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Санкции против своих: на Украине закрыли три телеканала

Зеленский запретил вещание трех украинских телеканалов

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На Украине запретили вещание сразу трех оппозиционных телеканалов. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Кроме того, введены санкции против депутата Верховной рады Тараса Козака, которому принадлежат медиа. Руководство каналов заявило о политической расправе над неугодными СМИ.
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на пять лет в отношении депутата фракции Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака и принадлежащего ему медиахолдинга. Об этом сообщает пресс-служба украинского главы.

Решение о санкциях было принято Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). В поддержку санкций выступили 17 членов СНБО, один воздержался, один на момент голосования был в командировке.

Санкции касаются телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина». У них аннулируются лицензии и прочие разрешения, вводится запрет на пользование украинскими радиочастотами. Прекращается предоставление каналам услуг по ретрансляции программ.

Кроме того, Козак не имеет права теперь распоряжаться своим имуществом, в частности — продавать его. Попавшие под санкции телеканалы назвали указ Зеленского «политической расправой над неугодными СМИ».

«Мы считаем, что власть, у которой нет ни малейшего повода говорить об успехах, оставляет в эфире только удобные каналы, которые будут врать народу Украины о «невиданных ранее» успехах», — говорится в заявлении каналов.

Генеральный продюсер «112 Украина» Артем Марчевский возмутился указом Зеленского. Он добавил, что на трех телеканалах работают порядка 1500 человек.

«Люди, которые называют себя президентами, главами СНБО и всяким прочим ширпотребом, просто приняли решение лишить этих людей рабочих мест. К тому же, они сделали это без какого-либо решения суда, без какого-либо следствия и вообще без каких-либо веских причин», — подчеркнул он.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко также обвинил власти страны в выходе за рамки правового поля. «Тут внесудебным способом происходит блокирование телеканалов, СМИ с огромной аудиторией», — заявил он.

Указ Зеленского о санкциях будет обжалован в Верховном суде, заявил украинский юрист Андрей Портнов. Тем не менее запрет будет действовать до решения суда в любом случае.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила власти страны в откровенной цензуре. По мнению ОПЗЖ, действующее руководство Украины устанавливает в стране диктатуру и тиранию, попирая международные принципы демократии.

Поводом для санкций среди прочего стала трансляция встречи Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным в октябре 2020 года, на которой обсуждались возможные поставки российской вакцины «Cпутник V» на Украину. Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины посчитал прямое включение из Москвы нарушением украинского законодательства.

Проблема свободы прессы на Украине остро стоит уже не первый год. В начале сентября 2019 года глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что представители фракций «Слуга народа» и «Голос» стремятся закрыть телеканалы NewsOne, «112 Украина» и ZIK.

26 сентября того же года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил «112 Украина» цифровых лицензий на вещание. Канал действия совета назвал незаконными.

«У ряда членов Нацсовета с июля 2019 года закончились полномочия, что де-факто признала Верховная рада, и принятием любых решений они превышают свои полномочия, а сам Нацсовет не является правомочным. Мы воспринимаем решение Нацсовета как незаконное решение нелегитимного органа власти», — отмечалось на сайте «112 Украина».

Сам Зеленский обещал тогда никаких каналов не закрывать. «Я очень уважаю каждый канал, и канал NewsOne (президент отвечал на вопрос журналиста этого канала. — «Газета.Ru»). Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала. Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права, не имею полномочий», — сказал президент Украины.

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