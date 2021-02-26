Тернистый путь: почему российские дипломаты покидали КНДР на дрезине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала курьезное возвращение российских дипломатов из Северной Кореи на родину. Ее слова передает издание «Подъем».

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Она подчеркнула, что дипломатов вывезли при первой же возможности — сейчас границы КНДР по-прежнему закрыты из-за пандемии коронавируса.

На вопрос о недостаточном транспортном обеспечении должна отвечать северокорейская сторона, добавила Захарова. У сотрудников посольства была возможность выехать через Китай, но там их ждал трехнедельный карантин.

Представитель МИД добавила, что дипломаты в данном случае проявили мужество, а ситуация была чрезвычайной. Мария Захарова пояснила в разговоре с «Газетой.Ru», что

дипломаты покинули Северную Корею в связи с окончанием срока командировки.

Напомним, чтобы добраться до России, уезжающим из КНДР дипломатам пришлось сначала 32 часа ехать на поезде, а после — два часа на автобусе до границы. Там была использована дрезина — для перехода на российскую сторону. На тележку положили чемоданы и толкали ее более километра.

«Единственным мужчиной маленького отряда и главным «двигателем» несамоходной дрезины на этот раз был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей — его трехлетняя дочь Варя», — пояснили в МИДе. В ведомстве добавили, что пеший переход в Россию был самой ответственной частью возвращения домой.

На пограничной станции Хасан дипломатов встречали коллеги из владивостокского представительства МИД. После чего дипломатов посадили на автобус и довезли до аэропорта. В полдень 26 февраля (02.25 мск) они уже вылетели в Москву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, комментируя инцидент, что дипломатическая служба «терниста и сложна, она лишь кажется элегантной». «Однако оценивать такие случаи — прерогатива МИД России», — добавил он.

Дрезина была специально изготовлена для пешего пересечения российско-северокорейской границы совместным предприятием «РасонКонТранс», в котором 70% капитала принадлежит РФ, а 30% — КНДР.

Платформа была сделана для перевозки людей через реку Туманная по мосту Дружбы. Кроме дипломатов, дрезина помогает пересекать границу сотрудникам «РасонКонТранса». Одного из них таким способом ранее эвакуировали в Россию — он заразился коронавирусом.

«Мы надеемся, что откроют железнодорожное сообщение или будет договоренность о других способах эвакуации. В этот раз так получилось», — пояснил представитель компании РИА «Новости».

Совершенствовать дрезину смысла нет — она предназначена для экстренных случаев.

Границы КНДР закрыты из-за пандемии COVID-19, железнодорожное сообщение с Россией и другими странами остановлено. В октябре председатель Госсовета страны Ким Чен Ын заявил, что в Северной Корее до сих пор не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. В конце ноября Пхеньян был приведен в состояние повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19. Работа заведений общепита и передвижение людей по улицам были ограничены.

В январе 2021 года Пхеньян усилил меры по предотвращению заболеваний. Кроме того, КНДР закупила российскую вакцину от коронавирусной инфекции, а также китайские термографы.