«Все разрушено»: Лавров рассказал о взаимодействии России и ЕС

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто. По итогам встречи глава российской дипломатии отметил, что именно ЕС стал инициатором разрушения отношений с Россией. В то же время министр заверил, что Москва готова обсуждать проблемы с Евросоюзом.

«Когда это отвечает в том числе и интересам РФ, мы взаимодействуем и по вопросам изменения климата, и по окружающей среде. Но каркас этих отношений был сознательно разрушен по инициативе Брюсселя», — считает Лавров.

По его словам, европейские власти последовательно демонтировали все механизмы международного взаимодействия с Россией. В частности, он упомянул те, которые были прописаны в соглашениях о партнерстве и сотрудничестве. Например, саммиты (проводились два раза в год), встречи российских министров с еврокомиссарами и председателем Еврокомиссии.

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Лавров подчеркнул, что эти и другие формы построения отношений были направлены на проведение полноценного обзора всех направлений российско-европейского диалога. «Все это, повторю, разрушено и не нами», — подчеркнул Лавров.

Сейчас, по словам главы МИД РФ, контакты России и Евросоюза носят единичный характер. Они если и происходят, то от случая к случаю.

«Это либо отдельные вопросы бессистемного рассмотрения ситуации с поставками углеводородов, и то ЕС в этих консультациях заинтересован, чтобы каким-то образом выгораживать безответственных украинских руководителей, либо контакты по отдельным вопросам внешней политики», — привел пример российский министр.

Он подчеркнул, «уже много лет» контакты российской и европейской сторон посвящены «не обзору всех отношений с ЕС, потому что отношений почти не осталось, а таким ситуационным разговорам про Сирию, иранскую ядерную программу и про какую-то еще международную ситуацию».

Причем Лавров уточнил, что такие ситуативные разговоры происходят «в зависимости от каких-то интересов прежде всего со стороны Брюсселя».

По словам российского министра иностранных дел, Москва не навязывается и готова рассматривать любые вопросы, которые представляют обоюдный интерес. Но он подчеркнул, что такого рода взаимодействие «не обязательно означает отношения».

Россия же должна быть готова к любому развитию событий, в том числе и к восстановлению отношений. «Выбор за Евросоюзом», — сказал Лавров.

Евросоюз считает, что важно найти решения, которые помогли бы восстановить «активный диалог» с Россией, сказал глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

Хаависто указал на недовольство Брюсселя тем, что Россия выслала трех представителей стран-членов ЕС. По его словам, в Брюсселе это обстоятельство «тяжело восприняли».

Среди проблем, которые есть во взаимоотношениях Москвы и Брюсселя, Хаависто отметил вопросы прав человека. В частности, он указал на положение гендерных и сексуальных меньшинств в Чечне.

Еще одним триггером в отношениях стран является ситуация с предполагаемым «отравлением» Алексея Навального. Этот инцидент, подчеркнул финский министр, стал поводом для введения дополнительных санкций со стороны ЕС.

В то же время он обратил внимание, что между ЕС и Россией, несмотря на разногласия, есть торгово-экономические связи, которые «развиваются, хотя не так быстро, как хотелось бы, прежде всего из-за санкций, которые ввел Евросоюз».

«Все это доказывает только то, что жизнь идет, и сознательный разрыв, подрыв и уничтожение [Брюсселем] всей системы наших отношений, которая существовала, не сказывается на взаимной тяге и людей, и бизнеса, и здесь отношения с ЕС никакого значения не имеют. Но повторю еще раз: если ЕС будет готов восстанавливать именно то, что называется отношениями, мы к этому тоже готовы», — прокомментировал заявление коллеги Лавров.