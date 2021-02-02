«На коленях перед США»: Украина угодила в кризис правления Зеленского

На Украине завершилась эпопея с исключением из правящей фракции «Слуга народа» депутата Александра Дубинского, против которого США ввели санкции за «вмешательство в выборы». Выгнать парламентария планировали в течение трех недель и в итоге соответствующее решение было принято в ходе тайного голосования, то есть без подписных листов.

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Согласно результатам, исключение Дубинского поддержали 198 депутатов, 29 были против такого решения и 19 воздержались.

Парламентарий назвал решение своих коллег трусливым и подлым, а сам процесс его изгнания — чистым фарсом.

«К сожалению, события последних трех недель ярко и отчетливо продемонстрировали истинное лицо актеров на политической сцене Украины. И в президентском офисе, и у нас в парламенте. Перейдены все возможные красные линии. Провокации устраиваются даже перед американским посольством. А во фракции пытаются использовать мошеннические методы для получения нужных кому-то результатов», — написал Дубинский в Facebook.

По его мнению, последние события поднимают вопрос о субъектности Украины и ее власти, избранной украинским народом. Депутат уверен, что руководство страны осознанно становится субъектом шантажа и управления аферистов, а также тех, кто за ними стоит.

«Вы можете огласить результаты тайного от Дубинского и избирателей голосования, можете нарушать все мыслимые и немыслимые процедуры и демократические нормы. Я не желаю, чтобы страна жила в искусственно навязанной кем-то повестке дня и не решала те важнейшие проблемы, которые, прежде всего, волнуют наших избирателей», — подчеркнул Дубинский.

Американский след

Парламентарий из правящей партии попал в санкционный список США еще в начале января. Согласно заявлению минфина США, ограничительные меры в отношении Дубинского были введены «за прямое или косвенное участие, спонсирование, утаивание или иным образом соучастие в иностранном влиянии на выборах в Соединенных Штатах».

Вместе с Дубинским санкции были введены против еще шести граждан Украины.

Все они в той или иной степени были связаны с депутатом Андреем Деркачем, который в прошлом году начал публиковать аудиозаписи разговоров, предположительно, между экс-президентом Украины Петром Порошенко, бывшим вице-президентом, а ныне избранным главой США, Джо Байденом и экс-госсекретарем Джоном Керри.

Записи содержали компромат на текущего президента США и его сына Хантера Байдена, связанного с украинской компаний Burisma. В частности, Деркач указывал на коррупционные связи семьи Байдена и Демпартии США на Украине и заявил о наличии «внешнего управления» страной со стороны Вашингтона. К слову, парламентарий также попал под американские санкции, правда, еще в сентябре 2020 года.

Роль Дубинского во всей этой истории достаточно неоднозначная. Так, в минфине США утверждают, что он сотрудничал с Деркачем при публикации компромата на Байдена, а именно участвовал в совместных пресс-конференциях по этим материалам. Однако сам Дубинский поддержку своего коллеги по парламенту отрицает.

Депутат уверяет, что введение против него санкций стало результатом ложного доноса со стороны общественной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК), которая финансируется из-за границы, но избежать исключения из фракции «Слуги народа» ему это не помогло.

Более того, президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу HBO анонсировал открытие уголовных дел против Деркача и Дубинского. По его словам, правоохранительные органы Украины должны выяснить, как были записаны разговоры Байдена и Порошенко, кто это сделал и кому передал или продал.

«Люди должны отвечать за то, что они делают. И потому (следует) поднимать вопрос о лишении мандатов, выхода из партии. Но мы должны иметь весь список — даже тех, кто занимал очень высокие посты при моем президентстве. Все, кто вмешивались в выборы в США, если так было, должны отвечать согласно законодательству», — указал Зеленский.

Позор власти

Как пишет «Страна.ua», исключая Дубинского, команда президента Украины дважды продемонстрировала свою слабость. Во-первых, откровенно «легла под американцев», поскольку депутата исключили из-за санкций США. Украинское издание считает, что Киев последовал указаниям «федерального правительства» гораздо охотнее, чем любое руководство американских штатов.

Во-вторых, способ, которым выгнали депутата еще более позорный, отмечает издание. Он якобы доказывает, что команда Зеленского на деле боится Дубинского. Примечательно, что из фракции его исключили, но даже не стали снимать с должности заместителя главы финансово-банковского комитета Рады — этот пост входит в квоту именно «Слуги народа».

Собственно, ряд украинских политиков согласен с выводами журналистов. Так, депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский заявил, что Дубинского исключили из фракции по неизвестной причине.

