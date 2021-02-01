«Власть не справляется»: Украина попала в вакцинный кризис

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу HBO заявил, что ситуация вокруг глобальной вакцинации против коронавируса COVID-19 подтвердила, что Киев не является равным членом Евросоюза или мира. По его словам, украинская сторона оказалась не в приоритете у государств, которые уже получают вакцину.

«Страны ЕС, с которыми у нас замечательные отношения — я связывался с их лидерами. И они говорили, что будут помогать понемногу из собственных запасов вакцины. И это сложно объяснять народу, что нам будут давать понемножку... Но очень неприятно осознавать, что ты стоишь с протянутой рукой», — добавил Зеленский.

Заявление украинского лидера появилось на фоне ожидания скорого начала вакцинации на Украине. Как объявил главный санитарных врач страны Виктор Ляшко, в феврале ожидается поставка 117 тыс. доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства.

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«Параллельно, в течение первого полугодия 2021 года, начиная с февраля, мы сможем получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов кампании», — отметил Ляшко.

План вакцинации на Украине уже утвердили, он включает пять этапов. Первый предполагает вакцинацию 367 тыс. человек и касается медицинских работников, задействованных в борьбе с пандемией, сотрудников домов престарелых и военнослужащих в Донбассе. Второй включает уже 2,54 млн человек и затрагивает соцработников, людей старше 80 лет, а также медицинских работников, не попавших в первый этап вакцинации.

Третий — 7,2 млн человек, тут прививать будут полицейских, сотрудников СБУ, учителей и работников экстренных служб. В ходе четвертого этапа, вакцинация также дойдет до людей 60-64 лет и взрослых с сопутствующими заболеваниями. И, наконец, пятый коснется всех остальных граждан Украины, не входящих в приоритетные группы.

При этом, когда именно украинские власти собираются завершить вакцинацию пока неизвестно. Более того, какая именно вакцина станет преобладающей, также непонятно. В настоящее время в Киеве говорят о поставках американской, европейской и китайской версии, в целом, Украина готова рассматривать любые препараты, кроме российских.

Разряд третьих стран

Правительство Украины рассчитывает, что к концу 2022 года удастся привить половину населения государства — почти 21 млн человек. Однако международные эксперты считают, что шансов на это у Киева не слишком много.

В конце января The Economist обновил свой прогноз по мировой вакцинации, поставив Украину в список бедных стран, которые могут рассчитывать на полноценный доступ к вакцинам только в 2023 году.

По сути, эти данные отчасти подтверждает ситуация вокруг поставок препаратов на Украину. Сам Зеленский обещал, что в феврале страна получит около 1 млн доз вакцины против COVID-19, правда не уточнял какой именно. В украинском минздраве же говорили, что в первую очередь ожидается поступление 700 тыс. доз китайского препарата Coronavac, но в последнее время этот вопрос в Киеве не поднимается.

Таким образом, на данный момент нет полного понимания, сколько препаратов Украина получит перед началом вакцинации в середине февраля и тем более, какой они будут фирмы. Согласно выводам обозревателей портала «Страна.ua», с другими препаратами может повториться та же ситуация, что и с китайской вакциной, то есть диалог об их поставках будет неожиданно прекращен.

При этом украинские власти, по сути, открыли путь для препаратов без экспертизы, чтобы ускорить процесс регистрации вакцин. Так, Зеленский подписал пакет изменений в закон «О лекарственных средствах»,

и теперь Украина будет опираться на выводы других государств о безопасности того или иного препарата против коронавируса. Единственно условие, вакцина должна быть произведена не в России.

Как говорил глава национальной медицинской палаты Украины, военный эпидемиолог Сергей Кравченко, украинские власти решили положиться на клинические исследования США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии и ЕС при экстренной регистрации вакцины, но не учитывают промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний.

«Главное, что регуляторы перечисленных стран разрешили проведение третьей фазы клинических испытаний. То есть Украина не разрабатывает и не внедряет национальную процедуру экстренной регистрации вакцин. А полагается на кого-то. И закладывает коррупционную схему изначально, ссылаясь на регуляторов Китая, Индии, Бразилии, Мексики. Индия — ключевой момент. Какая там регуляторная система? Там штампуют что угодно. И все, что будет зарегистрировано в Индии, может использоваться в стране без проведения экспертизы и регистрации», — подчеркивал Кравченко.

Удар по власти

Впрочем, даже с экстренной регистрацией препаратов без проверки Украина может столкнуться с нехваткой вакцин для массовой вакцинации, на что опять-таки указывает исследование The Economist, по которому полного доступа Киеву придется ждать до 2023 года.

В подобных условиях решение украинских властей отказаться от российской вакцины выглядит неоднозначным, хотя вполне объясняется общим курсом Киева на обвинение Москвы в «агрессии». С точки зрения представителей украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), команда Зеленского поставила политические расчеты выше человеческих жизней, когда в таких вопросах не должно быть места политике и идеологии.

«Вакцинация в Украине, в отличие от большинства стран Европы, так и не началась. В закупках вакцины продолжаются подковерные игры с выстраиванием мутных схем и поиском непонятных посредников. А все, что публично делает власть — на законодательном уровне запрещает закупки российских препаратов», — говорится в сообщении партии.

В ОПЗЖ уверены, что при сотрудничестве с Россией, Украина еще в декабре 2020 года могла бы приступить к вакцинации, а также наладить производство препарата на своей территории. Однако «коррупционная рента, мнение партии войны и директивы заоокенских хозяев» — важнее для власти, чем интересы людей, утверждают в партии.

«Ответственность за этот провал полностью лежит на власти. Украинские граждане обязательно дадут политическую оценку этой власти на выборах. В интересах всей страны, чтобы эти выборы прошли как можно раньше», — подчеркнули в «Оппозиционной платформе — За жизнь».

Украинские СМИ еще в конце прошлого года указывали на наличие запроса в обществе на вакцинацию. Так, более 50% жителей страны говорили о готовности сделать прививку, если препарат будет бесплатным. Если же вакцина будет платной, это количество снижалось до 35%.

Отсутствие вакцины может сказаться на позициях власти, которая и так последовательно теряет поддержку населения. По последним опросам Киевского международного института социологии, рейтинг Зеленского уже упал ниже 20%, а правящая партия «Слуга народа» потеряла лидерство, уступив своим ключевым конкурентам — ОПЗЖ и «Европейской солидарности» экс-президента Украины Петра Порошенко.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, вопрос вакцин негативно влияет на рейтинги власти, потому что Украина оказалась в конце очереди на получение препаратов, и вакцинация в стране до сих пор не началась, хотя уже идет практически по всей Европе.

«То есть власть не справляется с обеспечением вакцинами населения, так же, как раньше не справлялась с тестированием или обеспечением масками. С другой стороны, ситуация с недопуском российской вакцины на рынок по политическому решению, только усугубляет вакцинный кризис. Потому что власть теряет поддержку тех людей, которые согласны на этот препарат — а таких больше половины», — добавил эксперт.

Вакцина — серьезная проблема для власти, но она все же ограниченно влияет на украинское политическое мнение, продолжил Бортник, только около 55-60% украинцев готовы вакцинироваться, то есть 40% этого не хотят делать в любом случае.

«Вероятно, если украинские власти не смогут обеспечить получение вакцин до лета, то придется отправлять в отставку как минимум министра здравоохранения, а как максимум весь состав правительства. Эта ситуация грозит стать маркером непрофессионализма и неавторитетности власти для общества», — резюмировал эксперт.