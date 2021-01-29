Опасались коктейля Молотова: Лукашенко раскрыл тайну своей инаугурации

Тайное проведение инаугурации белорусского главы Александра Лукашенко было обусловлено информацией, которую политик получил от комитета госбезопасности. Его слова передает Telegram-канал «Пул первого», связанный с пресс-службой президента РБ.

«Мне накануне приходит председатель комитета [госбезопасности], [кладет] на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали, инаугурация, на автобусах депутаты. Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно», — заявил Лукашенко.

По его мнению, в случае «сожжения депутатов» никто бы не говорил про инаугурацию. «Во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел», — добавил он.

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Церемония прошла во Дворце независимости в Минске в конце сентября. Никаких анонсов власти РБ не делали.

В ответ на обвинения стран Запада в сокрытии процедуры инаугурации от народа Лукашенко заявил, что это мероприятие является внутренним делом Белоруссии. Предупреждать об этом другие государства Минск не обязан, добавил президент.

Агентство «БелТА» сообщало, что на инаугурацию Лукашенко пригласили несколько сотен человек. В список гостей были включены высокопоставленные чиновники, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики, начальство различных госорганов и организаций, местные власти. Кроме того, на мероприятии присутствовали главные редактора СМИ, ученые, спортсмены и деятели культуры.

В день инаугурации 23 сентября, по данным белорусского МВД, в различных населенных пунктах страны прошло 59 протестных акций, в которых участвовали «порядка 5 тысяч человек». За нарушение закона о массовых мероприятиях тогда задержали 364 человека, более 250 были задержаны в Минске.

Произнося торжественную речь, Лукашенко заявил о переходе белорусского народа на «новую ступень самосознания». Кроме того, он пообещал «не бросать» чиновников и силовиков. Общество, по его словам, оказалось «дезориентировано». Военнослужащие РБ после церемонии инаугурации принесли Лукашенко присягу.

США, Канада, Великобритания, Дания, Германия, страны Прибалтики и руководство Евросоюза не признали Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии. На Западе указали, что прошедшая инаугурация Лукашенко только усугубит политический кризис с Белоруссии.

«Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Белоруссии. Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Объявленные результаты были сфальсифицированы и не отражали легитимности», — говорилось в официальном сообщении Госдепартамента США.

Евросоюз выпустил почти аналогичное коммюнике утром 24 сентября, в котором заявил об официальном непризнании Лукашенко президентом. «Президентские выборы в Белоруссии 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Европейский союз не признает их сфальсифицированные результаты», — говорилось в комментарии.

Не признал новый мандат Лукашенко и Киев. «Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя «инаугурация» А. Лукашенко не означает его признания легитимным главой Белорусского государства», — написал в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Некоторые белорусские эксперты отметили, что инаугурация Лукашенко прошла с нарушением закона, по меньшей мере, в части обязательной трансляции церемонии в СМИ. «Церемония принесения присяги президентом транслируется по республиканскому телевидению и радио», — гласит статья 10 Закона «О президенте Республики Беларусь».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законность вступления Лукашенко в должность является «абсолютно суверенным внутренним» вопросом Белоруссии.