«Выбрали позор, в надежде не получить войну. Как-то так вижу результаты «голосования» за исключение», — написал парламентарий в Telegram.

В свою очередь бывший заместитель главы администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов отметил, что исключение Дубинского из «Слуги народа» в связи с санкциями США, введенными в отношении него вне состязательного и открытого судебного процесса — это предательство, трусость, позор и коленопреклонение.

«Мне все равно, какие решения будет принимать друг к другу эта набранная по газетному объявлению случайная политическая сила, но очевидно, что она уже стоит на коленях и всем своим поведением подчеркивает, что управляется не из Украины», — написал Портнов в Facebook.

При этом намеки на «внешнее управление» Киевом со стороны Вашингтона, что в прошлом году пришлось официально опровергать американскому посольству, начали звучать в интересный момент, так как на фоне исключения Дубинского состоялся первый контакт между командой Зеленского и новой администрацией США.

Речь идет о телефонном разговоре главы Госдепа Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Правда, как в шутку заметил украинский блогер Дмитрий Коломийченко, Зеленский уже и Дубинского наказал, а сам Байден все еще ему не позвонил.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский,

самая яркая история с внешним управлением произошла в конце января, когда по демонстративной команде временной поверенной в делах США Кристины Квин были введены санкции против китайских компаний.

«Мадам Квин просто показала, что она встречается с секретарем СНБО Алексеем Даниловым и буквально на утро следующего дня были приняты меры не просто против компаний КНР, а фактически еще и самого крупного инвестора. При этом Зеленский выполняет их хотелки, в том числе увольнение Дубинского, но взамен ничего не получает. И никаких оснований для изменения ситуации с ползанием на коленях перед США не видно», — добавил эксперт.

Угроза распада

В ситуации с исключением Дубинского наибольший интерес представляет то, как это событие повлияет непосредственно на «Слуг народа» и команду президента. Ряд украинских СМИ и Telegram-каналов, в том числе «Политика Страны», называли депутата человеком олигарха Игоря Коломойского, не исключая, что его изгнание из фракции может спровоцировать уход всех лояльных бизнесмену парламентариев.

Соратников Коломойского в рядах правящей партии насчитывается немало, поэтому журналисты не исключали, что эти события могут привести к потере «Слугами народа» монобольшинства в Раде.

А если партия не сможет найти союзников, то будет поставлен вопрос о досрочных парламентских выборах.

По последним опросам Киевского международного института социологии, правящая партия набирает 11,2% поддержки, уступая в рейтинге трем партиям — «Оппозиционной платформе — За жизнь» (20,7%), «Европейской солидарности» (15,3%) и «Батькивщине» (12,6%). С такими показателями «Слуге народа» вряд ли удастся вновь собрать монобольшинство в Раде.

Сам Дубинский уже призвал своих коллег не покидать фракцию в знак протеста, а, наоборот, остаться в ней, чтобы попытаться «оградить президента от пути в пропасть, куда ведет его нечистоплотное окружение».

«Вместе с Президентом в эту пропасть идет и наша страна. Я найду общие формы сотрудничества для тех, кто по-настоящему считает себя слугами украинского народа, а не поддается шантажу аферистов и мошенников и служит неукраинским интересам», — указывал депутат.

С точки зрения Михаила Погребинского, выхода людей Коломойского из фракции, скорее всего, не будет, потому что без какой-то ясной альтернативы он продолжит играть в эту игру с властью.

«То есть такого афронта, выхода ожидать не стоит. Не случайно Дубинский, понимая это, в своем заявлении говорит, что не надо покидать партию тем, кто его поддерживает.

Вне зависимости от этой истории рейтинг «Слуги народа» падает, а в последний месяц вообще обвалился. Процесс необратимый, остановить его уже не получится, вероятно, к концу весны там уже будет 5-7% поддержки — команда провальная и люди ей уже не доверяют», — добавил эксперт.

Вместе с тем будет снижаться и рейтинг Зеленского. Он в этой ситуации будет пытаться с кем-то договориться в Раде, к примеру, с «Батькивщиной», хотя у нее достаточно небольшая фракция в парламенте, продолжил Погребинский. В январе наступил кризис правления, он уже проявился в массовых протестах против повышения коммунальных тарифов, отметил эксперт.

«Однако власть лишь изображает, что что-то делает и ползает на коленях перед американским посольством и Международным валютным фондом. Отказать они не могут и реального снижения тарифов не будет, потому что это шаг против МВФ. Это значит, что люди будут все более напрягаться и ненавидеть эту команду, включая и Зеленского», — резюмировал украинский политолог.