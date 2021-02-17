На два фронта: США готовы работать с Россией над стабильностью

США и Россия быстро договорились о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет, и Вашингтон намерен рассмотреть и другие способы укрепления стратегической стабильности совместно с РФ, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью Национальному общественному радио США.

При этом он признал, что в отношениях стран существуют разногласия и США обеспокоены действиями России.

Вместе с тем, по его словам, стороны могут сотрудничать в сферах, которые представляют взаимный интерес. Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, США должны быть способны работать на два фронта.

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Комментируя слова Блинкена, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что России необходимо учитывать важные сигналы американской стороны о новых способах укрепления стратегической стабильности вне зависимости от разногласий, которые существуют между двумя странами. Сенатор обратил внимание, что противоречия можно снять через профессиональный диалог, а не через мегафонную дипломатию.

«Как минимум одна из формулировок Блинкена вполне может быть использована и российской стороной: многие действия, которые предпринимают США, являются вызовом нашим интересам и ценностям. Но это совершенно точно не должно служить препятствием к поиску точек соприкосновения в сферах, которые представляют взаимный интерес», — сказал Косачев ТАСС. Он подчеркнул, что среди первых к таковым, «вне всякого сомнения», относится сфера безопасности.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российско-американское сотрудничество в сфере стратегической стабильности должно идти в конструктивном ключе. По его словам, РФ готова провести ревизию отношений не только в этой, но и в других сферах.

При этом Слуцкий заверил, что ни на какое давление Москва поддаваться не будет.

«Стратегическая стабильность — та плоскость, где российско-американское сотрудничество не только возможно, но и должно вестись в конструктивном и прагматическом ключе», — отметил Слуцкий.

Депутат подчеркнул, что между двумя ведущими ядерными державами не может быть настолько низкий уровень взаимоотношений, чтобы он мог стать причиной мировой катастрофы.

В российском МИД 3 февраля прошел обмен нотами с американским посольством о завершении внутренних процедур, которые необходимы для вступления в силу соглашения о продлении срока действия СНВ-3. Договор остался без изменений и будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Согласно этому соглашению, стороны должны сократить число развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев до 700 штук — это предельное количество. Для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков оно составляет 800 единиц.

Российское внешнеполитическое ведомство пояснило, что благодаря продлению этого договора удалось сохранить и обеспечить дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, который на строго паритетной основе ограничивает ракетно-ядерные арсеналы сторон.

В свою очередь, глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс отметил, что продление СНВ-3 предоставило Москве и Вашингтону возможность шире обсудить вопросы стратегической стабильности, контроля над вооружениями, элементов, которые США намерены затронуть.

Он также заявил, что не видит никакого противоречия в продлении этого договора и одновременной критике Москвы со стороны Вашингтона. По словам представителя Госдепа, продление договора на пять лет соответствует интересам Соединенных Штатов.

Вопрос продления СНВ-3 был решен только при администрации нового президента США Джо Байдена. В период правления Дональда Трампа решение о пролонгации договора постоянно откладывалось.