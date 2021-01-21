ЕСПЧ признал необоснованность обвинений Грузии в адрес России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) считает, что обвинения грузинской стороны в адрес России в связи с событиями августа 2008 года в Южной Осетии не обоснованы. Об этом сообщила пресс-служба российского Министерства юстиции.

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В четверг, 21 января, Большая палата ЕСПЧ обнародовала постановление по межгосударственной жалобе «Грузия против России (II)», предметом которой стали события того времени и их последствия.

Процесс по этому вопросу длился почти 12 лет. В итоге ЕСПЧ постановил, что нельзя возлагать ответственность на Россию по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, которые произошли в 2008 году в Южной Осетии. Под инцидентами подразумевались последствия того, что российские военные отражали нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население.

Вместе с тем европейский суд не поддержал заявления Грузии о том, что российские ВС якобы вторглись на территорию Южной Осетии за день до начала грузинской агрессии — 7 августа 2008 года.

По словам заместителя министра юстиции России Михаила Гальперина, грузинские власти хотели доказать, что европейская Конвенция о защите прав человека применяется и в ходе боевых действий, а не только в мирное время. Но это, напомнил замминистра, противоречит основам международного гуманитарного права.

Гальперин рассказал, что Россия смогла убедить европейских судей в том, что они не могут давать правовую оценку событий 2008 года, так как это не входит в их юрисдикцию.

«Также ЕСПЧ не установил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав гражданского населения во время событий августа 2008 года», — подчеркнул Гальперин.

Вместе с тем в министерстве сообщили, что ЕСПЧ возложил на Россию ответственность за инциденты, случившиеся после 12 августа на территории Абхазии и Южной Осетии, хотя установить, что российские военнослужащие имеют к ним причастность, суд не смог. Такие выводы не удовлетворили Минюст России.

В то же время постановление европейского суда не содержит сведений о денежной компенсации. Этот вопрос еще будет рассматриваться.

В начале августа 2008 года между Грузией и Южной Осетией возник конфликт. В ночь на 8 августа грузинские войска обстреляли частично признанное государство. Атака велась из установок залпового огня «Град», была разрушена столица Южной Осетии — Цхинвал.

В связи с угрозой безопасности местных жителей, многие из которых были россиянами, Россия ввела в республику войска. Грузинские войска были вытеснены спустя пять дней боевых действий.

Вслед за этим — 26 августа — Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Российские власти неоднократно заявляли, что суверенитет этих республик отражает сложившиеся реалии. Россия не подвергает его пересмотру. Тбилиси, в свою очередь, все еще считает территорию республик частью Грузии.

Именно это расхождение точек зрения и стало камнем преткновения в отношениях России и Грузии. На протяжении многих лет между странами нет дипломатических отношений. Уже больше года не функционирует авиасообщение из-за антироссийских настроений оппозиции и некоторых жителей Грузии.

В октябре прошлого года грузинский министр иностранных дел Давид Залкалиани заявил, что урегулировать двусторонние отношения можно только в том случае, когда Россия откажется от независимости Абхазии и Южной Осетии.

«Политика непризнания будет нашим главным направлением, она приносит важный результат... Россия должна обязательно отозвать признание. Другого пути урегулирования отношений не существует», — сказал он во время мероприятия, проведенного в рамках предвыборной компании партии «Грузинская мечта».

Вместе с тем чиновник обратил внимание, что такая позиция не противоречит политике грузинских властей, которая ведется последовательно в связи с обеспечением отношений между народами, развитию туризма и решению других гуманитарных вопросов.