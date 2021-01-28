ДОН и ДРСМД: вернет ли Байден разорванные Трампом договоры с РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва может вернуться к обсуждению сохранения Договора по открытому небу (ДОН), если со стороны США будет проявлен соответствующий интерес к этому вопросу. По его словам, этот момент обсуждался в ходе первого телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом.

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«Подчеркивалось президентом Путиным, что после того, как США приняли решение выйти из ДОН, Россия искала пути, возможности остаться в этом договоре. Однако эти поиски не дали результата, и переговоры с европейцами не дали ничего позитивного. В этой связи Россия приняла свое решение», — указал Песков.

Россия запустила процедуру выхода из соглашения в январе 2021 года, основным поводом для этого послужило аналогичное решение администрации Дональда Трампа. Москва была готова сохранить договор, поставив остальным странам-участникам два условия: письменные гарантии того, что они не станут передавать США информацию о полетах над Россией и письменное заверение, что они не будут запрещать российским самолетам инспектировать американские объекты на их территориях.

По информации немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung, российская сторона ожидала ответа от участников ДОН до 1 января, пообещав в противном случае начать процедуру выхода из соглашения. Собственно, 15 января Россия официально объявила о запуске этого процесса.

Как заявил Песков, пока еще есть «временной лаг» и если американская сторона будет готова продолжить обсуждение ситуации вокруг ДОН, то Россия может сохранить свое участие в этом договоре.

Он также добавил, что Байдену и Путину не хватило времени для детального обсуждения этого вопроса в рамках их телефонного разговора, но лидеры отметили возможность продолжить разговор по ДОН тоже.

При этом Песков подчеркнул, что президенты не говорили о новом российском оружии, в том числе гиперзвуковом, и путях регулирования этой сферы, поскольку эти моменты зачастую обсуждаются на экспертном уровне по линии министерств иностранных дел.

Возврат к ДОНу

Вопрос возможного возвращения в ДОН США или России возник на фоне крайне важного события — Путин и Байден согласились на продление договора о мерах по дальнейшему сокращению наступательных вооружений (СНВ-3). Это соглашение считается последним звеном, оттягивающим гонку вооружений между двумя странами, и при экс-президенте США Дональде Трампе его продление находилось в подвешенном состоянии.

Однако значит ли это, что после решения по СНВ-3 администрация Байдена будет готова пойти на возвращение в договор по открытому небу — вопрос достаточно спорный.

Как заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, пока США не выдвигали никаких предложений по ДОН.

«Вопрос о нашем выходе из договора в принципиальном плане решен, запущены соответствующие внутренние процедуры. От администрации Байдена мы ничего не слышали. Но будем смотреть», — добавил дипломат.

Он также отметил, что союзники США не смогли предоставить Москве гарантий о непередаче данных Вашингтону, поэтому договор по открытому небу утратил изначальный баланс и России пришлось запустить процедуру выхода из соглашения.

С точки зрения главного научного сотрудника института США и Канады Владимира Васильева, с ситуацией вокруг ДОН существует одна тонкость: по сути, договор действовал как косвенное продолжение СНВ-3, который предполагал проведение подобных инспекций.

«Если новая американская администрация допустит возвращение к ДОН, ей придется столкнутся с определенного рода оппозицией внутри страны. Команда Байдена сама стала жертвой американской пропаганды, которая состояла в том, что любые действия — это «подарок Путину», — сказал эксперт «Газете.Ru».

В таких условиях Байден рискует столкнуться с теми же обвинениями, которые звучали с его стороны в адрес Трампа, которого он называл «марионеткой» или «щенком» российского президента.

«Однако СНВ-3 продлевается на пять лет, так что возвращение США в ДОН все же возможно, но для этого должно пройти какое-то время. Не исключено, что это займет около года с учетом идеологизированных ограничений, которые создают проблемы для администрации Байдена», — подчеркнул Владимир Васильев.

Путь к восстановлению?

При этом если рассматривать возможное возвращение США к ДОН, стоит ответить на вопрос, может ли администрация Байдена в целом пойти на реанимацию соглашений с Россией, отмененных при команде Трампа. Тут основной интерес представляет возможность восстановления договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был разрушен в августе 2019 года.

Документ перестал существовать также после одностороннего выхода США из соглашения. Россия тогда приняла зеркальные меры, прекратив исполнять свои обязательства по ДРСМД. Причиной для ухода Вашингтона из договора, как и в случае с ДОН, послужили «нарушения» со стороны Москвы, наличие которых российская сторона последовательно отрицала.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» замдиректора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, возвращение к ДРСМД исключено, поскольку если стороны захотят вернуться к соглашению, США потребуется новая ратификация договора в конгрессе, что абсолютно невозможно.

«Республиканцы в жизни не проголосуют за возвращение к предыдущему договору. Он не устраивал США хотя бы потому, что в нем не участвовал Китай.

Кроме того, весь опыт последних десятилетий говорит, что если США выходят из какого-то соглашения по контролю за вооружениями, они в него уже не возвращаются.

Достаточно вспомнить историю с договором по ПРО. Из него вышла администрация Буша-младшего, а администрация Обамы совершенно не хотела в него возвращаться, заявив, что этот вопрос закрыт», — отметил эксперт.

Однако, вероятно, можно ожидать запуска диалога между Россией и США по вопросам неразмещения соответствующих ракет в Европе, считает Суслов, поскольку администрация Байдена не входит в число сторонников гонки вооружений и не рассматривает ее как потенциальный инструмент конфронтации.

Изначально Байден был против выхода США из ДРСМД, как, собственно, и большинство представителей Демократической партии. Несмотря на активную критику России в ходе предвыборной кампании тогдашний кандидат требовал сохранения этого соглашения.

К слову, касательно возможного диалога сторон по вопросам контроля за вооружениями, в МИД России уже указали, что Москва возобновит свои предложения Вашингтону по мораторию на РСМД, когда будет сформирована занимающаяся разоружением команда Байдена.

По мнению главного научного сотрудника института США и Канады Владимира Васильева, в целом для возвращения США в ДРСМД существует несколько препятствий. В частности, запуск производства нового поколения американских ракет среднего радиуса действия, в испытании которых Москва обвиняла Вашингтон еще до нарушения соглашения.

«Эти ракеты уже выпускаются, что само по себе создает проблему. К тому же министр обороны США Ллойд Остин до назначения Пентагон входил в совет директоров компании Raytheon Technologies. Именно эта корпорация стоит за созданием ракет, а глава Пентагона фактически связан с ней напрямую», — добавил эксперт.

В итоге ДРСМД вряд ли удастся восстановить в его прежнем виде, продолжил Васильев. По всей видимости соглашение необходимо воссоздавать уже на многосторонней основе, в том числе подключить к нему Китай — как себя поведет Пекин неизвестно, он вполне может отказаться от соглашения.

«Впрочем, сама проблема возвращения ДРСМД может быть поставлена и пока закрывать этот вопрос окончательно еще рано. Тут важным фактором выступит как раз возможное возвращение в ДОН, так как это создаст определенное попятное движения. Если такая тенденция появится, то на повестку дня можно будет поставить ДРСМД», — резюмировал эксперт.