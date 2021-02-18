«Это часть демократии»: Венгрии грозят санкции из-за закона против Сороса

Европейская комиссия грозит обратиться в Суд Евросоюза в отношении правительства Венгрии, в связи действующим в стране законом о неправительственных организациях. Эта инициатива требует от НПО раскрывать свои источники финансирования.

«У Венгрии есть два месяца, чтобы ответить на вопросы, поднятые Европейской комиссией. В противном случае она может принять решение о возврате дела в Суд Евросоюза и предложить финансовые санкции», — отмечается в документе.

18 февраля Еврокомиссия направила официальное уведомление правительству премьер-министра Виктора Орбана. В письме говорится, что закон об общественных организациях «угрожает роли гражданского общества как независимого субъекта», создавая при этом «атмосферу недоверия к ним, а также ограничивая частную жизнь доноров».

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Сам нормативный акт, с позиции Еврокомиссии, нарушает законодательство Евросоюза, и направление письма Орбану — первый шаг процедуры по пресечению правонарушения.

ЕК обратилась в суд с требованием признать инициативу о неправительственных организациях в Венгрии незаконной в 2019 году. В июне Суд Евросоюза удовлетворил ее иск, пояснив, что Будапешт нарушает правила ЕС о свободном перемещении капитала, а также права на защиту данных и свободу объединений.

«Организации гражданского общества — неотъемлемая часть наших демократий. Мы должны их поддерживать, а не бороться с ними», — заявила в четверг заместитель главы Еврокомиссии Вера Журова.

Закон о неправительственных организациях был принят в Венгрии еще в 2017 году. НПО обязали декларировать пожертвования и гранты в размере более €24 тыс. и публиковать всю информацию о них. В отношении тех организаций, которые нарушат требования, может быть принято решение о прекращении их деятельности.

Критики Виктора Орбана сразу же заявили, что закон разработан в рамках неприятия к американскому миллиардеру венгерско-еврейского происхождения Джорджу Соросу. Он финансирует программы, направленные на развитие демократических институтов в тоталитарных государствах, в частности, он финансирует ряд венгерских НПО, помогающих беженцам.

А власти Венгрии — одни из наиболее негативно настроенных к решению ЕС «открыть двери» для мигрантов. Будапешт, к примеру, попросту отказался имплементировать постановление Совета ЕС от 2015 года о перераспределении беженцев.

Отношения между Орбаном и Соросом близки к враждебным. Венгерский премьер уверен, что именно его оппонент ответственен за миграционный кризис в ЕС, способствуя прибытию на континент миллионов мигрантов. Спустя год после принятия закона об НПО Будапешт также одобрил пакет законов под названием «Стоп Сорос».

Инициатива обязывает все НПО, «способствующие в какой-либо форме нелегальной миграции», проходить специальную регистрацию и регулярно отчитываться о своей деятельности. Те организации, которые получают более половины финансирования из-за рубежа, были обложены налогом в 25%. Также в «Стоп Сорос» содержится ряд мер, направленных, в целом, на ужесточение миграции.

У Виктора Орбана действительно есть причины, чтобы отстаивать эти инициативы перед Евросоюзом, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра исследований стран Восточной Европы МГИМО Даниил Чугунов.

«Друзья Джорджа Сороса, как и он сам, давно «раскачивают лодку», являясь бенефициарами многих неправительственных организаций как в Венгрии, так и других странах ЕС. Через такие экологические, культурные и общественные организации в Венгрии, которые теперь серьезно ущемлены в правах, формируются противовластные настроения, невыгодные Виктору Орбану. Венгерский премьер-министр в отличие от большинства своих европейских коллег строит политику на основе сильной авторитарной власти, что, естественно, не нравится Союзу», — отмечает эксперт.

Действительно, законы об НПО — далеко не единственный повод для противоречий между Будапештом и Брюсселем. Евросоюз обвиняет Виктора Орбана и его партию «Фидес» в установления контроля над оппозицией, СМИ, религиозными группами, научными кругами, судами и частным сектором.

«Что касается правовой стороны, Европейская комиссия имеет право подачи иска против государства-члена ЕС — это стандартная практика, более того, в соответствии с законодательством ЕС в рассматриваемом случае у института есть все основания. Здесь не стоит политизировать. В связи с тем, что Европа не может сдержать национальные идеи Венгрии (как, например, и Польши) даже в правовом поле, институты ЕС и отдельные представители европейской власти угрожают санкциями, которым в реальности крайне тяжело увенчаться успехом ввиду критерия единогласия в Совете ЕС», — говорит собеседник «Газеты.Ru».

Иными словами, реальных рычагов давления у Евросоюза нет, для принятия любой существенной меры, в том числе финансовых санкций, ему нужны голоса всех членов содружества. В любом процессе, начатым Брюсселем в отношении Будапешта, он может смело рассчитывать на поддержку как минимум одного члена ЕС, который оказался в той же ситуации и почти наверняка окажет Орбану услугу хотя бы из чувства солидарности. Речь идет о Польше.

В отношении Варшавы у Брюсселя схожие претензии, что и к Будапешту. Более того, в отношении Польши также начата штрафная процедура. Из-за судебной реформы еще в апреле Еврокомиссия дала два месяца польскому правительству, чтобы ответить на все претензии Брюсселя. В ЕК считают, что реформа польского законодательства ослабила базовый принцип независимости судебной системы, поставила судей в более серьезную зависимость от исполнительной власти. В конце января Польше отвели месяц для ответа на обвинения в нарушении независимости судебной системы в этой стране.

«Ничего нового в политической плоскости Союза не происходит: если у одного пусть и неправового по логике ЕС государства (Венгрии) есть союзник по какому-либо вопросу (Польша), серьезных негативных последствий для страны не возникнет: исключение из Союза юридически невозможно, а персональные санкции против отдельных политиков просто немыслимы и приведут к краху современной европейской цивилизации, формирующейся со времен Европейского объединения угля и стали», — резюмирует эксперт.