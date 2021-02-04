«Расчет ясен»: в Крыму отреагировали на санкции Украины против перевозчиков

Украинские санкции против авиакомпаний из Португалии и Молдавии за полеты их самолетов в Крым являются «банальным шантажом», который не сможет сдержать развитие полуострова. Об этом заявил председатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, сообщает РИА «Новости».

«Расчет киевских шантажистов предельно ясен: поиметь от иностранных перевозчиков выгоду», — убежден политик. Он добавил, что скоро число операторов, чьи самолеты летают в Крым, возрастет.

Украина же будет только терять в отсутствие «здравого диалога» с Россией, подчеркнул Гемпель.

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Самолетами JET4U SRL и JET4U LDA в РФ летали председатель политсовета украинской парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и депутат Верховной рады от ОПЗЖ Тарас Козак, сообщало издание Gordon.ua. По представлению СБУ в отношении перевозчиков были введены санкции. Меры включают в себя приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств Украины перед этими компаниями, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок, а также блокирование активов.

В конце января 2021 года Украина ввела санкции против 13 российских и иностранных авиаперевозчиков из-за полетов в Крым. Эти меры вернулись Украине бумерангом, считает председатель комитета регионального Госсовета по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

По его словам, в России давно привыкли слышать про западные санкции: бизнес перестроился, а некоторые благодаря им даже открыли новые направления и с успехом замещают западную продукцию.

Притом, как он указал, любое упоминание полуострова со стороны властей западных стран только подогревает интерес к региону. «Как итог,

туристы более чем из 150 стран за эти годы посетили полуостров», — рассказал депутат.

Ранее государственная прокуратура Украины направила запрос в Интерпол с требованием разыскать самолеты, летавшие в Крым «в нарушение правил международных полетов». Киев установил, что с 2014 года таких бортов было около 500. Заочные аресты Украина наложила на 190 авиалайнеров российских перевозчиков. По мнению Шеремета, Киев очень не хочет, чтобы мир узнал о преобразованиях на полуострове после воссоединения с Россией. Депутат заявил, что Крым посещали, посещают и будут посещать иностранцы.

С марта 2014 года Украина «закрыла» воздушное пространство над Крымом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов. Официально Киев прекратил функционирование всех аэропортов на полуострове.

Ранее российский сенатор от Крыма Сергей Цеков объяснял «Крымскому информагентству», что наложенный Украиной арест на российские самолеты носит сугубо теоретический характер.

«То есть фактически все те самолеты, которые летают в Крым, а в Крым летает много самолетов, арестованы на Украине заочно. И я не исключаю, что они и дальше будут продвигать какие-то решения по объявлению этих самолетов в международный розыск. Это все те же игры», — пояснил член Совфеда.

Он добавил, что Украина действует таким образом «от бессилия и злобы».