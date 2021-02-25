Называл СБУ «тупыми свиньями»: Шария объявили в розыск

Служба безопасности Украины объявила в государственный розыск оппозиционного блогера Анатолия Шария. Его подозревают в государственной измене, а также по статье уголовного кодекса Украины «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков».

Кроме того, украинские силовики считают, что Шарий помогал России проводить информационные атаки против Украины, направленные на дестабилизацию республики.

Причиной для открытия уголовных дел стала неявка Шария на допрос в СБУ 25 февраля, пишет «Страна.ua».

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«Нам вручили ходатайство, которое будет направлено в Печерский районный суд Киева, для разрешения задержания Шария и дальнейшей его доставки в суд, чтобы в суде рассмотреть ходатайство о взятии Шария под стражу, а затем объявить Анатолия в международный розыск. Это заведомо проигрышная позиция СБУ», — рассказал адвокат блогера Валентин Рыбин.

Юрист указал, что СБУ знает, где находится Шарий (в настоящий момент он находится за пределами Украины). Кроме того, Рыбин спрогнозировал, что украинские силовики «всю ярость и злость» будут вымещать на других лицах, более уязвимых и находящихся на территории Украины.

Он упомянул в этой связи про военно-политического эксперта Юрия Дудкина, которого накануне задержала СБУ за то, что он, принимая участие в российских политических ток-шоу, наносил «ущерб территориальной целостности, обороноспособности Украины и принимал участие в проведении подрывной деятельности против Украины со стороны РФ».

«И вы увидите на примере этого человека, что случилось бы с Анатолием Шарием, будь он на Украине», — подытожил адвокат.

Сам Шарий уже отреагировал на происходящее, назвав президента Украины Владимира Зеленского «хриплым психопатом», и напомнив, что бывший президент Украины Петр Порошенко ранее дважды не пришел на допрос в качестве свидетеля по делу об «Иловайском котле» (боевые действия в районе Иловайска в сентябре 2014 года, которые привели к достаточно серьезному поражению ВСУ).

Как указывал генпрокурор Украины Руслан Рябошапка относительно допроса Порошенко, «следствие не получило показаний основного человека, возглавлявшего государство в то время… Он обладает той информацией по поводу иловайской трагедии, которой, видимо, не обладает никто. Именно поэтому эта информация представляет большую ценность для следствия».

Кроме того, Шарий опубликовал скриншот страницы обвинения, в котором говорится, что он называл сотрудников СБУ «тупыми свиньями», и за это ему теперь грозит 15 лет колонии.

«Шарий формировал путем обозначения сотрудников СБУ «тупыми свиньями» недоверия к существующей власти и СБУ. Статья, предусматривающая 15 лет тюрьмы. Не шутки», — подчеркнул блогер.

Стоит отметить, что на странице Шария местом жительства указана Гаага, но, по данным украинских СМИ, он получил статус беженца и живет сейчас в Испании.

Как указывается в материалах СБУ, «начиная с 2012 года, через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он помогал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций».

В документах утверждается, что Шарий наносил ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере своими выступлениями в российских СМИ, например, в эфирах телеканалов «Россия 24», «Россия 1», «Звезда» и других. СБУ уверена, что блогер работает по «заказу иностранных структур».

Как заверяют украинские следователи, доказательства противоправной деятельности Шария основаны на заключениях экспертов, увидевших в его интервью и в других форматах деятельности блогера «подрывную деятельность против Украины».

«Пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на востоке страны с целью дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации, считают в СБУ.

В ноябре прошлого года силовики уже заводили на Шария уголовное дело за то, что он в одном из сюжетов на своем YouTube-канале разместил карту Украины без Крыма и территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Сам Шарий указывал, что взял карту страны с сайта министерства охраны здоровья Украины, где вышеназванные регионы действительно закрашены другим цветом, в отличие от остальной украинской территории.