«Циничное вторжение»: США предостерегли от вмешательства в религиозную жизнь Крыма

Посольство РФ в Вашингтоне указало американским властям на недопустимость вмешательства в дела Крыма, в том числе религиозные. Так диппредставительство отреагировало на законопроект, внесенный в конце прошлого месяца в Палату представителей Конгресса, о том, что Москва якобы «нарушает свободу вероисповедания» в Крыму и Донбассе.

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«Законодатели [США] продолжают свое циничное вторжение в религиозные дела в Крыму и на Украине. Приверженность свободе совести используется как политический лозунг», — указывается в комментарии российского посольства в Twitter.

Россия обвинила американскую сторону в очередной попытке «навязать логику экстерриториального применения» национального законодательства США.

«Недопустимо использовать чувства и убеждения миллионов людей в геополитических целях», — подчеркивается в сообщении посольства.

Стоит отметить, что Госдеп США включил Россию в Специальный контрольный список (Special Watch List) правительств, которые совершали или допускали «серьезные нарушения религиозной свободы».

Также в этом реестре находятся Узбекистан, Коморские острова, Куба, Никарагуа, Нигерия, Судан, Туркменистан, Таджикистан, Китай и Иран.

В отчете Госдепа «о международной религиозной свободе» в 2018 году сообщалось, что с 2014 года в Крыму сократилось число религиозных общин более чем в два раза – примерно с 2000 до 831.

Американское внешнеполитическое ведомство обвинило российских правоохранителей в «преследовании и запугивании религиозных меньшинств» — «Свидетелей Иеговы» (запрещена в РФ), членов неканонической организации «Украинская православная церковь» (УПЦ КП) и крымских татар-мусульман.

«Оккупационные власти продолжают подвергать крымских татар-мусульман тюремным заключениям и задержаниям, также власти подозревают их в причастности к мусульманской политической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена в России), которая является законной в Украине», — указывалось в комментарии Госдепа.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года «Хизб ут-Тахрир», наряду с 13 другими исламскими организациями, была признана террористической организацией и запрещена.

Основанием для запрета стало установление судом следующих основных форм ее деятельности: воинствующая исламистская пропаганда, сочетаемая с нетерпимостью к другим религиям; активная вербовка сторонников, целенаправленная работа по внесению раскола в общество (прежде всего пропагандистская).

В феврале нынешнего года сотрудники ФСБ задержали в Крыму шестерых человек, связанных с «Хизб ут-Тахрир». Все задержанные проходят подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что члены структуры, в том числе посредством сети интернет, распространяли среди жителей РФ воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также осуществляли вербовку российских мусульман в ряды международной террористической организации», — отмечалось в сообщении.

По данным правоохранителей, в своей пропагандистской деятельности приверженцы терроризма применяли доктрину создания и провозглашения так называемого «всемирного халифата», устанавливаемого путем свержения светских правительств в ходе военных переворотов и «исламских революций».

Что касается ПЦУ, то в 2019 году глава этой организации Епифаний в ходе встречи в Вашингтоне жаловался американскому госсекретарю Майку Помпео на якобы проблемы со свободой религии в Крыму и в Донбассе.

По мнению общественного деятеля, на Крымском полуострове и в Донбассе злоупотребляют свободой вероисповедания. Он назвал эту ситуацию позорной.

В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом заявил, что, поддерживая ПЦУ, Вашингтон продвигает раскол во всем православном мире.

«Как я понимаю, с этой же целью американские дипломаты ездили на святую гору Афон», — сказал Лавров.

Министр также напомнил, что Епифаний ранее публично признавался: ПЦУ было бы невозможным создать без поддержки Вашингтона.

«И сейчас становится очевидным, что США не хотят ограничиваться тем, что уже было сделано, и пытаются продвигать раскол в православном мире в целом», — уточнил глава российского внешнеполитического ведомства.