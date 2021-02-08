Россия Курилы не отдаст: в Токио рассказали о переговорах с Москвой

Претензии Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Курильской гряды бесперспективны в свете повышения мощи подразделений Вооруженных сил РФ в этом регионе, пишет портал Yahoo News Japan.

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Авторы заметки также напомнили об уголовной ответственности за действия, направленные на отчуждение части территории РФ, и за призывы к таким действиям – согласно соответствующему закону, подписанному президентом России Владимиром Путиным в декабре прошлого года.

«Курс Путина нанес мощный удар по территориальным переговорам», — указали японские журналисты, напомнив про размещение в октябре прошлого года на Курилах модернизированных танков Т-72Б3 и зенитно-ракетных комплексов С-300В4.

Токио не стоит рассчитывать на «уступки» российской стороны в этом вопросе, указывается в заметке.

Модификация танка Т-72Б3 была разработана в качестве экономичной альтернативы основной боевой машине Т-90А. Т-72Б3 вооружен 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М-5 с улучшенными баллистикой и ресурсом. Благодаря модернизации, танк может использовать новые удлиненные бронебойные подкалиберные снаряды типа «Свинец-1/2».

Зенитно-ракетная система С-300В4 является самым новым представителем своего семейства комплексов войсковой ПВО. От предшественников она отличается применением современных агрегатов и компонентов, в том числе — ракет новых типов.

За счет этих мер ЗРК стал способен поражать различные аэродинамические и баллистические цели на дальностях до 400 км и высотах до 30-35 км, и скорости — более 10-12 Махов, что соответствует ракетам малой и средней дальности, сообщает «Военное обозрение».

Новая статья 280.2 Уголовного кодекса РФ «Нарушение территориальной целостности РФ» предусматривает за отчуждение или попытку отчуждения части территории России до 10 лет лишения свободы в качестве наказания.

Кроме того, в августе прошлого года вступили в силу поправки в закон «О противодействии экстремистской деятельности», согласно которым нарушение целостности РФ, в том числе отчуждение части территории РФ (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами), отнесено к экстремистской деятельности.

Также в понедельник, 8 февраля, главный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил на пресс-конференции, что переговоры по так называемым «северным территориям» с Россией «не будут отложены до следующего поколения, территориальный спор будет разрешен, а мирный договор будет заключен [при нынешнем поколении]».

Чиновник сообщил, что он регулярно в онлайн-формате обсуждает с российской стороной потенциальную совместную экономическую деятельность на Курилах в таких областях, как туризм и утилизация отходов.

«Мы продолжим поддерживать правовую позицию как Японии, так и России. Я хотел бы работать над реализацией каждого проекта», — заверил Като.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ, бывший председатель правительства Дмитрий Медведев в беседе с представителями российских СМИ подтвердил: переговоры по Курилам осложняет позиция Токио о том, что речь нужно вести о якобы японском суверенитете относительно всех островов.

Он допустил, что президент РФ Владимир Путин проведет встречу с Сугой через какое-то время, однако, напомнил, что Россия «не торгует суверенитетом», поэтому речь может идти только о совместной с Японией экономической деятельности на Курилах.

На переговорах, состоявшихся в 2018 году в Сингапуре Абэ отошел от изначальных требований Токио вернуть все острова, согласившись с Путиным в том, что переговоры о мирном соглашении нужно строить на основе Совместной советско-японской декларации, в которой речь шла лишь о передаче двух островов.

Согласно этой декларации от 19 октября 1956 года, Москва и Токио восстановили дипломатические и консульские отношения друг с другом.