«Никогда» не говори «никогда»: в Крыму ответили Байдену

Вашингтон никогда не признает законности факта вхождения Крыма в состав России – об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена на сайте Белого дома.

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В коммюнике американская сторона уверяет, что проведение референдума на полуострове в марте 2014 года, по результатам которого 96,57% участвовавших в голосовании крымчан высказались за вхождение Крыма в состав РФ, не соответствовал международным правовым нормам.

«Соединенные Штаты не признают и никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России», — пообещали власти США, выразив обеспокоенность «милитаризацией» Крыма.

В тексте также указывается «майдан», который назван «революцией достоинства», якобы показавшей стремление украинского общества к «мирному, демократическому и процветающему будущему своей страны».

В ответ на это заместитель председателя Госсовета Крыма Владимир Бобков предостерег Байдена от использования наречия «никогда», передает РИА «Новости».

«Не стоит политикам, не важно какой страны, использовать слово «никогда». Такого понятия в дипломатии не существует.

Им не стоит использовать этот термин, потому что в ситуации с Крымом на практике все будет иначе. Не надо зарекаться относительно того, что никогда не признают Крым. Все это банальные и привычные заявления, даже если и исходят они от президента США», — пояснил крымский политик.

Он также напомнил, что Крым стал развиваться только в последние семь лет – после присоединения к России.

«То, что Крым российский, это сегодня понимают и признают все здравые и адекватные политические силы мира. То, что Крым переживает период своего самого бурного развития за последние десятилетия — очевидно не только крымчанам, но и всем, кто побывал на полуострове», — подчеркнул Бобков.

Также в пятницу, 26 февраля, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон одобряет подписание президентом Украины Владимиром Зеленским указа о запуске так называемой «Крымской платформы» — дискуссионной международной площадки для «возращения» полуострова под власть Киева.

«США приветствуют новую инициативу Украины «Крымская платформа» и надеются на продолжение сотрудничества с Украиной и нашими союзниками и партнерами для прекращения оккупации Россией Крымского полуострова и ее агрессии на востоке Украины», — говорится в заявлении американского дипломата.

Глава МИД Германии Хайко Маас, являющийся также председатель Комитета министров Совета Европы, напомнил об осуждении Комитетом присоединения Крыма к России и выразил безоговорочную и непоколебимую поддержку Европой независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Представители США, которые говорят о милитаризации Крыма, ведут себя как «зомби», заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Как отметил политик, естественное желание России обеспечить безопасность собственных границ вызывает лютую ненависть ее недругов, которые устраивают одну за другой провокации у берегов крымского полуострова.

Сопредседатель «Ассамблеи славянских народов Республики Крым» Роман Чегринец и вовсе призвал ввести контрсанкции против США за аннексию чужой территории.

«Хочется ответить США на их языке. Может, они так быстрее поймут. Во-первых, США немедленно должны прекратить свою агрессию против коренного населения Америки и освободить незаконно захваченные исконно индейские земли. Во-вторых, срочно вывести американский военный контингент из тех стран, куда они вошли без приглашения. В-третьих, осознать, что время однополярного мира подошло к концу», — детализировал политик.