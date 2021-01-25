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ЕС примет решение по санкциям против России

Немецкий политик предсказал Европе одиночество без России

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Маттиас Платцек Маттиас Платцек
Маттиас Платцек

Маттиас Платцек

Global Look Press
В Германии призвали Европу к взвешенному диалогу с Россией. Экс-премьер Бранденбурга Маттиас Платцек объяснил эту необходимость тем, что при отсутствии коммуникации с Москвой ЕС может потерять всех союзников. В этот день, как ожидается, должны обсуждаться санкции против РФ. При этом в Евросоюзе утверждают, что оснований для снятия ограничений нет.
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Если страны Европы не начнут строить с Россией взаимовыгодные отношения, это может привести к тому, что у европейских государств больше не будет союзников, заявил в интервью медиагруппе RND немецкий политик, бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек.

Он подчеркнул, что, отказываясь от сотрудничества с Россией, европейские страны могут подтолкнуть Москву к дальнейшему сближению с Пекином. «И если в США снова изберут «неправильного» президента — а такое может произойти — мы, европейцы, можем внезапно оказаться в полном одиночестве в этом мире», — предупредил он.

По словам политика, без участия российской стороны невозможно решить ряд вопросов, в том числе изменение климата, борьбу с терроризмом, проблему беженцев, безопасности на Ближнем Востоке, а также разоружения.

Европе, как полагает Платцек, необходимо переосмыслить свою антироссийскую санкционную политику, поскольку ограничения нанесли ущерб обеим сторонам, а также стали причиной ухудшения политических отношений.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 25 января обсудят возможность введения новых рестрикций в отношении России, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге.

Он обратил внимание, что решение ввести санкции всегда принимается только в том случае, если их единогласно поддерживают все страны-участницы объединения.

Обсуждение этого вопроса, как он утверждает, ожидается на заседании Совета ЕС по иностранным делам 25 января. «Таким образом, после встречи <…> мы узнаем, хотят ли страны-участницы выбрать путь санкций, или рассмотреть какие-то иные меры», — подчеркнул Стано.

Новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет ранее заявил, что у Евросоюза в настоящее время нет повода снять ограничительные меры против России.

Как напомнил Лашет, рестрикции приняли за переход Крыма под российскую юрисдикцию, а также за конфликт на востоке Украины. Он утверждает, что на востоке Украины «с позиций контролируемой Россией стороны имеют место скрытые и открытые акты агрессии». Непризнание Крыма территорией РФ, по его словам, «остается позицией Германии и Запада». Кроме того, он указал на необходимость добиться прогресса в реализации минских соглашений.

При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что не имеет никакого отношения к конфликту в Донбассе и не является ни его стороной, ни стороной минских соглашений, призванных урегулировать ситуацию в регионе.

Что касается ситуации с присоединением Крыма, Россия так же отмечает, что регион перешел в состав РФ в соответствии с волеизъявлением самих граждан. Москва настаивает, что референдум 2014 года, в ходе которого за вхождение в состав РФ проголосовали, по официальным данным, более 96% жителей, проходил в строгом соответствии с международными правовыми нормами.

К улучшению отношений с Москвой в Европе призывают уже далеко не впервые. В мае прошлого года шеф дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе своего выступления на видеоконференции с послами ФРГ в европейских странах заявил, что Евросоюз должен найти баланс между антироссийскими санкциями и взаимодействием с РФ.

«Нам нужно избирательно взаимодействовать с Россией по тем вопросам, которые для нас важны. Это не противоречит тому, чтобы быть твердым. Нам нужен разумный баланс между твердостью и санкциями в отношении России и с осторожной попыткой взаимодействия по конкретным сферам», — подчеркнул он.

По его словам, страны-члены Евросоюза «нуждаются в откровенной дискуссии» по России.

Кроме того, он обратил внимание дипломатов, что ЕС и РФ связаны друг с другом в энергетической сфере, а это указывает на необходимость построить доверительные отношения.

«Мы должны помнить, что в сфере энергетики существует взаимная зависимость, о которой я не должен напоминать вам в Германии. Нам нужно покупать газ, а им [России] — продавать. Поэтому давайте инвестировать в достижение лучшего понимания между нами и как мы можем построить доверие, чтобы двигаться вперед вместе», — подчеркнул Боррель.

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