Депутатов оставили без зарплаты: что происходит в Южной Осетии

Депутатов парламента Южной Осетии лишили заработной платы и других выплат в ответ на бойкот заседаний законодательного органа со стороны оппозиционных парламентариев. Соответствующее распоряжение принял спикер парламента Алан Тадтаев, а его заместитель Петр Гассиев отдельно отметил, что продолжение бойкота заседаний повлечет за собой более радикальные меры.

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«Все без исключения депутаты перестали получать заработную плату, средства на приобретение топлива, на связь и так далее. Лично я не понимаю, почему я и другие депутаты, которые приходят на заседания парламента, должны страдать из-за тех 14, которые не работают и не выполняют свои прямые должностные обязанности», — добавил Гассиев.

Единственная продукт работы депутатов — законопроекты. Если их нет, то и платить законодателям не за что — без этого «продукта» республика не получает никакой пользы от парламентариев, отметил вице-спикер парламента.

Возобновление выплат заработной платы депутатам станет возможным, когда часть из них поймут, что народ избрал их для защиты его интересов, подчеркнул Гассаев. По его мнению,

в данный момент парламентарии подставляют своих избирателей, так как не могут собраться для принятия главного финансового документа республики — бюджета на 2021 год.

Бойкот заседаний парламента стал одним из проявлений политического кризиса в Южной Осетии. Работа законодательного органа парализована с осени прошлого года, за это время депутаты лишь раз собрались полным составом — 5 февраля по случаю визита российской делегации. Однако на этом заседании парламентарии не приняли никаких законов, да и оппозиция впоследствии продолжила свой бойкот.

Новое заседание парламента назначено на 11 февраля и пока сложно сказать, прервут ли депутаты от оппозиционных партий свой бойкот на фоне лишения их заработной платы. В конце января президент республики Анатолий Бибилов угрожал бастующим парламентариям распустить законодательный орган, но в итоге это никак не повлияло на их протест.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» политолог, эксперт по Южному Кавказу Евгений Крутиков,

политический кризис отчасти спровоцировало противостояние ряда конкретных депутатов, в том числе бывших кандидатов в президенты республики.

«Эти политики по факту заранее начали новую предвыборную гонку, хотя до выборов главы государства еще почти полтора года. То есть в стране стартовала президентская кампания с использованием методов и мер подобного рода (бойкота и протестов)», — считает эксперт.

Политические волнения

Формальным поводом для кризиса стало дело о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. В августе прошлого года в рамках расследования были задержаны Николай Цховребов и Инал Джабиев. Последний умер после допроса в полиции, что запустило массовые протесты в Южной Осетии в поддержку его семьи, которая обвиняет власти в пытках и голословном обвинении Джабиева. Родные подозреваемого уже несколько месяцев проводят круглосуточные демонстрации в центре Цхинвала.

Родственники погибшего потребовали отставки генпрокурора Южной Осетии Урузмага Джагаева и завершения расследования, поскольку в МВД республики смерть Джабиева объяснили сердечной недостаточностью, отвергнув версию с пытками. Поддержку им оказали оппозиционные депутаты, что как раз-таки и привело к заморозке работы парламента.

С точки зрения Крутикова, требование отставки генпрокурора — только первый шаг в новой предвыборной игре.

По его словам, у оппозиции уже сформирован список из 20 имен, к отставке которых они будут призывать в дальнейшем. Не исключено, что они также будут требовать ухода президента.

«До истечения полномочий генпрокурора осталось всего два месяца, но смысл призывов к его отставке в том, что он должен уйти немедленно и по требованию этих сил. Это не столько позиция по конкретному человеку, сколько оказание политического давления. Поэтому если его уберут, они начнут требовать дальнейших отставок. В конечном итоге это может привести к ситуации с уличным давлением, нельзя сказать, что похожему на украинский майдан, но близкому к такому не совсем парламентскому поведению», — добавил эксперт.

При этом власти отчасти уже пошли на встречу протестующим, в особенности семье Джабиева. Так, в связи со смертью подозреваемого были задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД республики Андрей Цховребов. Следом свой пост покинул и министр внутренних дел Южной Осетии Игорь Наниев, а затем и все правительство республики было отправлено в отставку.

Поиск выхода

Собственно, уход правительства в отставку, по мнению Крутикова, — максимально возможная уступка со стороны властей Южной Осетии. Какие-либо другие подвижки и обсуждения возможны лишь после закрытия главного вопроса — принятия бюджета на 2021 год.

«После утверждения бюджета вполне можно было бы обсуждать вхождение представителей оппозиционных фракций в правительство или найти какой-то другой вариант компромисса. Бюджет тут — фактор важный, поскольку он во многом формируется за счет взаимоотношений с бюджетной сферой России. В какой-то момент отсутствие продвижения по этому вопросу может остановить реальные выплаты, выплаты надбавок и работу инвестиционной программы между Россией и Южной Осетией», — указал эксперт.

Собственно, в Цхинвале не скрывают проблем из-за отсутствия утвержденного бюджета. Так, исполняющий обязанности главы минздрава республики Георгий Тотчиев признал, что

Южная Осетия, не приняв бюджет вовремя, уже потеряла более 9 млн рублей, которые Россия готова была выделить республике для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.

При этом власти вполне готовы пойти на ряд уступок оппозиции, если вопрос с бюджетом все же будет закрыт. В частности, вице-спикер парламент Гассаев обещал, что на следующем заседании будут рассмотрен вопрос о поправках к конституции для расширения полномочий законодателей по отставке генпрокурора — о чем не раз просила оппозиция.

Впрочем, удастся ли властям нивелировать политический кризис и утвердить не только бюджет, но и собрать новое правительство — вопрос достаточно спорный. Если рассматривать действия оппозиции как часть предвыборной кампании, вероятно, они будут продолжать настаивать на исполнении их требований.

Однако поможет ли это кандидату-оппозиционеру выиграть выборы — неизвестно. По словам Крутикова, на данный момент оппозиция работает в определенной связке, но внутри нее есть отдельные лидеры, которые не согласны друг с другом по многим вопросам и склонных к разного рода склокам.

«К тому же, в Южной Осетии, в отличии от других государств постсоветского пространства, абсолютно не работают выборные политтехнологии, ситуация может в последний момент принять неожиданный оборот — как хотят люди, так и голосуют», — резюмировал эксперт.