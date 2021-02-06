«Будут больше стрелять»: Саакашвили вновь предрек распад Украины

Бывший грузинский президент, экс-губернатор Одессой области Михаил Саакашвили считает, что Украина после закрытия оппозиционных телеканалов может лишиться некоторых своих территорий.

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По словам политика, это решение лидера Украины Владимира Зеленского не поможет ему прекратить внутриукраинский конфликт в Донбассе. По мнению Саакашвили, запрет на вещание «112 Украина», ZIK и NewsOne выведет столкновения на новый этап.

«Будут стрелять еще больше, давайте не будем себя обманывать. Будут стрелять гораздо больше», — сказал Саакашвили в эфире телеканала «Украина».

Он считает, что в конце концов Киев лишится Мариуполя и Херсона, которые отойдут России. Свои умозаключения Саакашвили объяснил тем, что Москве якобы необходим «плацдарм» на Украине, чтобы содержать Крым, снабжать его водой и улучшить логистику.

«Им надо обязательно контролировать Мариуполь и Херсон. И они будут готовить основания [для военной операции]», — заявил Саакашвили, несмотря на то, что российские власти неоднократно заявляли, что нет у них планов на нападение на какую-либо страну или завоевание чужих территорий.

Что касается запрета на вещание трех украинских телеканалов, Зеленский ранее ввел санкции против них за то, что они якобы занимаются пропагандой российской позиции.

В частности, киевские власти запретили им эфирное вещание, а также подали заявление за запрет контента на платформе YouTube. Помимо этого, СМИ лишили лицензии, запретили проводить какие-либо финансовые операции и заморозили активы.

Рестрикции были наложены и на их владельца — члена политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), депутата Верховной рады Тараса Козака. В течение пяти лет он ограничен в правах на использование и распоряжение принадлежащего ему имущества. Кроме того, его ограничили в проведении торговых операций.

В ответ на запрет вещания телеканалов, ОПЗЖ объявила о начале процедуры импичмента. В партии это объяснили тем, что решение Зеленского «антиконституционное и противоправное», которое является проявлением цензуры.

Негативно к этому решению украинского президента отнеслись, например, в ООН и России. В международной организации отметили, что проверят действия Зеленского на соответствие положениям «международного права в области прав человека». В МИД РФ считают, что это ничто иное как «политическая цензура, недобросовестная конкуренция», которая идет вразрез с украинскими законами и международными обязательствами страны.

Кроме того, в дипведомстве Зеленскому напомнили о его предвыборных обещаниях, в которых он заверял граждан, что будет уважать языковое многообразие и свободу слова.

Что касается потери Украиной каких-либо ее территорий, то тот же Саакашвили уже делал подобный прогноз летом прошлого года. Тогда он «предсказывал» реванш тех сил, которые президент Украины «подвинул из центральной власти в прошлом году» (то есть в 2019-м). Он заявил, что происходит усиление центробежных, сепаратистских настроений «на юге, на востоке, на крайнем западе, на севере — куда ни посмотришь».

По словам политика, распад страны был возможен из-за действий местных властей, вернее их бездействия. «Когда мы говорим, что страна может распасться, — да, если мы не будем быстро проводить изменения, реальные вещи не будем делать, страны может не быть», — говорил он.

Примерно в тот же период времени экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил, что Украина может лишиться восьми своих регионов, если произойдет новый майдан. По его мнению, полиция не справится с украинцами, если те решат устроить массовые волнения. А соседние страны воспользуются ситуацией и займут территории, которые считают своими.