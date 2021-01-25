Защитой НАТО довольны не все: ученые раскололи «Зеленых» Германии

Американские и немецкие ученые призвали Берлин воспользоваться моментом — сменой власти в США — и подтвердить приверженность Германии «ядерной» защите со стороны НАТО в знак солидарности с политикой Вашингтона.

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«Разрушение трансатлантических отношений — это стратегический кризис для Германии», — приводит Politico текст документа, направленного Берлину. Как утверждают авторы обращения, без этого союза не может быть стабильной и единой Европы и сложно будет восстановить международный порядок.

Этот призыв неожиданно вызвал достаточно резкую реакцию в германской партии «Зеленых», которая традиционно выступает с жестких пацифистских позиций.

И хотя политическая организация, которую называют одним из возможных лидеров на предстоящих осенью 2021 года парламентских выборах, не отказывается от своей антивоенной платформы, по многим направлениям политики «Зеленые» в последние годы последовательно смягчают свои позиции.

Умеренно настроенные члены «Зеленых» поддержали этот документ, что вызвало резко негативную реакцию со стороны левого крыла партии, пишет Politico. Таким образом, фактически в период подготовки к избирательной кампании вскрылись трудности и идеологическая неопределенность внутри объединения.

Эта ситуация, как пишет Süddeutsche Zeitung, вызвала «глубокое раздражение» заместителя лидера парламентской группы «Зеленых» Агнешки Бруггер. По словам политика, особенно ей не нравится то, что документ одобрила со-руководитель Heinrich Böll Stiftung, де-факто внутреннего аналитического центра «Зеленых» Эллен Уэбершер.

Группа тех, кто поддержал данный документ, считает, что именно Германия должна взять на себя инициативу по сохранению участия США в вопросах обеспечения безопасности Европы. Политики утверждают, что ФРГ следует увеличить расходы на оборону, чтобы обеспечить вооруженные силы. Они настаивают, что немецкой армии на протяжении многих лет недоставало финансирования. «Развертываемые вооруженные силы придают вес дипломатии, вносят незаменимый вклад в трансатлантическое доверие, укрепляют потенциал сдерживания НАТО и, следовательно, защищают свободу немецких граждан», — указано в документе.

Вокруг роли Германии в НАТО и обеспечения ядерной защиты Европы у «зеленых» много споров, отмечают европейские обозреватели. Ситуация усугубляется тем, что конфликт разворачивается, по сути, в период подготовки к выборам в бундестаг, запланированным на 26 сентября, по итогам которых будет сформировано новое правительство.

Как показывают соцопросы последних лет, по вопросу отношений с НАТО и США раскололось и немецкое общество.

Социологический институт YouGov фиксировал, что симпатии немцев к Североатлантическому альянсу с 2017 по 2018 год ослабли — с 68% до 54%.

Кроме того, население Германии, согласно опросу Института исследований общественного мнения Kantar, на протяжении уже длительного времени высказывается против строительства на своей территории баз НАТО. Накануне прекращения действия ДРСМД 84% респондентов говорили, что выступают за полный вывод американского ядерного оружия с территории страны.

При этом в конце 2020 года министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр указала на необходимость повышения расходов на оборону, объяснив это «программой вооружений» России.

«Мы не должны ошибочно полагать, что можно разделить вопросы наращивания вооружений и разоружения, диалог, дипломатию и военную силу, — сказала она. — Это неразделимо. Для меня всегда было так».

Политический истеблишмент Германии также по-разному относится к будущему трансатлантического партнерства, говорит руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов. К примеру, ныне правящая коалиция ХДС/ХСС — СДПГ выступает за полномасштабное восстановление сотрудничества с США. «Левые», наоборот, относятся к НАТО и США критически. «Зеленые» же вырабатывают свою позицию через призму борьбы за сохранение климата. Тем не менее США для всех — это основной внешнеэкономический партнер, отметил Владислав Белов.

При этом он уточнил, что эти факторы не будут играть определяющую роль в ходе предвыборной кампании.

По его словам, внешнеполитическая дискуссия никогда не была ведущей в предвыборных кампаниях в бундестаг — основными в этой гонке станут внутренние вопросы.

Тем не менее, отметил политолог, нюансом в этой ситуации может стать вопрос хранения ядерного оружия США: социал-демократы выступают резко против этого, а ХДС и ХСС занимают более сдержанную позицию.