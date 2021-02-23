«Война на истощение»: Савченко предрекла Украине новый «майдан»

Насильственная смена власти на Украине, произошедшая в ходе «евромайдана» в 2014 году, еще принесет свои разрушительные плоды в виде нового глубокого кризиса, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала «Наш».

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Украинская власть до сих пор не решила основные проблемы с того времени, а теперь еще и ведет «войну на истощение» против своих собственных граждан, используя тактику «мелких порезов», передает РИА «Новости» слова Савченко.

«У нас впереди еще не один «майдан» и не один раскол, к сожалению», — посетовала экс-парламентарий.

Бывший президент Украины Виктор Янукович, бежавший из страны как раз в феврале 2014 года, также считает, что события киевского «майдана» в 2014 году продолжают разделять республику. Соответствующее обращение политика к народу было опубликовано его адвокатом Виталием Сердюком.

По словам экс-главы государства, граждане Украины, которые были не согласны с «государственным переворотом», остаются чужими в своей стране. При этом Янукович отметил, что действия властей усугубляют эту ситуацию.

Он подчеркнул, что представители радикальных взглядов на Украине навязывают украинцам свою версию событий и имеют монополию на правду. Политик также указал на разрушение экономики страны, что спровоцировало нищету и уныние.

«Люди потеряли веру в справедливость, верховенство закона, свободу слова — те базовые принципы демократии, которые были лозунгами «революции», — уверен Янукович.

Подобного мнения придерживается и ряд западных политических сил. Так, в прошлом году депутаты немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) опубликовали коммюнике, в котором указали, что подписанное в 2014 году после «евромайдана» Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом «раскололо» страну и «в значительной степени поспособствовало эскалации внутреннего конфликта».

Бывший грузинский президент, экс-губернатор Одессой области Михаил Саакашвили считает, что новый «майдан» на Украине будет спровоцирован закрытием оппозиционных телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

«Будут стрелять еще больше, давайте не будем себя обманывать. Будут стрелять гораздо больше», — сказал Саакашвили в эфире телеканала «Украина».

Он считает, что в конце концов Киев лишится Мариуполя и Херсона, которые отойдут России. Свои умозаключения Саакашвили объяснил тем, что Москве якобы необходим «плацдарм» на Украине, чтобы содержать Крым, снабжать его водой и улучшить логистику.

Вместе с тем бывший председатель правительства Украины Николай Азаров считает невозможным возникновение нового «евромайдана» в стране из-за противодействия этому кураторов из США, которых устраивают действующие власти.

«Майдан» — это хорошо организованная спецоперация. Подготовленная, оплаченная, продуманная. К которой подключается громадное число людей… включая агентов влияния, находящихся в органах власти», — сказал политик.

Он отметил, что для организации таких «майданов» нужен не недовольный народ в первую очередь, а политическая структура, ресурсы, СМИ, подходящие лидеры. Азаров уверен, что американские спецслужбы очень внимательно следят за тем, чтобы нынешняя власть в Киеве оставалась на посту.

В июле прошлого года Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал данные соцопроса, согласно которым 46,1% украинцев считают, что их страна разваливается. Еще 40,8% респондентов выразили мнение, что Украина «сшивается как страна и идет путем объединения».

Около 46% опрошенных КМИС полагают, что государство находится в стагнации и не развивается, жизнь в нем становится все более невыносимой. Для 47,3% респондентов Украина, может, и медленно, но развивается и превращается в современную развитую страну.