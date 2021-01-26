«На руку власти»: на Украине приняли закон о референдумах

Парламент Украины принял закон «О народовластии путем украинского референдума». Это нововведение поддержали 255 нардепов при 226 необходимых.

Реклама

Законопроект предполагает, что всеукраинский референдум по народной инициативе можно проводить по требованию по меньшей мере 3 млн украинцев, которые обладают правом голоса. Проведение референдума своим указом объявляет президент Украины.

Как предполагает нововведение, на референдум можно выносить только четыре группы вопросов: внесение изменений в украинскую конституцию, вопросы общегосударственного значения, изменения территории страны, а также утраты силы закона или отдельных его положений. Что касается поправок в конституцию, они могут быть внесены только в разделы І («Общие вопросы»), ІІІ («Выборы. Референдум») и XIII («Внесение изменений в Конституцию Украины»).

На один референдум может быть вынесен только один вопрос.

Как отмечается в нововведении, на референдум не могут быть вынесены вопросы о налогах, бюджете и амнистии, а также вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение ее государственного суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, вопросы на референдуме не должны способствовать разжиганию расовой, межэтнической или религиозной розни. Запрещены для вынесения на обсуждение вопросы, противоречащие украинской конституции и нормам международного права.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, ключевой его новацией, «выделяющей его среди других законопроектов, которые регистрировались в Верховной раде», станет возможность электронного голосования на референдуме.

Как полагает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, этот закон, скорее всего, превратится в инструмент действующей власти для проведения своих решений. Как объяснил эксперт «Газете.Ru», чтобы провести этот референдум с оппозиционных позиций, есть очень много препятствий. Он обратил внимание, что для этого необходимо собрать определенное количество подписей, а главное — доказать, что они собраны, что, по его словам, достаточно сложно.

Кроме того, как отметил специалист, очень многое будет зависеть от того, каким образом будет задан вопрос на референдуме. «Он может быть задан так, что люди, отвечая на него, скорее, не выразят свое мнение по этому поводу, а сыграют на руку действующей власти. Это происходит не потому, что они готовы поддержать власть по выдвинутому вопросу, а просто потому, что не разобрались», — сказал Владимир Жарихин.

В свою очередь доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев сказал «Газете.Ru», что этот закон был нужен, поскольку огромную роль на современной Украине играет именно Рада, которая не очень активно советуется с гражданами, принимая законы.

При этом он обратил внимание, что Украина всегда использует такого рода законы в антироссийском ключе. Суздальцев допустил, что Киев может заявить о намерении провести референдумы в Крыму и Донбассе, чтобы спросить эти регионы об их желании находиться в составе Украины.

«Киев планирует использовать референдум как оружие, как пропагандистскую меру. К сожалению, все, что ни делает Украина, все это идет по антироссийской колее», — уверен эксперт.

Вместе с тем он подчеркнул, что практического эффекта в этом плане закон о референдуме не возымеет, так как организовать референдум в Крыму — на территории России — невозможно, а Донецкая и Луганская народные республики не допустят подобного референдума.

«Это имитация демонстрации готовности, допустим, совершить карательную экспедицию в Донецке и Луганске. Это символические вещи, своего рода символ веры в то, что Крым, Донецк и Луганск обязательно вернутся», — полагает эксперт.

Доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве факультета международных отношений СПбГУ Игорь Грецкий при этом обратил внимание на единственное, по его словам, новшество данного закона — положение, согласно которому результаты референдума обязательны для утверждения органами власти в соответствии с законодательством Украины.

«Главный смысл внесения на рассмотрение Верховной радой этого законопроекта заключается в том, что у президента Украины Владимира Зеленского существенно расширяется пространство для политического маневра в борьбе за второй срок президентских полномочий, потому что там есть пунктик о том, что через референдум можно отменить действие любого закона. Зеленский может им воспользоваться, чтобы поднять свой рейтинг, который достаточно серьезно просел за последние полтора года», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По его мнению, за счет этого закона Зеленский также может расширить свои полномочия, которые на в настоящее время существенно ограничены.

«В целом на постсоветском пространстве референдумы традиционно использовались президентами, чтобы подавлять парламентаризм, выстраивать свою версию власти и по сути узурпировать те полномочия, которые так или иначе относятся к ведению законодательной ветви власти», — обратил внимание специалист.

По мнению Андрея Суздальцева, одним из вопросов, которые могут вынести на референдум, может стать вопрос о ситуации с русским языком, от которого сегодня на Украине в ряде сфер стараются отказываться в пользу украинского. Как полагает эксперт, если в центральной и в западной Украине референдум по вопросу использования русского языка можно проводить спокойно, то в восточной и юго-восточной части могут иметь место фальсификации.

В то же время Игорь Грецкий считает, что этот вопрос не столь актуален для Украины, поскольку большая часть населения и так имеет возможность беспрепятственно использовать русский язык.