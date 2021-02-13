Планы на расширение: в Турции рассказали о прогнозах на 2050 год

На этой неделе в СМИ появилась информация о вышедшем на турецком телеканале TRT1 сюжете, в котором ведущий рассказывал о том, «какие территории войдут в состав Турции к 2050 году».

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В числе земель, которые должна присоединить Турция, были названы Греция, Армения, Кипр, Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Азербайджан, Египет, Ливия, а также Аравийский полуостров и большая часть Средней Азии.

Помимо того, были указаны и некоторые российские территории, которые якобы должны отойти Турции. Речь идет о Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Саратовской, Самарской областях, Чувашии, Чечне, Дагестане, Адыгее, Северной Осетии, Крыме, Севастополе, Краснодарском и Ставропольском крае.

В действительности в этой программе речь шла о положениях книги «Следующие 100 лет. Прогноз событий XXI века», написанной основателем разведывательно-аналитической компании Stratfor, которую часто называют «теневым ЦРУ», Джорджем Фридманом и вышедшей в свет в 2009 году.

В этой книге автор представил свое видение ситуации в мире, которая будет складываться в ближайшие 100 лет. По мысли автора, весь мировой порядок претерпит кардинальные изменения: ведущие мировые игроки падут, а на авансцену выйдут страны, которые сегодня не привлекают к себе особого внимания.

Одной из таких стран, которые обретут внезапное могущество, автор назвал Турцию. По его мнению, она обозначит свои весомые позиции в течение ближайших десятилетий.

По мысли автора, в процессе геополитической гонки Турция станет орудием антироссийской стратегии Соединенных Штатов, которые будут побуждать ее к экспансии на Кавказ, и благосклонно относиться к усилению турецкого влияния в мусульманских районах Балкан и арабских стран. Вашингтон, как полагает Фридман, поможет Анкаре нарастить морскую мощь, чтобы противодействовать России на Черном море.

Как полагает автор, Турция в итоге станет господствующей в регионе державой и будет проецировать свое влияние по всем направлениям.

И хотя Фридман признает, что Турция не станет империей, она будет центром притяжения для всего исламского мира.

К тем странам, которым автор предсказал существенную роль на мировой арене, относится Польша. Как полагает Фридман, на это может повлиять будущий упадок Германии, чья экономика, по оценке аналитика, утратила динамичность, а население в следующие 50 лет резко сократится.

Вторым фактором выхода Польши на такой высокий уровень в международной политике автор назвал нежелание Германии ввязываться в войну с Россией. Польшу в этом случае поддержат США, предложив ей экономическую и техническую помощь.

«Если война не приводит к уничтожению определенной страны, она стимулирует в ней экономический рост, и Польша станет ведущим игроком в коалиции государств, расположенных близ России», — предсказал Фридман.

Отдельное внимание автор уделил вопросу России, и, как уже стало понятно из рассуждений о Турции, прогнозы для РФ у Фридмана совсем не радужные. По мысли автора, Россия будет восстанавливать свою прежнюю сферу влияния, а когда она снова окрепнет, то столкнется с силами НАТО в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. РФ предпримет попытку установить свои порядки, но США будут ей в этом мешать и в итоге она проиграет, считает исследователь.

Еще одной державой, обратившей на себя внимание исследователя, стала КНР. Автор книги усомнился в том, что Китай сможет стать одной из главных мировых держав.

Он обратил внимание на «хроническую нестабильность» этой страны, поскольку, «открывая свои границы внешнему миру», в КНР начинают процветать прибрежные районы, но большинство жителей в глубине страны остаются прозябать в нищете.

По мнению Фридмана, США, «для которых Китай вовсе не является соперником», будут стремиться помогать ему и удерживать от распада, сохраняя в качестве противовеса России.

«Нынешний динамичный рост экономики Китая не перейдет в долгосрочный успех», — отмечается в книге.

Основное внимание в данной книге уделено именно Соединенным Штатам и их роли на мировой арене, которую автор оценивают как господствующую. Главной стратегической целью США Фридман называет пресечение возможности какой-либо страны оказать сопротивление их глобальному превосходству.

«США не обязательно выигрывать войны. В их задачи входит планомерное разрушение всех систем жизнеобеспечения противника и, тем самым, лишение его возможности накопить достаточно сил, чтобы соперничать с Америкой», — утверждает автор.

По его мнению, в ХXI веке войн будет больше, чем в XX, но их последствия не станут такими катастрофическими как из-за технологических изменений, так и из-за сущности геополитических проблем.

По словам Фридмана, XXI век запомнится серией противостояний, в которых страны «второго плана» будут объединяться в коалиции для контроля над США, а сами Штаты будут проводить военные операции, чтобы нарушить эти планы.

Впрочем, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не считают мнение автора заслуживающим доверия. В частности, такой позиции придерживаются глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов и программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«Джордж Фридман — коммерческий шарлатан. В свое время он был успешным, но сейчас уже нет. Исходя из оценки автора, могу дать его книге соответствующую оценку», — отметил Федор Лукьянов.