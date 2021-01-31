Песков заявил о попытке Путина «докричаться до здравого смысла»

Политологи, говорящие о конфронтационном характере речи президента РФ Владимира Путина на Давосском экономическом форуме, ошибаются. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это так же, как Мюнхенскую речь президента восприняли в штыки и восприняли, как некое выступление, исполненное конфронтации. На самом деле, нет, нет. И в этот раз тоже никакой конфронтации, и никакого предостережения», — подчеркнул он.

По словам Пескова, это – попытка «докричаться» до здравого смысла мировых политиков. Адресована речь была, по сути, «всем и никому» — Песков в ответ на вопрос об адресате выступления Путина ответил цитатой из Нового Завета. «Имеющий уши, да услышит», — сказал представитель Кремля.

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27 января в ходе онлайн-выступления на Давосском форуме Владимир Путин заявил об угрозе начала борьбы всех против всех и отметил, что глобальный конфликт по типу Второй мировой войны будет означать конец цивилизации.

«Конечно, сейчас такой глобальный «горячий» конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь <…> Но, повторю, ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, ничего не предпринимать для того, чтобы это не случилось», — добавил Путин.

По мнению президента, одним из негативных сценариев может стать настоящий срыв в мировом развитии, который будет сопровождаться попытками разрешить назревшие противоречия через поиск «внутренних» и «внешних» врагов, а также разрушением базовых свобод, включая право выбора и право на неприкосновенность частной жизни.

«Социальный и ценностный кризис уже оборачивается негативными демографическими последствиями, из-за которых человечество рискует потерять целые цивилизационные и культурные материки. Наша общая ответственность сегодня заключается в том, чтобы избежать такой перспективы, похожей на мрачную антиутопию, обеспечить развитие по иной, позитивной, гармоничной и созидательной траектории», — подчеркнул Путин.

Обычно Российская Федерация отправляет в Давос делегацию во главе с вице-премьером или главой министерства экономики. В состав группы обычно включают высокопоставленных чиновников из профильных ведомств, руководителей госбанков и госкомпаний.

Форум считается самой представительной площадкой, на которой собирается политическая и бизнес-элита, а также эксперты со всего мира: 3 тысячи делегатов из 100 стран мира, в том числе главы 50 государств и правительств.

ВЭФ был создан в 1971 году как Европейский форум менеджмента, на первых заседаниях обсуждались возможности для Западной Европы по улучшению своих позиций на рынке. Повестка расширялась с каждым годом.

На форуме в неформальной обстановке обсуждаются ключевые вызовы современного мира, среди которых не только экономический рост, но также укрепление стабильности и положение дел в кризисных точках на карте мира. Порядка 300 пленарных заседаний и круглых столов с участием государственных деятелей проходят в рамках каждого ВЭФ в последние годы.

Мюнхенская речь Путина прозвучала в 2007 году. Владимир Путин впервые принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности и сразу же подверг критике существовавший на тот момент миропорядок.

Речь шла, прежде всего, о внешней политике США, расширении НАТО на восток и однополярности. Последнее, по мнению Путина, неприемлемо для мира в целом и для России в частности.

В итоге выступление российского президента вызвало мировой резонанс. Западные политики оценили слова Путина как самые жесткие со времен окончания холодной войны. Речь главы России сравнивалась с Фултонской речью Уинстона Черчилля в 1946 году.