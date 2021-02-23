В Днепре школьник заставил офицеров ВСУ говорить на украинском

Скандал на уроке с приглашенными военными в городе Днепр разразился из-за плохого знания украинского языка. Об этом сообщает «Страна.ua». Военные представляли различные высшие военные учебные заведения Украины.

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«Все одеты по форме, согласно уставу, звездочки блестят. Агитировали учеников вступать в ряды своих заведений», — заявил отец днепровского школьника Алексей Пономаренко. Он также добавил, что его сын Михаил требовал от украинских военных не разговаривать с классом по-русски.

«Первым выступил представитель Львова. Мужчина на украинском языке (на ломаном, как будто сам не со Львова, но путь к хорошему украинскому языку лежит через плохой украинский: значит, все хорошо)», — сказал он.

Потом выступал военный из Киева, и никто в классе, кроме Михаила Пономаренко, не возражал против использования им русского языка. Однако киевлянин тоже был вынужден перейти на украинский, «скривившись».

Военнослужащий из Харькова хотел принципиально выступать на русском, на что подросток начал спрашивать, законно ли это и не служат ли мужчины в Вооруженных силах России. Поэтому харьковский военный «тоже вынужден был перейти на корявый украинский».

Подобные скандалы на Украине в последнее время весьма нередки. Детская писательница и активная пропагандистка украинского языка Лариса Ницой в 2018 году возмутилась, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разговаривали между собой по-русски. По словам Ницой, для нее это оказалось «шоком». Она отметила, что ранее считала СБУ дружественной структурой, которая заботится о безопасности Украины, но теперь ей «очевидно, что это не так».

Верховная рада Украины 16 января приняла законопроект, ограничивающий обучение на русском языке. Согласно документу, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам страны, языки которых не являются официальными языками Евросоюза, должны получать базовое и профильное среднее образование на украинском языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени.

15 мая 2019 года, Петр Порошенко за несколько дней до сложения полномочий президента страны подписал закон о государственном языке. «Он выверен настолько, чтоб ни одна политическая сила, которая стоит на государственных патриотических позициях, не имела оснований инициировать его пересмотр. Нет оснований», — заявил Порошенко.

С 16 января на Украине также действует норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающая работников сферы обслуживания использовать при общении с клиентами только украинский язык. Нарушение влечет за собой штраф. Правда, документ допускает, что сотрудники могут перейти на другой язык по просьбе клиента.

Он предусматривает создание специальной «языковой комиссии», а также введение должности уполномоченного по защите государственного языка. Кроме того, закон предполагает введение экзаменов для чиновников. Проверка направлена на определение уровня знания украинского.

Только за первую неделю действия нормы, которую приняли в середине января, языковой омбудсмен получил более 200 жалоб на сотрудников сферы обслуживания, которые обращались к клиентам по-русски. К 13 февраля эта цифра увеличилась в три раза. На своей странице в Facebook уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь сообщил, что большинство обращений содержат недовольство граждан тем, что у сайтов интернет-магазинов или у сайтов о предоставлении услуг нет украинской версии.