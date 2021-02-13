«Выглядит нелепо»: в Крыму оценили карту влияния Турции к 2050 году

Продемонстрированная на турецком телеканале карта с прогнозом влияния Анкары к 2050 году, которое распространяется и на юг России, выглядит нелепо, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

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«Все выглядит весьма нелепо и напоминает отрывок научно-фантастического жанра. Можно только посоветовать турецкой стороне оставить мечты о российской территории, а то можно и надорваться из-за таких непомерных аппетитов», — сказал он в комментарии РИА «Новости».

Политик добавил, что Турция активно присматривалась к Крыму, еще когда он был в составе Украины. По словам Гемпеля, Анкара тогда развернула на полуострове активную пропагандистскую и финансовую деятельность. «Теперь Крым — это законная часть России. Россия — это не Украина, с ней подобные закулисные игры не пройдут», — подчеркнул он.

Ранее телеканал TGRT1 показал карту, которая отображает прогноз Stratfor по расширению турецкой сферы влияния. Согласно данным компании, через 30 лет под влияние Турции попадут Балканы, некоторые страны Северной Африки, Ближнего Востока, бывшего СССР, а также регионы юга России, включая Крым, Кубань, Ростовскую область и республики Северного Кавказа.

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik отметил, что такие карты иногда появляются на турецких каналах. «И это необязательно связано с планами расширения НАТО. Недавно, например, один из каналов показывал карту фрагментации Турции на несколько частей, мол, Турция может потерять свою независимость», — напомнил политолог.

Он выразил мнение, что такого рода сообщения — «обычные игровые спекуляции, связанные с манипуляцией общественным мнением». «Если говорить конкретно о телеканале TRT1 и о карте расширения турецкого влияния, то, скорее всего, это попытка подыграть настроениям определенной части турецкого общества, которая мечтает об Османской империи», — пояснил эксперт.

Крымский полуостров стал российским регионом в 2014 году после того, как на Украине прошел госпереворот. Крымчане выразили свое мнение относительно перехода региона в состав России посредством референдума. В нем приняли участие большинство граждан, которые имели на тот момент право голоса. Более 90% из них высказались за то, чтобы Крым попал под российскую юрисдикцию.

Решение жителей региона не признали европейские, американские и украинские власти. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно «оккупированной» территорией.

Власти Украины даже придумали формат, который якобы поможет им «вернуть» полуостров, несмотря на то, что ранее президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно». Киевские власти запускают «Крымскую платформу». Ее цель, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, состоит в повышении эффективности международного реагирования на вхождение Крыма в состав России. Украинские власти считают, что санкции не дали ожидаемого результата.

Предполагается, что в этом формате могут принять участие представители различных государств: главы стран и правительств, министры иностранных дел, парламентарии.

По словам Кулебы, «поддержка Крымской платформы — это вопрос политического выбора для других стран, но это также вопрос юридического и нравственного выбора». Глава МИД Украины заверил, что власти страны сделают все для того, чтобы тема Крыма стала для России «адской, а не священной».

Первое заседание этого формата намечено на май этого года. Турция уже подтвердила в декабре прошлого года свою поддержку этой инициативы. Кроме того, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отметил, что Анкара намерена укреплять отношения с Киевом в вопросе военного сотрудничества и оборонной промышленности.

По мнению первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, поддержка властями Турции этой международной платформы является «детскими играми».

«Я удивлен, что Турция, являясь мощным и авторитетным государством, играется в игры с Украиной, хотя прекрасно понимает, что в крымском вопросе ничего изменить нельзя. Крым есть составная часть Российской Федерации», — сказал парламентарий в комментарии РИА «Новости».