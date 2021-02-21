«Это будут не просто санкции»: США ответят на «кибератаки России»

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в ближайшее время Вашингтон намерен ответить на кибератаки, в причастности к которым американское руководство обвиняет Москву. Его слова передает CBS.

«Ответ будет включать набор инструментов — видимых и невидимых. Это будут не просто санкции», — отметил он.

По словам Салливана, сейчас разведка устанавливает, насколько вредоносной оказалась кибератака. Подготовка ответных мер займет несколько недель, добавил чиновник.

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Ответ должен быть нанесен с использованием «всеобъемлющего инструментария», подчеркнул помощник Джо Байдена.

Напомним, о масштабной кибератаке на клиентов фирмы по IT-безопасности SolarWinds стало известно в прошлом декабре.

От действий хакеров пострадали многие крупные компании и правительственные учреждения Соединенных Штатов. Атака могла быть самой разрушительной среди подобных нападений на американский госсектор.

На прошлой неделе ФБР, Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) и ряд других структур обвинили в кибервзломе Россию.

По мнению американских властей, хакеры стремились собрать разведданные. Агентство Reuters предположило, что новый президент США Джо Байден может ввести новые антироссийские санкции из-за кибератак. При этом никаких доказательств не приводится.

«Россия не причастна к этим атакам. Любые обвинения являются голословными, слепой русофобией… Что касается каких-то действий США, они в последнее время малопрогнозируемы», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель МИД Мария Захарова также отвергла обвинения США в адрес России. «США и их союзники предпочитают использовать ложные, надуманные сюжеты о российском воздействии, повышают накал претензий», — подчеркнула чиновница.

Месяцем ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Кроме того,

якобы могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что в причастности ко взлому обвинили «русских хакеров».

Злоумышленники, по данным СМИ, шпионили за компаниями и ведомствами, использовавшими программное обеспечение компании SolarWinds. Пострадать от действий киберпреступников могло около 18 тыс. пользователей – физических и юридических лиц. Клиенты скачивали зараженное обновление программы Orion, благодаря которому хакеры могли следить за деятельностью властей. Администрация президента США Дональда Трампа и компании, занятые IT-безопасностью, месяцами не замечали признаков взлома, сообщает WSJ.

Под угрозой оказались также внутренние коммуникации министерства внутренней безопасности. Клиентами компании SolarWinds, чье ПО было взломано, выступают также Госдеп, Пентагон, АНБ и 425 ведущих компаний Америки из списка Fortune 500. Авторами атаки, считает газета The Washington Post, является хакерская группа АРТ29 (Cozy Bear), предположительно работающая на Кремль.