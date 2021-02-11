«Проекта конституции никто не видел»: как проходит Всебелорусское собрание

«В течение этого года проект конституции [Белоруссии] будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года, как минимум, мы вынесем его на референдум. <…>

Конституцию надо менять, потому что такие полномочия, которые есть сегодня у главы государства, очень тяжелы для человека»,

— заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе первого дня работы VI Всебелорусского народного собрания (ВНС), которое начало работу 11 февраля.

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Участниками форума стали руководители госорганов и организаций, чиновники, представители местных советов депутатов, общественных объединений, врачи, деятели культуры и спорта. Мероприятие проводится каждые пять лет с 1996 года, но на этот раз оно приобрело особое значение в свете прошедших после выборов президента самых массовых в истории республики протестов и заявлений Лукашенко о передаче части президентских полномочий ВНС.

Выступая перед участниками форума, глава государства подтвердил свои намерения, назвав при этом несколько условий своего ухода.

«Главное условие: в стране мир, порядок, никаких протестных действий, высказывать мнение в рамках закона. Второе условие. Если сложится так, что к власти придут не «те», то вторым пунктом запишем, что ни один волос со сторонников нынешнего президента упасть не может», — подчеркнул Лукашенко, говоря о наделении ВНС конституционным статусом.

По его словам, ВНС должно стать «стабилизатором» во время переходного периода: «Мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну».

Впрочем, по мнению экспертов, Александр Лукашенко так и не предложил ничего конкретного.

«Если коротко, он ничего не предлагает. Это очередное, ничем не подкрепленное обещание что-то сделать. Никто не видел никаких проектов конституции, о которых он говорил. Я считаю, что он преднамеренно затягивает время, пытается преломить ситуацию. Но ему это дается сложно, и главное — у него нет финансовых ресурсов, чтобы поддерживать экономическую стабильность», — рассказывает «Газете.Ru» белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

«Деталей мы не знаем, в общих словах там ничего кардинального нет. Все равно [будет] президентская республика с непонятной надстройкой в виде ВНС», — отмечает белорусский политический обозреватель Артем Шрайбман в разговоре с «Газетой.Ru».

В белорусском обществе обсуждался вариант, при котором Лукашенко, наделив конституционным статусом и полномочиями ВНС, возглавит новый орган. Более конкретные планы президента остаются неизвестными, однако Дмитрий Болкунец считает, что у политика все же нет таких намерений.

«Лукашенко никакое собрание не возглавит, хотя он думает о том, чтобы стать каким-то надсмотрщиком», — считает политолог.

Сам Лукашенко представляет Всебелорусское народное собрание как некий демократический орган, хотя он и не имеет конституционного статуса. Президент утверждал, что участниками форума являются «люди, представляющие все слои и группы населения, весь белорусский народ».

В мероприятии принимают участие около 2500 человек. От каждой области выдвигается по 350 граждан, от Минска — 400. Однако, как утверждают аналитики, участниками форума являются исключительно сторонники Лукашенко, ни один «случайный» человек не может туда попасть.

Несмотря на заявления президента, далеко не факт, что предложенная им стратегия будет выполнена, полагают собеседники «Газеты.Ru». «Я не питаю иллюзий, что он будет проводить какой-то референдум. Здесь шансы 50 на 50. Он будет еще пытаться как-то лавировать и придумывать какой-то механизм. Единственной защитницей Лукашенко видит Россию. Он рассчитывает, что Москва вновь ему даст денег на спасение от полной катастрофы», — считает Дмитрий Болкунец.

Как отмечает Артем Шрайбман,

обещания внести поправки в конституцию нужны президенту, чтобы попытаться представить их белорусскому обществу и Москве как компромисс.

Действительно, президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров не раз заявляли о готовящихся в Белоруссии реформах.

Однако на белорусское общество обещания президента не повлияют, уверен специалист. «Протестное движение не верит заявлениям Лукашенко и рассматривает эту конституционную реформу как затягивание времени и отказ говорить о требованиях освобождения заключенных, наказания виновных за насилие и проведение честных выборов. Поэтому до транзита власти о компромиссе сложно говорить, Лукашенко будет просто продавливать свое видение силой», — считает Шрайбман.

Однако даже в случае реализации этой стратегии президенту не удастся разрядить обстановку, поскольку большинство граждан страны хотят полного ухода Лукашенко из политики, уверен Дмитрий Болкунец.

«Его размышления, при каких условиях он готов уйти, — это для него очень болезненная тема. Он находится в тупиковой ситуации и неслучайно он сказал об условиях ухода. Самое главное, что его сейчас беспокоит — это безопасность его и его семьи. Поэтому он предлагает наделить ВНС какими-то полномочиями», — резюмирует Дмитрий Болкунец.

Впрочем, сам президент в ходе своего выступления неоднократно выразил твердые намерения не уходить из политики. «У меня кроме Беларуси ничего нет, я лучшие годы вложил в эту страну... Я свою страну не отдам, она наша», — заявил Лукашенко.