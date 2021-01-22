Возмездие демократов: конгресс продолжает импичмент Трампа

Лидер республиканцев в сенате Конгресса США Митч Макконнелл предложил отложить начало судебного процесса в рамках импичмента уже бывшего президента Дональда Трампа как минимум до 13 февраля. Как пишет The Guardian, небольшая задержка даст экс-лидеру США время для подготовки и организацию своей юридической команды, обеспечивая надлежащую правовую процедуру.

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«Я направил предлагаемый график первой фазы предстоящего процесса по импичменту лидеру [демократического большинства Чаку] Шумеру, и я с нетерпением жду продолжения обсуждений с ним этого вопроса», — говорится в заявлении Макконнелла.

По его словам, представители Республиканской партии рассчитывают на проведение честного и полноценного процесса, поэтому предлагают палате представителей передать сенаторам статьи об импичменте к 28 января. Следом, по мнению Макконнелла, адвокатам Трампа стоит предоставить около двух недель для формирования письменного ответа на обвинения нижней палаты конгресса.

«Учитывая беспрецедентную скорость, с которой был проведен процесс в палате представителей, предлагаемый нами график <...> предполагает умеренное и разумное дополнительное время, которое позволит обеим сторонам подобрать свои аргументы, прежде чем сенат начнет их заслушивать», — подчеркнул сенатор.

По информации Reuters, Шумер уже получил предложение Макконнелла, но пока не дал четкого ответа. При этом ранее демократы не исключали передачу обвинительных заключений сенату к 22 января, хотя официально точных сроков они не называли.

Импичмент экс-президента

В начале января Трамп стал первым в истории США президентом, в отношении которого второй раз была запущена процедура импичмента. Разбирательство в палате представителей инициировали представители Демократической партии, обвинив тогдашнего главу государства в мятеже и подготовке бунта — из-за штурма и частичного захвата Капитолия со стороны сторонников Трампа.

Однако запуск второго импичмента стал лишь первым сенсационным событием. Не менее важным оказалось желание демократов довести процесс до конца, несмотря на завершение президентского срока Трампа.

Сам факт разбирательства вызывает серьезные вопросы у политиков, юристов и экспертов, поскольку такого в истории США также еще не было.

Единственный процесс, отчасти схожий с импичментом Трампа — это дело военного министра США Уильяма Белнапа. В 1876 году сенат осудил генерала, хотя он уже покинул своей пост. Собственно, это прецедент ряд сторонников импичмента Трампа используют для того, чтобы обосновать законность продолжения процедуры.

Впрочем, единого мнения на этот счет нет, и некоторые республиканцы в сенате уверены, что суд над бывшим президентом противоречит конституции США. К примеру, сенатор от Республиканской партии Майк Браун заявил, что импичмент в отношении президента, который уже покинул свой пост, выглядит как обычное возмездие.

«Ключевой момент заключается в том, конституционно ли это делать, когда кто-то находится вне офиса», — отметил законодатель, добавив, что «чудовищность» самого дня штурма Капитолия игнорировать никто не намерен.

Доведение процесса импичмента до конца может привести к тому, что экс-президент получит запрет на участие в будущих выборах главы государства и работу на любом федеральном посту.

При этом двухпартийная группа ученых-юристов считает, что уход Трампа с поста президента не является помехой, поскольку в таком случае любое лицо, предавшее доверие общество, могло бы избежать ответственности просто подав в отставку «за минуту до окончательного приговора сената».

Республиканская поддержка

Если дело все же дойдет до голосования в сенате, вынесение обвинительного приговора все равно потребует не просто большинства голосов, которое после выборов принадлежит демократам, а поддержки двух третей верхней палаты конгресса.

То есть демократам необходимо, чтобы как минимум 15 республиканцев отдали свой голос против Трампа и пока неизвестно удастся ли добиться подобного. Как пишет Politico, большинство представителей Республиканской партии скорее поддерживают идею голосования за прекращение разбирательства, а не осуждение экс-президента.

По информации издания, республиканцы пытаются привлечь внимание нового главы государства Джо Байдена к этому вопросу.

Их риторика в пользу прекращения дела строиться на двух аргументах — импичмент затягивает назначение его кандидатов на ключевые посты в Белом доме, а также противоречит призывам президента-демократа к единству в США.

Однако смогут ли представители Республиканской партии добиться своего — вопрос достаточно сложный. По сути, если демократы согласятся на отсрочку, предложенную Макконнеллом, у Трампа появится шанс как минимум найти юристов для своей защиты.

Телеканал CNN не раз отмечал, что экс-президент испытывает трудности с поиском адвокатов, поскольку с ним отказываются работать представители его прошлой команды, а личный юрист республиканца Руди Джулиани в данный момент находится под угрозой потери собственной лицензии.

При этом дополнительное время также может помочь сторонам прийти к единому мнению относительно процедуры и ее целесообразности в условиях отставки Трампа. Но опять-таки, согласится ли лидер демократов в сенате Шумер пойти на формальные уступки — неизвестно, официальных комментариев на этот счет от него пока не поступало.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, таких прецедентов, чтобы после окончания полномочий президента ставился вопрос об импичменте до этого не было.

«Ряд американских политиков уже высказывались об этом. Вероятно, эта идея не найдет широкого понимания, поскольку импичмент — это инструмент отстранения от власти именно действующего президента, а не сведение счетов с ушедшим», — добавил эксперт.

Более вероятно, что в отношении Трампа как бывшего президента и частного лица могут быть возбуждены какие-то судебные процессы, продолжил Тимофеев, импичмент же выглядит в его случае маловероятным.

«Непонятно зачем это в целом нужно новой администрации президента США, скорее всего, Трамп уже не станет возвращаться в большую политику. Его и без импичмента можно отвести от этого всего дела, а после него он станет однозначно мученической фигурой», — подчеркнул эксперт.