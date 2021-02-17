«Свободу Пабло Аселю»: как в Испании сражаются за рэпера-коммуниста

Испанию накрыла волна массовых протестов в защиту арестованного рэпера Пабло Аселя, который был осужден за прославление терроризма. СМИ сообщают о массовых задержаниях на демонстрациях. По данным агентства EFE, которое ссылается на местную полицию, в Каталонии были задержаны 15 человек.

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Также есть информация о 17 пострадавших полицейских и 16 протестующих в результате столкновений.

Как сообщает служба скорой помощи Каталонии в Twitter и местные СМИ, восемь из 33 получивших ранения были госпитализированы.

Поводом к массовым демонстрациям послужила ситуация вокруг Пабло Аселя, который в 2015 году приговорен к двум годам условного заключения за прославление терроризма в текстах своих песен.

Пабло Асель — рэпер-коммунист, известный своими радикальными левыми взглядами. Он высказывает их в своем творчестве. В своем Twitter он регулярно публикует посты с критикой монархии, правительства и капиталистической системы в целом, причем в довольно жесткой форме. К примеру, музыкант сравнивал судей в Испании с нацистами, называл боссом мафии бывшего короля страны Хуана Карлоса и поддерживал баскскую сепаратистскую группировку ЭТА — ее деятельность в Испании официально запрещена.

В 2018 году Аселю вынесли новый приговор из-за 64 постов в Twitter и одной размещенной в YouTube песне, в которых, согласно вердикту суда, были допущены высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес монархии и государственных институтов. За это рэпера приговорили к девяти месяцам заключения.

Аселю необходимо было добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, но он отказался это сделать. Вместо этого 15 февраля музыкант забаррикадировался в Университете Льейды вместе со своими сторонниками — их было около полусотни. Но утром следующего дня он все же был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Сам рэпер убежден, что в его деле имело место нарушение права на свободу слова. Причем так думает не только он, но и сотни других деятелей культуры, которые на прошлой неделе подписали манифест в поддержку Аселя, поставив вопрос о свободе слова. Среди подписавших были режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем.

В середине февраля стало известно о возможности внесения испанским министерством юстиции изменений в уголовный кодекс страны, по которым за преступления, связанные со свободой самовыражения, не будет предусматриваться наказание в виде тюремного заключения.

Отмечается, что власти хотят пересмотреть закон таким образом, чтобы подобные приговоры не выносились в делах, подобных делу Аселя, где не совершалось противоправных деяний с применением насилия. Планируется, что наказание будет применяться только в отношении тех, кто демонстрирует насильственное поведение или чьи действия представляют угрозу общественному порядку. При этом приговор самому Аселю формально уже не может быть пересмотрен, пишет Deutsche Welle.

В Национальной судебной палате при этом отметили, что музыканта ранее арестовывали за неповиновение властям и за ограбление. В связи с этим он не может рассчитывать на приостановление исполнения приговора, «это было бы дискриминационным по отношению к другим преступникам».

Тем не менее, сторонники Аселя все же не теряют надежды добиться его освобождения. Вечером 16 февраля в некоторых испанских городах прошли акции в его поддержку, которые впоследствии переросли в столкновения с полицией и беспорядки.

По данным СМИ, протестующие в Барселоне, Жироне, Льейде и Валенсии забрасывали правоохранителей различными предметами, переворачивали мусорные контейнеры и поджигали их.

Отмечается, что в Барселоне манифестанты, помимо прочего, также начали сооружать баррикады и поджигать мотоциклы. Чтобы разогнать радикалов полиция была вынуждена прибегнуть к использованию дубинок и резиновых пуль.

По информации газеты La Vanguardia, в Барселоне пострадал по меньшей мере один человек: резиновая пуля попала в глаз женщине.

Кроме того, Deutsche Welle отмечает, что в центре столицы Каталонии примерно 2 тыс. протестующих скандировали: «Свободу Пабло Аселю» и «Смерть испанскому режиму». По имеющимся данным, несколько магазинов и помещение одного банка были разгромлены.

В Жироне «жертвой» протестов тоже оказался банк, дверь которого подожгли демонстранты, а в Льейде митингующие забросали яйцами местные подразделения Народной партии и Социалистической партии Каталонии.