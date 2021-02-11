Москва или Бандера: в Киеве борются за название проспекта

Окружной административный суд Киева (ОАСК) отменил вынесенное в 2016 году решение столичного горсовета об изменении названий некоторых улиц, в том числе Московского проспекта, который тогда переименовали в честь одного из идеологов украинского национализма, пособника нацистов Степана Бандеры.

Реклама

Решение было вынесено по иску общественной организации «Общественный контроль и порядок».

Суд объяснил его в том числе сомнительной процедурой голосования в Киевсовете, которой не предшествовало общественное обсуждение.

Помимо Московского проспекта, решение распространяется также на улицы Кутузова, Суворова и переулок Кутузова. Так, улице Суворова должны вернуть ее прежнее название после того, как ее переименовали в улицу Михаила Омельяновича-Павленко, который, как напомнил в Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, в годы Великой Отечественной войны был «нацистским коллаборантом и организатором дивизии СС «Галичина».

Чиновники Киевской городской госадминистрации собираются подать апелляционную жалобу на вынесенное судом решение.

В 2019 году ОАСК уже признавал незаконным переименование Московского проспекта, но позже Шестой апелляционный суд столицы оставил решение властей о переименовании проспекта в силе.

Бывший глава Украинского института национальной памяти, народный депутат от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович назвал решение ОАСК политической провокацией.

«Окружной административный суд Киева продолжает производить псевдоюридический спам… Это исключительно политическая провокация учреждения, которое надо ликвидировать, пока оно не отменило Акт провозглашения независимости», — написал Вятрович в Facebook. Он убежден, что такие решения суда дестабилизируют ситуацию в стране.

По его словам, в масштабном обсуждении изменения названия проспекта участвовали «несколько тысяч человек», которые голосовали на сайте Киевсовета.

«Поэтому говорить, что это решение принималось без общественного обсуждения, — откровенная ложь», — возмутился нардеп, слова которого приводит Gordonua.

Как полагает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, обратного переименования проспекта в Московский сейчас не будет.

Он пояснил «Газете.Ru», что процесс тем или иным образом продолжится, по этому вопросу будут подавать жалобы в верхние инстанции, будут появляться новые обстоятельства.

«Будут еще решения Киевсовета по этому поводу, а он обязательно проголосует за обратное переименование в проспект Бандеры. Тем более, что там сейчас новый состав и доминируют в нем силы мэра Киева Виталия Кличко и экс-президента Украины Петра Порошенко. Они на двоих будут соревноваться, кому больше нравится Бандера. Я думаю, что на этом решении суда ситуация не закончилась», — сказал эксперт.

В то же время, отметил Владимир Брутер, назвать проспект в честь Бандеры было «перебором». По его словам, от такой инициативы не были в восторге даже западные спонсоры Украины, поэтому суд и принял такое решение.

Но при этом специалист уверен, что украинцы будут и дальше переименовывать топографические объекты, потому что они «мучительно пытаются найти некую идентичность, которая указывает на то, что Украина существует миллион лет».

В свою очередь, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин объяснил решение об обратном переименовании улиц тем, что в рамках судейской системы еще остались люди, способные вести себя независимо.

«Вряд ли их будут жестко наказывать за это. Тем более что попытки расправиться с конституционным судом, несмотря на огромное желание [президента Украины Владимира Зеленского], не удались. Поэтому судейский корпус на Украине чуть-чуть воспрял», — подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

На Украине с мая 2015 года действует так называемый закон о декоммунизации. Он, помимо прочего, предполагает переименование топографических объектов, в названии которых содержится упоминание советского прошлого.

В рамках этого закона переименованы были не только улицы и проспекты, но даже города и области. Например, Днепропетровск стал Днепром, Кировоград — Кропивницким.

Власти страны стремятся отказаться не только от советского прошлого, но и от любых напоминаний о связях с Россией. Например, в 2015 году по решению киевского Горсовета улица Панфиловцев, где находится консульский отдел российского посольства, получила название улица Добровольческих батальонов.

Год спустя Московскую площадь провозгласили Демеевской, проспект Воссоединения — проспектом Соборности, а проспект Николая Ватутина, названный в честь генерала, руководившего операцией по освобождению Киева от немецко-фашистских захватчиков, получил имя Романа Шухевича — главаря запрещенной в России Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА).

Для реализации закона о декоммунизации Институтом национальной памяти Украины был сформирован список исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие нововведения. Он состоит из 520 имен, которые должны исчезнуть из географических названий на Украине.