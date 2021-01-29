Тюрьма и поражение в правах: что грозит владельцам паспортов РФ на Украине

В Верховной раде зарегистрировали инициативу группы депутатов от правящей партии «Слуга народа» о легализации в стране двойного гражданства. Как пояснил один из авторов инициативы, депутат Олег Дунда, сегодня второе гражданство есть у многих украинцев, а принятие законопроекта поможет вывести этот факт из тени.

Согласно документу, украинцам будет позволено получать второе гражданство даже с Россией, но в этом случае они могут столкнуться с ограничением в правах.

«В случае признания СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины) иностранного государства «страной-агрессором» гражданин Украины, имеющий гражданство такой страны, автоматически теряет право на участие в избирательном процессе. Он не может выдвигать свою кандидатуру на выборах и голосовать до отмены такого статуса или отказа от гражданства «страны-агрессора», — пояснил депутат.

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер назвал такой шаг неконституционным. Он подчеркнул, что каждый человек имеет право участвовать в выборах.

«Вопрос в том, могут ли они избираться в Верховную раду, потому что тут могут иметь место ограничения по двойному гражданству, но для всех. Но если говорить о том, возможно ли принятие данного закона на условиях таких ограничений, то в нынешней Украине возможно все», — констатировал он в комментарии «Газете.Ru».

Неконституционность такой инициативы подтвердил и член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Он обратил внимание, что лишение украинцев избирательного права не соответствует конституции страны, если людей не лишают украинского гражданства.

«Любой гражданин обладает правом избирать и быть избранным. Если на Украине введут в действие закон, предусматривающий наказание за двойное гражданство, тогда прежде всего должны быть наказаны люди, которые обладают, помимо украинского, гражданством США, Швейцарии, Израиля», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Помимо того, в Раду также внесли законопроект, который предусматривает лишение свободы украинцев, скрывающих наличие российского гражданства.

Инициатива также принадлежит группе депутатов Рады от «Слуги народа». Авторы законопроекта предложили включить в украинский уголовный кодекс новую статью 114-2 («Сокрытие гражданином Украины наличия гражданства (подданства) государства-агрессора»), которая предусматривает уголовную ответственность и лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Вопрос легализации для украинцев второго гражданства в стране рассматривали и ранее, но чаще всего в этом вопросе обходили стороной Россию, которую на Украине считают «страной-агрессором». Таким статусом РФ наделили из-за конфликта в Донбассе. Киев считает, что в нем участвует российская сторона, но в Москве неоднократно заверили, что она не является ни стороной конфликта, ни стороной минских соглашений.

Тем не менее в Киеве о России продолжают высказываться исключительно как о «стране-агрессоре». В конце прошлого года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью украинской службе новостей ТСН телеканала «1+1» заявил, что на Украине необходимо принять закон о двойном гражданстве, но он подчеркнул, что, «безусловно, речь не может идти ни о каком двойном гражданстве с «государством-агрессором».

Вместе с тем, согласно статистике МВД России, за прошлый год российское гражданство получили более 400 тыс. украинцев, что составляет более 60% выданных за год паспортов.

При этом более 36 тыс. украинцев получили удостоверения постоянного проживания, а свыше 19 тыс. — разрешения на временное проживание.

Как пояснил Владимир Брутер, украинцы чаще всего выбирают российское гражданство, потому что они работают в РФ и этот шаг упрощает их социализацию. «Для многих граждан Украины будущее связано с Россией, поэтому они и получают гражданство», — пояснил эксперт.

При этом Богдан Безпалько увидел в данной ситуации более глубокие корни. По его мнению, стремление украинцев получить российское гражданство связано с тем, что Россия, в отличие от Украины, может претендовать на некую целостность.

«Сама по себе часть целого существовать не может, а люди тянутся к целому, к наиболее близкому в культурном, ментальном, религиозном, лингвистическом отношении — к России. Проще всего переехать в Россию, потому что здесь будешь чувствовать себя как дома. Не нужно ничего менять, за исключением разве что профессиональных особенностей. Переезжая в Россию и получая гражданство, украинцы не чувствуют, что им нужно адаптироваться к чему-то новому», — сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.

Специалист выразил мнение, что разрешение украинцам иметь второе гражданство РФ было бы разумным даже в условиях внешней конфронтации.

Он объяснил это тем, что украинцы, находясь на территории России, как правило высылают деньги своим родственникам, проживающим на Украине. «Это определенные вложения для Украины, причем речь идет о достаточно впечатляющей общей сумме, сравнимой с определенными статьями ВВП», — пояснил он.

В то же время Богдан Безпалько признал, что, исходя из идеологических соображений, этот закон будет предусматривать некие жесткие меры для тех, кто претендует на российское гражданство или имеет его.