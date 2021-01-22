«Борьба продолжится»: что будет с русским языком в Молдавии

Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционным закон «о функционировании языков». Таким образом русский язык потеряет статус межнационального языка общения в республике.

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Инициатива была принята в декабре с подачи правящей Партии социалистов (ПСРМ), которую возглавляет экс-президент Игорь Додон. За несколько дней до своей отставки он подписал этот закон. Уже отмененный судом закон наделял русский статусом языка межнационального общения, а также предполагал, что все официальные документы и названия государственных учреждений республики должны дублироваться по-русски.

Однако депутаты платформы «Достоинство и правда» Дину Плынгэу и Мария Чобану, а также председатель унионистской Партии национального единства Октавиан Цыку обратились вскоре в Конституционный суд с требованием провести оценку инициативы. Они настаивали, что закон был принят с процедурными нарушениями, без должного публичного обсуждения и обсуждений в парламенте, а также утверждали, что закон противоречит конституции.

Председатель КС Домника Маноле, объясняя решение суда, заявила, что русский язык не должен наделяться привилегиями по сравнению с другими языками национальных меньшинств. Она также отметила, что русский язык является родным для 9,39% граждан Молдавии, 4,08% говорят на гагаузском, 3,82% — на украинском, еще для 1,48% родным языком является болгарский. В связи с этим, председатель КС подчеркнула, что во многих районах вообще не используется русский язык, а государственным языком является румынский, в связи с чем наделять русский статусом межнационального общения — не корректно.

«Вторая часть статьи 13 (Конституции) предусматривает, что государство признает и охраняет право на сохранение, развитие и функционирование русского языка и других языков, используемых на территории страны. Русский язык в этой конституционной норме указан в качестве примера и не наделяется особым статусом по отношению к другим языкам, используемым на территории страны, в частности, украинскому, гагаузскому, болгарскому», — заявила Маноле.

Однако у сторонников закона другая точка зрения. Так, представитель правительства в КС, и.о. министра юстиции Фадей Нагачевский заявил, основная часть населения Молдавии владеет русским языком, большинство этнических меньшинств говорят на нем. В связи с этим, по словам политика, русский и так фактически является языком межнационального общения в республике.

«Необходимость использования русского языка обусловлена также способностью государства представлять этническим меньшинствам качественные государственные услуги и необходимостью обеспечить реализацию прав этих меньшинств», — приводит его слова «Спутник.Молдова».

Впрочем, социалисты и не планируют сдаваться в этом вопросе. «Русский язык будет в Молдове языком межнационального общения. Мы сегодня же зарегистрируем в парламенте новый закон и поставим его на голосование на первом заседании парламента. Мы обеспечим его принятие в парламенте. Посмотрим, пропустит ли его Майя Санду», — заявил Игорь Додон.

По словам Додона, решение суда будет иметь негативные последствия для страны. Он также не исключил, что в республике пройдут протесты. По мнению бывшего президента, процесс признания неконституционности закона был запущен с подачи главы государства Майи Санду.

«Она обещала гражданам нашей страны сохранять и развивать языки каждого этноса в Молдавии. И обманула. Партия социалистов сделает все, чтобы отстоять этот закон, мы подготовили для этого возможные аргументы и будем за него бороться», — заявил Додон.

В заявлении Партии социалистов решение КС называется «политически мотивированным». ПСРМ также считают, что такие действия негативно повлияют «на процесс приднестровского урегулирования, углубит недоверие между двумя берегами Днестра».

«Принимая решение по поводу закона о функционировании языков, судьи КС создали вопиющую ситуацию, способствующую нарушению прав граждан Молдовы, созданию неравенства и делению людей по языковому и национальному признаку. Своим решением КС возвращает нашу страну в атмосферу межэтнической ненависти конца 80-х — начала 90-х годов», — говорится в заявлении социалистов.

Русский язык в Молдавии уже не в первый раз теряет статус межнационального. Ранее это произошло в 2018 году. Тогда Конституционный суд по запросу депутатов Либеральной партии, которая выступает за объединение страны с Румынией, признал закон «О функционировании языков на территории Молдавской ССР» 1989 года устаревшим. Этот закон признавал молдавский язык в качестве государственного, а русский наделял статусом языка межнационального общения.

