Сажать или не сажать: премьер-министр Грузии ушел в отставку

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 18 февраля объявил о своей отставке из-за разногласий с правящей партией «Грузинская мечта» о мере пресечения для одного из лидеров оппозиции Ники Мелия. Глава правительства также мотивировал свое решение стремлением устранить раскол в обществе.

Реклама

«Я принял решение покинуть занимаемую должность. Безусловно, я верю и хочу верить, что этот шаг будет способствовать снижению поляризации в нашей стране. Так как я уверен, что поляризация и противостояние между нами — самый большой риск для будущего нашей страны, экономического развития и кризиса любого вида», — сообщил Гахария в ходе брифинга.

Премьер указал, что внутри правительства Грузии возникли разногласия из-за целесообразности заключения под стражу председателя крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия.

Оппозиционеру выдвинуты обвинения в руководстве и участии в групповых насильственных действиях 20 июня 2019 года — в тот день в Тбилиси проходили крупные протесты и столкновения с полицией после визита российского депутата Сергея Гаврилова.

«Сегодня, когда в нашей стране политическая напряженность и поляризация, за пределами страны создаются угрозы безопасности и развитию, когда мы все вместе с нашими гражданами боремся с глобальной пандемией [COVID-19], экономическим кризисом, региональными вызовами и что самое главное — боремся с поляризацией, чтобы дать лучшее будущее нашим детям, — такое мероприятие, как исполнение закона [в отношении Мелия], должно проводиться только тогда, когда все риски сняты и их нет ни для одного из наших граждан, вне зависимости от политической ориентации», — пояснил Гахария.

О разногласиях рассказал и председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

«У Георгия Гахария была отличная от других членов команды позиция по этому вопросу. Но, к сожалению, аргументы, которые бы подкрепили его позицию, мы не услышали, — заявил Кобахидзе. — Водоразделом стал вопрос, должно ли государство твердо показать лицо, как государство, или нет. Для остальных членов команды ответ был однозначным. Страна, где не обеспечено исполнение закона, особенно в условиях, когда виновные ставят страну перед такими грубыми вызовами, не состоится как государство».

Летом 2019 года по делу Мелия суд избрал в качестве предварительной меры пресечения залог 30 тыс. лари и ряд ограничений, в частности, запрет на публичные выступления и обязательство носить электронный браслет.

Ники Мелия продолжал выступать на митингах, и его политическая деятельность активизировалась после парламентских выборов-2020, результаты которых оппозиция отказалась признавать. Глава ЕНД, выступая на митинге, демонстративно снял электронный браслет, назвав его «символом несправедливости» и «насилия».

В ответ прокуратура потребовала увеличить размер залога до 100 тыс. лари (по современному курсу около 2,2 млн руб.). Суд согласился на 70 тыс. лари. Мелия, однако, залог не выплатил, и сторона обвинения снова обратилась в суд. Парламент, в котором сейчас заседает лишь правящая партия, поскольку оппозиционные силы демонстративно отказались от своих полномочий, лишил его депутатской неприкосновенности. 17 февраля Тбилисский городской суд заочно отправил в предварительное заключение председателя главной оппозиционной партии страны «Единое национальное движение».

Трансляцию заседания суда Мелия смотрел в офисе своей партии. Там же собралась почти вся грузинская оппозиция, а также ее сторонники. Некоторые из них пообещали всячески препятствовать задержанию председателя «Единого национального движения».

В связи с отставкой премьер-министра МВД приняло решение отложить арест Ники Мелия. Отставку Гахарии оппозиция назвала «победой».

«Это первая, очень важная видимая победа грузинского народа, всех патриотов. До этого выборы, на которых народ отвернулся от [Бидзины] Иванишвили, были большой победой. Впереди нас ждут следующие победы, мы обязательно победим. Мы защитим Нику Мелия, и этот режим обязательно завершится», — приводит «Sputnik Грузия» слова одного из лидеров «Единого национального движения» Георгия Барамидзе.

Аналитики, однако, не считают, что отставка Гахария — результат давления оппозиционных сил.

«Наверное, это не победа оппозиции все-таки, а некая демонстрация раскола в правящей партии», — считает старший научный сотрудник МГИМО Вадим Муханов.

Эксперт обращает внимание на заявление бизнесмена Бидзины Иванишвили, который был лидером «Грузинской мечты», о том, что он уходит из политики и покидает пост председателя партии. Именно ему оппозиция в Грузии приписывает все влияние на правительство и правящую партию и именно его считает главным своим оппонентом. Об уходе из политики Иванишвили объявил в январе, также в разгар политического кризиса.

По мнению Вадима Муханова, отставка Георгия Гахария — это уже второй шаг, свидетельствующий о разногласиях внутри правящей верхушки относительно путей выхода из политического кризиса в стране.

Игнорировать и дальше отсутствие остальных партий в парламенте правительство попросту не может, но оппозиция требует досрочных выборов — также достаточно нежелательный шаг для властей.

Уже бывший премьер-министр, судя по его заявлениям относительно ареста Мелия, выступал за мягкую линию.

«Отставка Гахарии — это символ того, что в руководстве правящей парии не могут договориться насчет единой линии поведения. Причем Гахария как раз всегда был символом жесткой линии Иванишвили в отношении внутриполитической линии. С одной стороны, оппозиция действительно может записывать себе в актив, что один из наиболее жестких ее оппонентов уходит в отставку. Но насколько это заслуга оппозиции, а не раскол правящей партии?» — задается вопросом Вадим Муханов.

Политсовет правящей партии достаточно быстро определился с кандидатурой, которая будет выдвинута на вакантный пост — это министр обороны Ираклий Гарибашвили, который уже возглавлял правительство Грузии в 2013-2015 годах. Эта фигура считается еще более непримиримым оппонентом оппозиции, что, по всей вероятности, затруднит переговорный процесс между сторонами, рассказывает «Газете.Ru» профессор Грузинского института общественных дел Торнике Шарашенидзе.

«Оппозиция хочет досрочных выборов, но на это власти не пойдут. Сейчас оппозиция получила моральное и психологическое преимущество, так что проводить выборы означает, скорее всего, поражение «Грузинской мечты». Так что компромисса достичь будет достаточно трудно. Гахарию сменил Гарибашвили, который является достаточно жесткой фигурой. <…> Это показывает, что они на компромисс идти не собираются»,

— уверен эксперт.