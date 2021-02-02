Атака на демократию: Сенату напомнили про слова Вашингтона

Члены Демократической партии в Палате представителей представили свои доводы, чтобы обвинить бывшего президента США Дональда Трампа в подстрекательстве к беспорядкам 6 января, вылившихся в штурм Капитолия, пишет The Washington Post.

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В заявлении об импичменте, поданном в Сенат во вторник, 2 февраля экс-глава Белого дома обвиняется в том, что он поставил под угрозу основы американской демократии, доведя своих сторонников до «безумия» с единственной целью — удержать президентский пост.

Чтобы подкрепить свою позицию, сторонники импичмента обратились к словам и примерам основателей США, приведя цитаты из «Записок федералиста» — сборника XVIII века из 85 статей в поддержку ратификации Конституции США.

Инициаторы импичмента сопоставили попытки Трампа остаться на своем посту, несмотря на поражение на выборах, с настойчивым требованием первого всенародно избранного президента Джорджа Вашингтона отказываться от президентского поста после двух сроков в интересах сохранения демократии.

«Создатели конституции опасались такого президента, который использует свой офис в коррупционных целях, не щадя никаких усилий и средств для переизбрания.

Они прекрасно осознавали опасность, исходящую от оппортунистов, которые подстрекали толпы к насилию ради политической выгоды. Они разработали конституцию, чтобы избежать бандитизма, угрожающего актами гражданского неповиновения и приходом к власти диктатора», — написали демократы Палаты представителей.

Помимо утверждения, что Трамп виновен в серьезных преступлениях и проступках, добивающиеся импичмента указали, что бывший американский лидер не защищен положением о свободе слова, упомянутым в Первой поправке конституции.

Эта норма никогда не была предназначена для того, чтобы позволять президенту страны «провоцировать незаконные действия при поражении на выборах», подчеркнули демократы.

Они также отвергли утверждение, которое поддерживали многие республиканцы, о неконституционности осуждения президента после того, как он покинул свой пост — аргумент, который, как ожидается, будут выдвигать адвокаты Трампа в его защиту.

«Не существует «январского исключения» из правовых норм по импичменту или из любого другого положения конституции. Президент должен полностью отвечать за свое поведение на посту с первого дня до последнего», — написали демократы.

Они указали на статью 1, раздела 3, пункта 6 конституции США, в которой говорится, что «Сенат обладает исключительной властью рассматривать все импичменты».

«Ключевое слово: «все». Здесь не говорится о том, что «Сенат имеет право проводить импичмент только против действующих руководителей», — уверены демократы.

Этот аргумент, вероятно, будет решающим, поскольку 45 из 50 сенаторов-республиканцев проголосовали на прошлой неделе в поддержку резолюции сенатора Рэнда Пола (республиканец от штата Кентукки), в которой стремились объявить предстоящий процесс импичмента Трампа неконституционным, поскольку он фактически уже не занимал должность президента США.

Инициаторы импичмента также призвали сенаторов запретить Трампу когда-либо снова занимать выборные должности.

«Это не тот случай, когда одни только выборы являются достаточной гарантией против злоупотреблений в будущем.

Президент Трамп атаковал сам избирательный процесс, и его необходимо защитить от него и всех, кто попытается сымитировать его поведение. В самом деле, трудно представить себе случай, который бы более четко вызывал причины, по которым разработчики включили в конституцию право дисквалификации», — пояснили политики.

В целом, они выразили уверенность в том, что нынешний случай создаст прецедент для всех будущих президентов США.

«Если Сенат не будет судить Трампа (и не осудит его), он рискует заявить всем будущим президентам: не будет никаких последствий, никакой ответственности, да и вообще никакой реакции Конгресса, если глава государства нарушит свою клятву «сохранять и защищать Конституцию», — говорится в обвинительном заявлении.

При этом, большинство сенаторов Республиканской партии уже заявили о своих планах оправдать Трампа перед судом, который должен начаться 9 февраля, и не допустить самой дискуссии о том, в какой степени действия экс-главы Белого дома явились причиной штурма здания Конгресса США.

6 января толпа протестующих, поддерживающих попытки Трампа отменить результат президентских выборов 2020 года, «штурмовала» (совершила несанкционированный властями вход) Капитолий США.

Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. Беспорядки, согласно заявлениям ведущих СМИ и политиков, были спровоцированы комментариями, сделанными Трампом на предыдущем митинге.

Штурм привёл к эвакуации и закрытию здания Капитолия, а также сорвал совместную сессию Конгресса, собравшуюся для подсчёта голосов выборщиков и официального оформления победы Джозефа Байдена на выборах.

В беспорядках погибли пять человек, среди них — один полицейский, ранения получили около 60 правоохранителей.