Аналитики отмечают, что языковой вопрос в республике стал политически мотивированным. Сейчас он является предметом противостояния между пророссийскими социалистами, занимающими большинство мест в парламенте, и проевропейской партией «Действие и солидарность» Майи Санду.

«Они являются принципиальными противниками русского языка и того, что в Молдове могут существовать русские, русский язык, русскоязычные, как этнолингвистическая общность, которая является сопоставимой с титульным этносом по влиянию в стране.

Они категорически против этого возражают, они считают, что это страна молдаван и только молдаване могут быть в этой стране хозяевами, а что касается русского языка — у него статуса быть не должно, что выглядит очень странным хотя бы потому, что лидеры крупнейших партий общаются с избирателями на русском языке, выступают на русском, ведут соцсети на русском. Не иметь в этом случае статуса для языка, на котором топ-политики общаются со своими избирателями выглядит странно», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев считает решение КС политически мотивированным.

«Это серьезневшее поражение электората, который выступал за отношения с Россией. Да, там, к сожалению, политический класс Молдавии расколот и даже институциональные какие-то вопросы решаются в рамках политического противостояния. Я не скажу, что Конституционный суд находился вне политики, тем более, в вопросе о языках – нет, конечно, это политическое решение», — отмечает эксперт.

Владимир Брутер также считает, что Конституционный суд, вынося такое решение, вмешивается в законодательную сферу.

«Все равно в Молдавии должен быть закон о статусе языков, и приоритет в этом вопросе имеет не КС, а законодатель. Конституционный суд, в данном случае, сильно расширительно трактует свои возможности, говоря, что он против. Против чего? Против статуса русского языка? Но ведь в Конституции прописан русский язык, как некая сниженная альтернатива, и если он прописан в Конституции не как официальный, но как язык, то тогда законодатель имеет право развития этой темы. Он же не придает русскому языку государственный статус. В законе говорится, что это статус языка межнационального общения, не более того. И когда КС говорит, что он против, непонятно против чего он выступает, потому что законодатель имеет право определять статус, если он не противоречит конституции», — отмечает эксперт.

По словам политолога, на деле ничего не изменится. Инициатива, хоть и будет отменена, но продолжит действовать, так как документы по-прежнему можно будет дублировать на русском языке. Однако аналитики считают, что в случае, если Майя Санду получит контроль над парламентом, то борьба с русским языком продолжится. Когда президент в прошлом занимала пост министра образования, она закрывала русские школы.

23 декабря премьер-министр Молдавии Ион Кику объявил об отставке кабмина, чтобы дать возможность переформатировать правительство и парламент после президентских выборов.

Майя Санду и ее сторонники выступают за роспуск парламента и проведение досрочных выборов. Однако право распустить законодательный орган появляется у президента, только если депутаты два месяца не могут назначить премьер-министра или три месяца не будут принимать никаких законов. Однако сформировать коалицию у социалистов практически нет шансов, основные политические игроки в молдавском парламенте не пойдут на это. И, по мнению Владимира Брутера, у ПСРМ практически нет шансов отстоять закон.

Вместе с тем аналитики считают, что в ближайшем будущем серьезной языковой дискриминации в республике не предвидится.

«Они всегда боролись против русского языка, и будут бороться и дальше. Вопрос в том, что сама этнолингвистическая ситуация в стране не предполагает, что так быстро русский язык будет уничтожен, потому что если лидеры партии говорят на русском и имеют достаточно высокий рейтинг, и какое-то количество молдаван готовы за них голосовать, то естественно, что просто так уничтожить русский зык не получится. Но постепенно снижать его возможности распространения и как бы ограничивать в правах всех носителей языка — это возможно», — считает Брутер.

«Ничего не будет, потому что в реальности закрыть дорогу русскому языку невозможно. На самом деле, язык используют как инструмент политической борьбы. Но, конечно, в официальной сфере, в сфере образования, в информационной сфере влияние языка будет сокращаться, но это будет не скоро», — резюмирует Андрей Суздальцев.