — напомнил о том, как Порошенко обманул крымского таксиста, который семь лет назад спас политика от преследования митингующих.

«Здесь можно ответить старой русской поговоркой: «Чья бы корова мычала...» Человек, у которого руки по локоть в крови, который построил всю свою карьеру на лжи и обмане, пусть вспомнит свой последний визит в Крым, когда его гнали по центру Симферополя, и даже тут он обманул человека, который его спас», — сказал он в комментарии РИА «Новости».

Чегринец напомнил, что Порошенко так и не заплатил местному таксисту за ремонт машины после повреждений при выезде из толпы. «Поэтому не стоит обращать внимание на слова подобного политического проходимца», — считает собеседник агентства.

Ровно семь лет назад Порошенко прибыл в Симферополь, чтобы провести переговоры с местными властями — в это время в Крыму активно проходили митинги в поддержку перехода полуострова под юрисдикцию России. Он приехал к крымскому парламенту, где его встретила разъяренная толпа, которая не пустила политика в здание.

Митингующие скандировали: «Вон из Крыма!» и «Россия!». Порошенко, в окружении телохранителей, пришлось уходить, чтобы толпа на него не накинулась. Его сопровождали также полицейские, ограждавшие политика от местных жителей.

Чтобы спастись, Порошенко взял такси, которое стояло поблизости. Спустя пять лет после инцидента издание kp.ru поговорило с тем таксистом, который увез украинского парламентария от толпы. Мужчина рассказал, что первое, о чем спросил Порошенко — это «почему его так встретили». На это таксист сказал, «что нечего было вообще ехать» в Крым — «больше разговоров в салоне не было».

«В это время толпа пыталась вытащить Порошенко из машины, пришлось ее заблокировать. Тогда чуть не перевернули машину, били кулаками. На задних дверях были вмятины, корпус поцарапан», — вспоминает водитель.

Он рассказал, что Порошенко заплатил всего 1,5 тыс. гривен (по курсу 2014 года — 6 тыс. руб.). «Он пообещал купить новую машину и покрыть все расходы на ремонт, говорил, что его люди со мной свяжутся, но даже номер телефона не взял. В целом, я потратил 30 000 рублей на ремонт и покраску машины», — рассказал крымчанин.

Водитель отметил, что за девять лет его опыта работы в такси Порошенко стал «самым неприбыльным» пассажиром, оставил его в убытке.

Мужчина пояснил, что сначала верил, что все-таки кто-нибудь ему позвонит, но потом понял, что это бесполезно. Жена, посмотрев информацию о политике в интернете, сразу ему сказала, что «такой человек точно денег не вернет».

На момент записи интервью — февраль 2019 года — ущерб таксисту никто не возместил.