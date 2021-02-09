ДСНВ не ждет: Псаки объяснила звонок Байдена Путину

Президент России Владимир Путин был одним из первых, с кем американский лидер Джо Байден провел телефонный разговор, ввиду важности вопросов, касающихся Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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У глав РФ и США был безотлагательный разговор из-за того, что срок действия договора подходил к концу, пояснила представитель администрации президента США.

«Во время этого разговора он (Байден. — «Газета.Ru») очень ясно дал понять, что у него, у администрации, есть серьезные опасения по поводу заявленных действий российского правительства», — добавила Псаки.

Как указывалось в сообщении Кремля, в ходе беседы 26 января Путин поздравил Байдена с началом работы на посту президента США и отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и — с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире — всего международного сообщества.

«Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ», — пояснялось в сообщении пресс-службы администрации президента РФ.

Москва и Вашингтон продлили срок действия Договора СНВ-3 (или NewSTART), сообщали 3 февраля в пресс-службе российского Министерства иностранных дел.

Как указали в ведомстве, в МИД РФ прошел обмен нотами с американским посольством о завершении внутренних процедур, которые были необходимы, чтобы соглашение о пролонгации вступило в силу.

Договор будет существовать без каких-либо изменений или дополнений, то есть в том же виде, в каком стороны подписали его в 2010 году, уточнили в министерстве. СНВ-3 продлили на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Ключевым фактором для его продления российские дипломаты назвали телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом.

«Тем самым обеспечено сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон», — пояснили в министерстве.

Как подчеркнули представители МИД, пролонгация соглашения — это гарантия необходимого уровня предсказуемости и транспарентности в вопросе ядерных вооружений в условиях строгого соблюдения баланса интересов России и Соединенных Штатов.

«Рассчитываем, что достигнутое с Вашингтоном понимание относительно судьбы краеугольного для международной безопасности договора позволит преодолеть преобладавшую в последние годы вследствие деструктивной политики США тенденцию к слому механизмов контроля над вооружениями и нераспространения», — указали в ведомстве.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Twitter поприветствовал такой шаг Москвы и Вашингтона.

По словам Столтенберга, ДСНВ вносит вклад в международную стабильность и имеет большое значение для союзников по альянсу.

Генсек добавил, что это начало усилий по дальнейшему укреплению международного контроля над вооружениями.

В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша расценили продление СНВ-3 как первый шаг к активизации режима контроля вооружений и призвали стороны воспользоваться временем действия договора для выработки других документов в этой сфере.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Каждая из сторон сокращала свои наступательные вооружения так, чтобы в 2017 году и в дальнейшем суммарно было развернуто не более 700 межконтинентальных баллистических ракет. Снижалось разрешенное количество и других боеголовок.