«Хотели линчевать Россию»: как проходит Мюнхенская конференция

Президент США Джо Байден в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна вернулась на мировую арену.

«Я говорю всем: Америка вернулась! Трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад»,

— подчеркнул он, послав «четкий сигнал миру», что США «готовы защищать Европу в рамках статьи НАТО о коллективной обороне». Как отметил глава Белого дома, союз между Соединенными Штатами и Европой был и должен оставаться «ключевым» не только в их отношениях, но и на мировой арене.

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В ходе своей речи особое внимание президент США уделил России, обвинив ее в стремлении подорвать единство ЕС и НАТО. «Поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным для Европы и США», — сообщил он.

Кроме того, Байден обвинил Москву в причастности к кибератакам на США и европейские страны. Глава Белого дома подчеркнул, что реакция на эти действия критически важна для «защиты общей безопасности».

Американский президент также говорил о продолжительном и жестком соперничестве с Китаем, к которому он призвал готовиться западные государства и их союзников.

«Конкуренция с Китаем будет жесткой. Я ожидаю этого и приветствую это. Потому что я верю в глобальную систему, которую Европа и Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе так усердно пытаются выстроить в течение последних 70 лет», — сказал Байден.

По словам президента США, вызов со стороны России отличается от того, который исходит из Китая, «но он столь же реален».

Помимо этого, Байден выразил готовность возобновить участие в переговорах по ядерной программе Ирана в формате «пять плюс один». США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Дональда Трампа. «Газета.Ru» ранее писала об отношениях США и Ирана в рамках «ядерной сделки».

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель в ходе своего выступления отметила, что трансатлантическое пространство должно иметь единую линию в отношениях с Россией.

Это предполагает не только различные предложения о сотрудничестве, но и необходимость «четко называть своими именами» различия во мнениях, уточнила она.

По словам канцлера, «Россия постоянно впутывает членов ЕС в гибридные разногласия». Этим Меркель объяснила потребность в общей повестке. «Германия открыта к новой главе трансатлантического партнерства», — заверила она.

Кроме того, немецкий канцлер в ходе своего выступления подняла тему минских соглашений по Донбассу, прогресс в реализации которых, по ее мнению, оставляет желать лучшего. Как утверждает Меркель, в последнее время «не удалось продвинуться вперед в деле сохранения территориальной целостности Украины».

На конференции также выступил французский президент Эммануэль Макрон, который призвал к диалогу с Россией и построению новой международной архитектуры безопасности и доверия.

Как уточнил глава республики, диалог с Москвой должен быть требовательным, но это «необходимое условие для мира в Европе».

Без России и Китая

Мюнхенская конференция по безопасности в этом году из-за пандемии COVID-19 прошла в режиме видеоконференции. Организаторы подчеркнули, что основной темой мероприятия станет обновление трансатлантического сотрудничества.

Российская сторона в конференции не участвовала. Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что страна не бойкотирует ее. Он подтвердил, что в этом году глава РФ Владимир Путин не примет участие в конференции, но заверил, что для Москвы «все возможности объяснять и доносить свою позицию заслуживают внимания, тем более такие авторитетные формы, как Мюнхенская конференция».

В списке участников также не было Китая. Как объяснил «Газете.Ru» программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев, это связано с тем, что конференция в этом году имеет антироссийское и антикитайское содержание.

Это подтвердил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его мнению,

России на этой конференции делать нечего, потому что ее на ней планировалось «линчевать».

«Они хотят видеть Россию в качестве младшего партнера, который бы шел в их внешнеполитическом курсе в качестве сателлита. Нам такая роль не нужна. Мы хотим, чтобы нас уважали и рассматривали в качестве равноправного партнера, чтобы наши интересы были приняты во внимание», — подчеркнул эксперт в комментарии «Газете.Ru».

Блохин назвал конференцию в Мюнхене символом западного раскола и существующих там проблем. По его словам, Байден позиционирует себя как объединитель США и всего расколотого Запада, причем ответственность за этот раскол он возлагает не только на своего предшественника на посту главы государства Дональда Трампа, но и на «так называемые ревизионистские державы» — в первую очередь, Китай и Россию. В связи с этим, как полагает эксперт, Байден будет пытаться консолидировать мировой либеральный порядок на основе антироссийской и антикитайской политики.

«Внутри США тоже много проблем, и самое простое, что можно сделать, — перевести стрелки на внешнюю угрозу, назвав виновными КНР и РФ. Это будет объяснять необходимость трат на военно-промышленный комплекс США, на усиление инфраструктуры НАТО, на увеличение различных мероприятий вблизи российских границ. Будет иметь место демонстрация евроатлантической солидарности странам вблизи границ РФ», — прогнозирует Константин Блохин.

Байдена рассматривают как нового Барака Обаму, который возглавлял США с 2009 по 2017 год. Считается, что при Байдене Соединенные Штаты вернутся к традиционному внешнеполитическому курсу, который одним из элементов предусматривает опору на союзников, резюмировал специалист.

В свою очередь, Тимофей Бордачев из клуба «Валдай» обратил внимание, что

восстановление Байденом трансатлантических отношений зависит от того, сколько он будет готов за это заплатить.

«Европейцы сейчас находятся в выгодном положении. Трамп нанес настолько сильный ущерб отношениям с европейскими странами, что они могут требовать у США уступок по важнейшим вопросам ради того, чтобы они демонстрировали единство с Соединенными Штатами», — объяснил эксперт.

История конференции

На Мюнхенской конференции по безопасности (Die Münchner Sicherheitskonferenz), которая была основана немецким издателем Эвальдом фон Кляйстом (Ewald von Kleist), обсуждаются проблемы баланса сил в международных отношениях, укрепления системы международного права и демократического миропорядка.

Первая конференция в таком формате состоялась в 1963 году в Мюнхене. Это была неформальная встреча представителей оборонных ведомств стран-членов Североатлантического альянса, на которой обсуждались проблемы трансатлантического партнерства.

Форум более 30 лет был закрытым внутриблоковым мероприятием, но со временем географический охват конференции существенно увеличился.

В 1995 году к нему присоединилась Россия.

Кроме того, постепенно в него входили страны СНГ, Балтии, Центральной и Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной Азии и Ближнего Востока.

На сегодняшний день Мюнхенская конференция по безопасности представляет собой международный дискуссионный форум, на котором встречаются политики, дипломаты, военные, бизнесмены, научные и общественные деятели из десятков стран. Речь идет об участниках НАТО и Евросоюза, а также государствах, которые имеют большое значение на мировой арене, в частности России, Китае, Японии, Индии.