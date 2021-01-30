«Перезагрузка не нужна»: США обозначили позицию по отношениям с Россией

Американские власти и союзники США не намерены снимать или ослаблять санкции против России.

«Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий», — сказал посол США в России Джон Салливан в эфире телеканала «Дождь».

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Под «этими событиями» он имел в виду ситуацию с внутриукраинским конфликтом в Донбассе и вокруг присоединения Крыма к России. Обе ситуации возникли в 2014 году: на юго-востоке Украины начались боевые действия, а на полуострове прошел референдум. Крымчане тогда выразили желание перейти в состав России, на что российское руководство отреагировало позитивно. Но европейские страны, США и Украина считают этот процесс «аннексией».

США впоследствии ввели экономические ограничения против властей Крыма, а также против некоторых россиян, которые, по мнению администрации тогдашнего президента США Барака Обамы, имели отношения к событиям в Крыму. После этого санкции постоянно расширялись.

В разговоре с российскими журналистами Салливан заметил, что вопрос о действиях на Украине остается приоритетным для Вашингтона. «Как исполнительная ветвь власти, так и конгресс неизменно заявляли о недопустимости изменения границ без соблюдения закона», — добавил он.

В то же время Салливан уверен, что российско-американским отношениям перезагрузка не нужна.

«У президентов (РФ и США) состоялся важный телефонный разговор. Знаете, мне представляется, что необходимости в перезагрузке нет. Мы всегда считали, что должны вести диалог с Россией, а еще раньше — с Советским Союзом». — заметил он.

Он напомнил, что дипломатическим отношениям двух стран больше 200 лет. «Они возникли в начале XIX века, когда Российская Империя признала Соединенные Штаты — в то время молодое государство. Будучи государствами исключительной важности, мы должны поддерживать друг с другом диалог, и мы продолжаем это делать», — сказал дипломат в эфире телеканала «Дождь».

Он добавил, что у России и США «есть расхождения». «Совсем недавно, на этой неделе, вы слышали, как президент Байден сказал, что у нас с правительством России есть серьезные разногласия», — напомнил он.

Салливан заметил, что все они хорошо известны и какие-то из них можно было бы обсудить. «Но отношения между США и Россией гораздо шире. Кстати, даже в области разногласий между правительствами наших стран, в частности по вопросу договора СНВ-3, всего за несколько последних дней у нас наметился прогресс», — заверил он.

Вместе с тем посол признал, что отношения Москвы и Вашингтона переживают не самый благоприятный период. Тем не менее нынешняя ситуация, по мнению дипломата, отличается от того, что было в годы холодной войны.

«Все сейчас вспоминают холодную войну и повторяют, что мы переживаем неблагоприятный момент в наших отношениях. И я не могу не согласиться с теми, кто это говорит, — как с американскими, так и с российскими официальными лицами и экспертами.

Да, мы переживаем не самый благоприятный момент в наших отношениях, но все же ситуация отличается от того, что было в годы холодной войны», — подчеркнул Салливан, заметив, что американские представители продолжают взаимодействовать с российскими властями по различным вопросам.

Сейчас отношения Вашингтона и Москвы обостряются из-за многочисленных ограничений, которые американские политики вводят в отношении России. Причем это касается не только российского газового проекта «Северный поток — 2». Ранее США решили ввести дополнительные санкции в отношении более чем 40 российских компаний. После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал эти действия проявлением «враждебной политики» по отношению к России.

Он подчеркнул, что со стороны Москвы последует ответ и не только в плане зеркальности санкций. «Мы будем делать дополнительные выводы, которые будут касаться всего комплекса российско-американских отношений», — сказал он.

При этом стоит напомнить, что страны уже пытались провести перезагрузку. В 2009 году тогдашний госсекретарь Хиллари Клинтон на встрече с главой МИД России Лавровым вручила ему символ «перезагрузки» — красную кнопку.

Она должна была символизировать новый старт отношений между странами. Но на этом сувенире была досадная ошибка: вместо слова «перезагрузка» американцы написали «перегрузка». Это дало экспертам повод шутить, что новая политика была обречена еще на старте.

Обе стороны были готовы к подобному шагу: отношения стран в конце правления президента США Джорджа Буша-младшего переживали не лучшие времена. Пришедший к власти Барак Обама дал надежду на улучшение взаимоотношений, наладив диалог с занимавшим тогда пост президента России Дмитрием Медведевым. Российский лидер тоже был готов к «перезагрузке» отношений.

Но уже при Бараке Обаме отношения стран вновь стали напряженными — США ввели первые санкции против России. А при следующем американском президенте Дональде Трампе власти США начали расследование о якобы вмешательстве Москвы в выборы главы Белого дома.