«Несмотря ни на какие потери»: Украина сделала новый шаг по разрыву с СНГ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе страны из подписанных в рамках СНГ соглашений о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства от 25 декабря 1991 года и из соглашения об использовании воздушного пространства от 15 мая 1992 года. Глава государства поручил министерству иностранных дел уведомить о принятом решении Межгосударственный совет по авиации и использованию воздушного пространства.

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При этом говорить о том, что развал общих связей между Киевом и другими странами постсоветского пространства в СНГ начался недавно, было бы ошибкой, считает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. По его словам, этот процесс по инерции идет уже достаточно длительное время.

Как он отметил, Украина уже много лет пытается разорвать то огромное количество соглашений, которое было когда-то заключено в продолжение Советского Союза, но ей все никак не удается это сделать.

«Уверен, что Зеленский периодически сам с удивлением обнаруживает, что Украина до сих пор находится в режиме какого-то постсоветского соглашения. Таких соглашений было очень много и то, что они сейчас разрываются, — это закономерный процесс для нынешней украинской политической системы. Я уверен, что и [прежний украинский президент Петр] Порошенко это бы давно [разорвал], но, видно, просто руки не доходили», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько напомнил, что несколько лет назад была задекларирована цель Украины выйти из всех договоров, которые были заключены в рамках СНГ.

«Но это сотни и даже тысячи договоров, из которых одномоментно выйти без каких-то технических или иных потерь невозможно. Но очевидно, что сейчас чиновники делают эту работу последовательно, выверяя каждый договор и, соответсвенно, выходя их него», — объяснил он «Газете.Ru».

По словам эксперта, такой шаг Украины, безусловно, приведет к потерям как для нее самой, так и для тех государств, которые входят в СНГ, однако Украина берет курс на Запад несмотря ни на какие потери.

В качестве примера Богдан Безпалько привел разрыв авиасообщения с Россией, который нанес Украине ущерб, «оцениваемый в сумму $2-20 млн».

«Для украинских элит цели идеологические гораздо важнее экономических, поэтому они и идут на эти шаги. Очевидно также, что сами по себе украинские элиты не субъектны и действуют под давлением внешнеполитических игроков, для которых главное — нанести ущерб России и лишить ее рынка сбыта, даже такого небольшого, в чем-то даже сомнительного, как Украина», — подчеркнул эксперт.

Аналогичное мнение высказал и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Как объяснил «Газете.Ru» специалист, принципиальные вопросы для Киева — сможет ли Украина интегрироваться в коллективный Запад, когда это произойдет, на каких условиях и какие издержки они при этом будут вынуждены понести по дороге. По его словам, проблем пока больше, чем решений, но это не будет влиять на руководство Украины в вопросе выхода из структур СНГ.

Как полагает эксперт, Киев готов восстановить отношения со странами СНГ, но, учитывая, что Украина не граничит с большинством из них, сделать это будет не так просто. Кроме того, он обратил внимание, что связи Украины со среднеазиатскими республиками всегда были не очень прочными, поэтому данный вопрос остается открытым.

На отсутствие у Украины большого количества связей в Средней Азии и Закавказье указал и Олег Бондаренко. По его словам, Киеву политически важнее продемонстрировать свою идентичность, чем сохранить определенные возможности для возобновления единого транспортного пространства.

«В целом, Киев полностью ориентирован на Европу, поэтому отношения с постсоветскими странами для него развиваются по остаточному принципу. То есть восстановление отношений со странами СНГ будет очень индивидуально. Это будет носить ситуативный характер, не системный», — констатировал эксперт.

В свою очередь, Богдан Безпалько выразил мнение, что Украина будет выстраивать отношения с теми государствами, которые либо хотя бы в какой-то мере настроены против России, либо с теми, сотрудничество с которыми сулит Киеву финансовую, энергетическую или иную выгоду.

Он привел в пример Грузию, которая тоже выходила из СНГ, а также Туркмению и Азербайджан, если бы была возможность наладить с ними поставки газа и нефти.

«Такие попытки уже предпринимались в рамках сообщества, которое пока хоть и существует, в целом никак себя не проявляет, — ГУАМ (Грузия, Украина, Узбекистан ранее, Азербайджан и Молдова). Наверное, с этими государствами Украина попытается нарастить свои связи», — предположил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России.

Политика разрыва договоров в рамках СНГ была запущена еще Петром Порошенко после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. В августе 2018 года глава исполкома Содружества Сергей Лебедев сообщил, что Украина закрыла свое представительство при уcтавных органах СНГ. После этого Киев прекратил свое участие в соглашениях о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности, о межгосударственном обмене экономической информацией, о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки, об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.

Многие решения по соглашениям, заключенным в рамках СНГ, принимались и в прошлом году.

В середине декабря украинское правительство одобрило выход страны из нескольких таких договоров. В частности, речь идет о соглашении о координации межгосударственных отношений в сфере электроэнергетики. Киев также прекратил свое участие в соглашениях об основных принципах сотрудничества и координации отношений в области использования атомной энергии в мирных целях и об основных принципах сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии.

За месяц до этого Зеленский подписал закон о выходе Украины из Договора о проведении согласованной монопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств-участников СНГ в Москве 25 января 2000 года. Украинские власти отметили, что этот договор содержит механизмы обмена информацией. Это, по их мнению, создает риск получения странами-членами СНГ сведений, «которые могут быть использованы для осуществления торгово-экономического давления на Украину».