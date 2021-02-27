«Оккупантам платит активно»: Аксенов рассказал о квартире Зеленского в Крыму

«Могу сказать, что жена г-на Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет, значит оккупантам в кавычках он все платит активно, спокойно», — сказал глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

По его мнению, недвижимость Зеленскому нужна «на тот случай, если придется просить политического убежища» в России.

Аксенову задали уточняющий вопрос о том, обладают ли жена Зеленского и сам он преимуществом для получения российского гражданства как владельцы недвижимости на полуострове. Глава республики ответил, что вряд ли. «Только если обратится к [президенту] Владимиру Владимировичу [Путину]. Обратиться может, да», — добавил он.

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О том, что у Зеленского есть в Крыму недвижимость, стало известно в предвыборный период в 2019 году. Тогда пресс-служба политика сообщала, что его супруга Елена приобрела квартиру на полуострове в соответствии с украинскими законами еще до перехода полуострова под российскую юрисдикцию — в 2013 году.

Тогда же представители Зеленского заверили, что супруги оплатили все необходимые налоги и сборы. Сама недвижимость официально задекларирована Зеленским.

Речь идет о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на южном берегу Крыма. В штабе нынешнего украинского президента подчеркнули, что его семья если и будет пользоваться недвижимостью, то «только после обязательного возвращения Крыма в Украину».

Портал kp.ru рассказывал о том, какими апартаментами владеет Зеленский. В материале утверждалось, что у президента Украины трехкомнатная квартира в пятиэтажном элитном доме в 400 м от пляжа. Из окон открывается прекрасный вид на горы.

Соседи жилкомплекса отмечали, что «слышали, что у него там квартира, еще в 2013-м об этом тут все судачили».

«Но его здесь никто никогда не замечал, мы даже думали, что это все вранье, пока вот недавно информация не подтвердилась. Хотя даже если он и приезжал, то как его заметишь? У этого ЖК отдельный въезд, подземная парковка. Поди разбери, кто там в машине сидит», — говорили они.

В октябре 2019 года, уже после инаугурации, Зеленский признался, что его семья и он любят Крым. Тогда же политик подтвердил информацию о недвижимости и рассказал о своей квартире на полуострове. Глава государства уточнил, что не успел провести там ремонт.

«Любили и любим Крым, я купил там квартиру, так моя жена сказала…, и завез туда кафель…, и я не успел ничего сделать», — сообщил Зеленский.

У политика есть и другие экономические связи с Россией. Так, будучи владельцем украинской компании «Студии Квартал 95», семья Зеленских до 2022 года получает деньги по контракту на показ в РФ сериала «Сваты». По словам Зеленского, он не готов отказываться от роялти. «Если мы закроем эту компанию, если выйдем, все-все у русских останется!» — отметил президент в 2019 году в интервью изданию «Гордон».

Помимо этого ему выплачивают деньги за реализацию шоу «Лига смеха» на российском телевидении. Это также продукт «Студии Квартал 95». «Лига смеха» была продана России еще в 2019 году, в январе этого года прошли кастинги на шоу. После запуска программы правообладатели будут получать порядка $15 тыс. за эпизод, передает mk.ru.

Крым стал частью Российской Федерации в 2014 году после референдума, на котором более 90% участников голосования высказались за воссоединение.