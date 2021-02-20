В Кремле обеспокоены возможным обострением ситуации в Донбассе

Введение украинскими властями санкций против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука показывает усиление Киевом репрессивных действий, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля признался, что такие шаги украинской власти вызывают беспокойство в Москве еще и на фоне ухудшающейся на Украине социальной ситуации, передает РИА «Новости».

«Это не может не подогревать вопрос, кто за этим стоит. Это вызывает нашу обеспокоенность. Ухудшается на фоне экономическая ситуация на Украине, ЖКХ и т.д.», — пояснил Песков.

Он также напомнил про намерение Вашингтона увеличить военную составляющую в отношениях с Киевом — в начале нынешнего месяца глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пообещал, что американская сторона предоставит Киеву летальное оружие.

Более того — глава Пентагона Ллойд Остин пообещал украинскому коллеге Андрею Тарану помощь в борьбе с «российской агрессией» в защите «суверенитета и территориальной целостности» Украины.

«США не скрывают своего намерения оказывать всестороннюю помощь в наращивании поступательного и военного потенциала», — подчеркнул в этой связи пресс-секретарь президента России.

Резюмируя, Песков предположил, что Киев в рамках своей жесткой категоричной политики в отношении разного рода оппозиции может пойти также и на силовое решение гражданского конфликта в Донбассе.

«Мы видим набирающую силу реакционную тенденцию на Украине, видим репрессивные действия в отношении СМИ, граждан Украины и политиков. Это не может не подогревать вопрос — не приведет ли это к тому, что руководство Украины посчитает возможным решить проблему юго-востока силовыми методами?» — заявил представитель Кремля.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 февраля ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в числе которых Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, их обвинили в «финансировании терроризма».

Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания Совета нацбезопасности, трехлетние ограничительные меры затронут любое имущество и активы пары, например, пять самолетов, которые летали в направлении Киев — Москва. Рестрикции применены также к компаниям, которые эти борта обслуживали.

Помимо этого, Служба безопасности Украины расследует уголовное дело против Медведчука по соответствующему обвинению в финансировании терроризма.

Кроме того, в ходе заседания СНБО было озвучено намерение вернуть в госсобственность трубопровод «ПрикарпатЗападТранс» (около 800 км), который принадлежит Медведчуку.

В ОПЗЖ введение санкций назвали актом политических репрессии, нарушением конституции Украины и уничтожением украинской демократии. Режим президента Украины Владимира Зеленского партия охарактеризовала как «слабый и мстительный».

«Сегодня Украина еще на шаг приблизилась к диктатуре. Режим Владимира Зеленского — политический банкрот, лишившийся доверия и поддержки граждан. Не выполнив ни одного из своих предвыборных обещаний, запутавшийся в коррупции и интригах своего окружения, Зеленский начал уничтожать украинскую демократию», — указывалось в комментарии ОПЗЖ.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал санкции Киева против Медведчука проявлением «политической инквизиции».

По его словам, преследование оппозиции и репрессии — самый легкий метод для украинских властей отвлечь внимание от своих бесконечных провалов.

Медведев отметил, что Медведчук является одним из немногих политиков на Украине, который выступает за восстановление отношений между украинским государством и Россией. «Подобные методы нечестной борьбы едва ли смогут остановить обрушение рейтинга президента Зеленского», — подчеркнул российский политик.